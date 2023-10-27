ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງພັນທຸກໍາທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດພິເສດເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຂອງໂລກ. ທີມງານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ອະນຸລັກພັນທຸກໍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Connecticut, ຮ່ວມມືກັບ Oxford Nanopore Technologies ແລະກະຊວງກະສິກໍາປ່າໄມ້ຂອງສະຫະລັດ, ກໍາລັງເປັນຫົວຫນ້າການລິເລີ່ມໃນແຜນທີ່ DNA ຂອງຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນທີ່ຖືກມອງຂ້າມ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍກຸ່ມຂອງປະລິນຍາຕີເຮັດແຜນທີ່ DNA ຂອງຕົ້ນໄມ້ butternut ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ຕົ້ນໝາກເບີ້ນ, ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນທະວີບອາເມລິກາເໜືອ, ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນຍ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກອາຊີ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບພັນທຸກໍາຂອງຕົ້ນຫມາກເບີ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການຢູ່ລອດຂອງມັນແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຊະນິດພັນຈາກການສູນພັນ.
ຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ. ທີມງານມີແຜນທີ່ຈະຈັດລໍາດັບ DNA ຂອງຊະນິດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນອື່ນໆເຊັ່ນ: ຂີ້ເທົ່າຜັກ, ປາທະເລເລິກ, ແລະ cockatoo ສີແດງ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ນັກວິທະຍາສາດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຫ້ອງສະຫມຸດຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ສາມາດແຈ້ງການຕັດສິນໃຈການຟື້ນຟູແລະການອະນຸລັກ.
ຫຼາຍໆຊະນິດນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງທາງວິທະຍາສາດ, ແລະລໍາດັບ DNA ຂອງພວກມັນແມ່ນບໍ່ຮູ້ສ່ວນໃຫຍ່. ໂດຍການຈັດລໍາດັບພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງເຂົາເຈົ້າແລະກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນແນວພັນຂອງ ploidy ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຊະນິດເຫຼົ່ານີ້. ສັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ diploid, ມີສອງສໍາເນົາຂອງແຕ່ລະ chromosome, ໃນຂະນະທີ່ບາງພືດສາມາດເປັນ tri- ຫຼື tetraploid. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົ້ນໄມ້ຂີ້ເທົ່າຜັກທີ່ຖືກຈັດລໍາດັບໃນປີນີ້ແມ່ນເຊື່ອວ່າເປັນ octaploid, ເກີນຄວາມຄາດຫວັງແລະສ້າງຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງມັນ.
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອຈາກການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ. ມັນຍັງສະຫນອງປະສົບການການຄົ້ນຄວ້າທີ່ແທ້ຈິງທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ, ໃຫ້ພວກເຂົາປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດແລະການອະນຸລັກ.
FAQ:
ຖາມ: DNA ແມ່ນຫຍັງ?
A: DNA, ຫຼືອາຊິດ deoxyribonucleic, ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາທາງພັນທຸກໍາສໍາລັບການພັດທະນາ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະການສືບພັນ. ມັນປະກອບດ້ວຍ nucleotides ແລະປະກອບເປັນໂຄງສ້າງ helix ສອງເທົ່າ. DNA ມີຢູ່ໃນເກືອບທຸກຈຸລັງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
ຖາມ: ປະເພດໃດແດ່?
A: ຊະນິດພັນແມ່ນກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລັກສະນະທົ່ວໄປ ແລະ ສາມາດປະສົມພັນກັນເພື່ອຜະລິດລູກຫລານທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ມັນເປັນແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານໃນຊີວະສາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດປະເພດແລະຈັດຕັ້ງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດ.
ຖາມ: ການຈັດລໍາດັບ DNA ຊ່ວຍໃຫ້ສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແນວໃດ?
A: ການຈັດລໍາດັບ DNA ຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ ແລະກໍານົດລັກສະນະທາງພັນທຸກໍາທີ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພວກມັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດຊີ້ນໍາຄວາມພະຍາຍາມການອະນຸລັກແລະອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດຊະນິດພັນຈາກການສູນພັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການສ້າງແຜນທີ່ DNA ຂອງສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
A: ການສ້າງແຜນທີ່ DNA ຂອງຊະນິດພັນທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຊ່ວຍສ້າງຫ້ອງສະຫມຸດຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາທີ່ສາມາດແຈ້ງການຕັດສິນໃຈການຟື້ນຟູແລະການອະນຸລັກ. ມັນຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດໂດຍການເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າພັນທຸກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້.