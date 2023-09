ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບກົນໄກທາງເຄມີຂອງ Nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ Silica ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ້ Quantum ແລະ Biolabeling

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ San Jose State (SJSU) ໄດ້ຄົ້ນພົບກົນໄກການຜູກມັດທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງແກະ silica ເປັນເອກະພາບໃນ nanodiamonds. ທີມງານໄດ້ນໍາໃຊ້ຮັງສີ X-rays ທີ່ມີອໍານາດທີ່ຜະລິດໂດຍ Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ທີ່ຫ້ອງທົດລອງເລັ່ງແຫ່ງຊາດ SLAC ເພື່ອສຶກສາອຸປະກອນ nanomaterials. ຜົນໄດ້ຮັບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ ACS Nanoscience Au, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ nanodiamonds silica-coated.

Nanodiamonds ແມ່ນເພັດສັງເຄາະຂະຫນາດນ້ອຍສຸດທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍ, nanodiamonds ມີເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ສົມບູນແບບ, ແລະພວກເຂົາສາມາດສະແດງການຕອບສະຫນອງຕໍ່ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ພາກສະຫນາມໄຟຟ້າ, ແລະແສງສະຫວ່າງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ nanodiamonds ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ, ລວມທັງຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະ biolabeling ຂອງຈຸລັງ.

ເພື່ອເພີ່ມການທໍາງານຂອງ nanodiamonds, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຫັນໄປເຄືອບອະນຸພາກເພັດດ້ວຍຊິລິກາ. ຊິລິກາບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ເປືອກກ້ຽງແລະປ້ອງກັນສໍາລັບ nanodiamonds ແຕ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການດັດແປງຫນ້າດິນ. ໂດຍການເພີ່ມແທັກສະເພາະໃສ່ການເຄືອບຊິລິກາ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດນໍາທາງ nanodiamonds ໄປຫາຈຸລັງ ຫຼືສະຖານທີ່ສະເພາະ. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ nanodiamond ນີ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ biomedicine ແລະ biotechnology​.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການສ້າງສານເຄືອບ silica ເທິງ nanodiamonds. ນັກຄົ້ນຄວ້າ SJSU ຄົ້ນພົບວ່າກຸ່ມເຄມີຂອງເຫຼົ້າຢູ່ໃນພື້ນຜິວ nanodiamond ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແກະຊິລິກາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການນໍາຂອງ ammonium hydroxide ກັບເອທານອນໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການເຄືອບເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງກຸ່ມເຫຼົ້າເຫຼົ່ານີ້.

ເພື່ອກວດກາເບິ່ງພື້ນຜິວທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ການເຄືອບຊິລິກາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ SJSU ໄດ້ຈ້າງສະຖານທີ່ X-ray ຂອງ SSRL. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຊັນເຊີຂອບການປ່ຽນແປງ, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມທີ່ລະອຽດອ່ອນ, ເພື່ອກວດຫາການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານ X-ray. ໂດຍຜ່ານການ X-ray absorption spectroscopy (XAS), ທີມງານໄດ້ສືບສວນຫນ້າດິນຂອງ nanodiamonds ແລະວັດແທກຄວາມຫນາຂອງການເຄືອບ silica ໃນຂະຫນາດ nanometer. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບຂອງ XAS ສໍາລັບການສຶກສາອຸປະກອນການໃຕ້ນ້ໍາເຊັ່ນ nanodiamonds.

ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າໃຈກົນໄກການຜູກມັດຂອງ nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ silica ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າ. Abraham Wolcott, ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງການສຶກສາ, ວາງແຜນທີ່ຈະຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: titanium ແລະ zinc oxides, ເພື່ອເຄືອບ nanodiamonds. ການເຄືອບທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ຂອງ nanodiamonds ໃນ quantum sensing ແລະການຕິດສະຫຼາກທາງຊີວະພາບ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເຄມີສາດຂອງການເຄືອບ nanodiamond ແລະສະເຫນີໂອກາດສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແກະ silica ແລະຂຸດຄົ້ນອຸປະກອນການເຄືອບອື່ນໆ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກົນໄກທາງເຄມີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ nanodiamonds ທີ່ເຄືອບ silica, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສືບຕໍ່ປົດລັອກທ່າແຮງຂອງເພັດນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ quantum ແລະ biolabeling.

ທີ່​ມາ​:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033