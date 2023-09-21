ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບກົນໄກທາງເຄມີຂອງ Nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ Silica ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແລະ Biolabeling

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ San Jose State (SJSU) ໄດ້ຄົ້ນພົບກົນໄກການຜູກມັດທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງແກະ silica ເປັນເອກະພາບໃນ nanodiamonds. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຮັງສີ X-rays ທີ່ມີອໍານາດທີ່ຜະລິດໂດຍ Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ທີ່ຫ້ອງທົດລອງເລັ່ງແຫ່ງຊາດ SLAC ເພື່ອສຶກສາອຸປະກອນ nanomaterials. ຜົນໄດ້ຮັບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ ACS Nanoscience Au, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ nanodiamonds silica-coated.
Nanodiamonds ແມ່ນເພັດສັງເຄາະຂະຫນາດນ້ອຍສຸດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, nanodiamonds ມີເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະພວກເຂົາສາມາດສະແດງການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ແລະແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ nanodiamonds ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະ biolabeling ຂອງຈຸລັງ.
ເພື່ອເພີ່ມການທໍາງານຂອງ nanodiamonds, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫັນໄປເຄືອບອະນຸພາກເພັດດ້ວຍຊິລິກາ. ຊິລິກາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ເປືອກກ້ຽງແລະປ້ອງກັນສໍາລັບ nanodiamonds ແຕ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການດັດແປງຫນ້າດິນ. ໂດຍການເພີ່ມແທັກສະເພາະໃສ່ການເຄືອບຊິລິກາ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດນໍາທາງ nanodiamonds ໄປຫາຈຸລັງ ຫຼືສະຖານທີ່ສະເພາະ. ການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ nanodiamond ນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນ biomedicine ແລະ biotechnology.
ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງສານເຄືອບ silica ເທິງ nanodiamonds. ນັກຄົ້ນຄວ້າ SJSU ຄົ້ນພົບວ່າກຸ່ມເຄມີຂອງເຫຼົ້າຢູ່ໃນພື້ນຜິວ nanodiamond ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແກະຊິລິກາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການນໍາຂອງ ammonium hydroxide ກັບເອທານອນໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການເຄືອບເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງກຸ່ມເຫຼົ້າເຫຼົ່ານີ້.
ເພື່ອກວດກາເບິ່ງພື້ນຜິວທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ການເຄືອບຊິລິກາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ SJSU ໄດ້ຈ້າງສະຖານທີ່ X-ray ຂອງ SSRL. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຊັນເຊີຂອບການປ່ຽນແປງ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເພື່ອກວດຫາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານ X-ray. ໂດຍຜ່ານການ X-ray absorption spectroscopy (XAS), ທີມງານໄດ້ສືບສວນຫນ້າດິນຂອງ nanodiamonds ແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງການເຄືອບ silica ໃນຂະຫນາດ nanometer. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງ XAS ສໍາລັບການສຶກສາອຸປະກອນການໃຕ້ນ້ໍາເຊັ່ນ nanodiamonds.
ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າໃຈກົນໄກການຜູກມັດຂອງ nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ silica ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ. Abraham Wolcott, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາ, ວາງແຜນທີ່ຈະຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: titanium ແລະ zinc oxides, ເພື່ອເຄືອບ nanodiamonds. ການເຄືອບທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ຂອງ nanodiamonds ໃນ quantum sensing ແລະການຕິດສະຫຼາກທາງຊີວະພາບ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເຄມີສາດຂອງການເຄືອບ nanodiamond ແລະສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແກະ silica ແລະຂຸດຄົ້ນອຸປະກອນການເຄືອບອື່ນໆ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກທາງເຄມີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ silica, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສືບຕໍ່ປົດລັອກທ່າແຮງຂອງເພັດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະ biolabeling.
ທີ່ມາ:
– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033