ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບທາດໂປຼຕີນປະເພດໃຫມ່ທີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນຝາກມີເທນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ຄົ້ນພົບທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງເງິນຝາກມີເທນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄື cage ໃນໂລກ. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ methane clathrates, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງພາຍໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ນໍາພາໂດຍ Jennifer Glass, ອາຈານຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຈໍເຈຍ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ methane clathrates ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມະຫາສະຫມຸດຄວາມກົດດັນສູງ. ທີມງານໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພື້ນທະເລນອກຊາຍຝັ່ງຂອງ Oregon, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບປະກົດການລຶກລັບນີ້.
methane clathrates, ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກ້ອນແຂງ, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອຈຸລິນຊີໃນນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດປ່ຽນວັດຖຸອິນຊີເປັນ methane, ເຊິ່ງກາຍເປັນ trapped ພາຍໃນ cages. ໃນທີ່ສຸດ, ເງິນຝາກເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນເປັນອາຍແກັສແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫນ້າດິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ Arctic ຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ methane ຫນີກ່ອນທີ່ຊຸມຊົນຊີວະສາດສາມາດບໍລິໂພກພວກມັນໄດ້.
ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດປະເພດຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າທາດໂປຼຕີນຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ clathrate-binding (CbpAs) ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໂດຍກົງກັບໂຄງສ້າງ clathrate, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງມັນ. ທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຕ້ານການ freeze, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຊ່ວຍປາໃນການຢູ່ລອດໃນອຸນຫະພູມ frigid. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ clathrates methane ສ່ອງແສງ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ extraterrestrial.
ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະມີບົດບາດໃນການສະຖຽນລະພາບ clathrates methane ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຊັ່ນ Mars, Saturn ຂອງດວງຈັນ Titan, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງ Saturn's Enceladus ແລະ Europa ຂອງ Jupiter.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຫາຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າມີຈຸລິນຊີຢູ່ໃນໂລກອື່ນໆ, ພວກມັນອາດຈະໃຊ້ກົນໄກທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອສ້າງແລະສະຖຽນລະພາບຂອງ methane clathrates, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ອົງປະກອບຂອງນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດນອກໂລກ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງ methane clathrates.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສະຫນອງໃຫ້ໂດຍເອກະສານວິທະຍາສາດຈັດພີມມາໂດຍ Jennifer Glass et al.
- ທີມຄົ້ນຄວ້າສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ Georgia.