ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບທາດໂປຼຕີນປະເພດໃຫມ່ທີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນຝາກມີເທນ

ByRobert Andrew

Sep 30, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບທາດໂປຼຕີນປະເພດໃຫມ່ທີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງເງິນຝາກມີເທນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ຄົ້ນພົບທາດໂປຼຕີນທີ່ບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງເງິນຝາກມີເທນທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ຄ້າຍຄື cage ໃນໂລກ. ໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ methane clathrates, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງພາຍໃນລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ນໍາພາໂດຍ Jennifer Glass, ອາຈານຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຈໍເຈຍ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ methane clathrates ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂມະຫາສະຫມຸດຄວາມກົດດັນສູງ. ທີມງານໄດ້ວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພື້ນທະເລນອກຊາຍຝັ່ງຂອງ Oregon, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນກ່ຽວກັບປະກົດການລຶກລັບນີ້.

methane clathrates, ເຊິ່ງມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກ້ອນແຂງ, ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອຈຸລິນຊີໃນນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດປ່ຽນວັດຖຸອິນຊີເປັນ methane, ເຊິ່ງກາຍເປັນ trapped ພາຍໃນ cages. ໃນທີ່ສຸດ, ເງິນຝາກເຫຼົ່ານີ້ປ່ຽນເປັນອາຍແກັສແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງຫນ້າດິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນພາກພື້ນເຊັ່ນ Arctic ຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ methane ຫນີກ່ອນທີ່ຊຸມຊົນຊີວະສາດສາມາດບໍລິໂພກພວກມັນໄດ້.

ການສຶກສາໄດ້ກໍານົດປະເພດຂອງທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າທາດໂປຼຕີນຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ clathrate-binding (CbpAs) ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໂດຍກົງກັບໂຄງສ້າງ clathrate, ມີອິດທິພົນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງມັນ. ທາດໂປຼຕີນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຕ້ານການ freeze, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຊ່ວຍປາໃນການຢູ່ລອດໃນອຸນຫະພູມ frigid. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ clathrates methane ສ່ອງແສງ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ extraterrestrial.

ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າທາດໂປຼຕີນທີ່ຄ້າຍຄືກັນອາດຈະມີບົດບາດໃນການສະຖຽນລະພາບ clathrates methane ຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງເຊັ່ນ Mars, Saturn ຂອງດວງຈັນ Titan, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດຂອງ Saturn's Enceladus ແລະ Europa ຂອງ Jupiter.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຫາຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າມີຈຸລິນຊີຢູ່ໃນໂລກອື່ນໆ, ພວກມັນອາດຈະໃຊ້ກົນໄກທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອສ້າງແລະສະຖຽນລະພາບຂອງ methane clathrates, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ອົງປະກອບຂອງນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດແລະບັນຍາກາດ. ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຊີວິດນອກໂລກ, ມັນອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສືບສວນການປະກົດຕົວຂອງ methane clathrates.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ເອ​ກະ​ສານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໂດຍ Jennifer Glass et al​.
- ທີມ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ Georgia​.

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ບົດຮຽນຈາກ Nanotechnology: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ AI ລວມ

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

Hubble ຈັບພາບທີ່ງົດງາມຂອງ Red Nebula Westerhout 5

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຫໍສັງເກດການລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຍົກລະດັບເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ Exoplanet

Oct 2, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ບົດຮຽນຈາກ Nanotechnology: ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ AI ລວມ

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Hubble ຈັບພາບທີ່ງົດງາມຂອງ Red Nebula Westerhout 5

Oct 2, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຫໍສັງເກດການລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຍົກລະດັບເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຄົ້ນຄວ້າ Exoplanet

Oct 2, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການຄົ້ນພົບໃໝ່ກ່ຽວກັບ TRAPPIST-1 b: Rocky Exoplanet ທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງສຸດ

Oct 2, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ