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ການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນ: ການສຳຫຼວດພະລັງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຂອງ Kilonovae

ByGabriel Botha

Oct 31, 2023
ການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນ: ການສຳຫຼວດພະລັງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນຂອງ Kilonovae

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິທະຍາສາດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຶກສາ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ​ເພື່ອ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຂອງ​ດາວ​ນິວ​ຕຣອນ, ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ນາມ​ກິ​ໂນ​ວາ, ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ເທິງ​ໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ເຫດການ cosmic ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃນບັນດາການລະເບີດແລະມີອໍານາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຈັກກະວານ, ຜົນກະທົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໃກ້ຊິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນການສຶກສານີ້ນໍາໂດຍ Haille Perkins ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Illinois Urbana-Champaign, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າກິໂລໂນວາທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃນປະມານ 36 ປີແສງຂອງໂລກສາມາດປ່ອຍລັງສີທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການລະດັບການສູນພັນ. ນັ້ນ​ແປ​ວ່າ​ເປັນ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ປະມານ 212 ພັນ​ຕື້​ໄມ​ລ໌, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ເຂດ​ອັນຕະລາຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂ່າວດີແມ່ນວ່າໂອກາດຂອງເຫດການໄພພິບັດດັ່ງກ່າວມີຫນ້ອຍຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. Kilonovae ແມ່ນຫາຍາກຫຼາຍແລະຍາກທີ່ຈະກວດພົບເນື່ອງຈາກການປະກົດຕົວຢ່າງໄວວາຂອງມັນ. ບໍ່ດົນມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດການຫນຶ່ງໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງອາວະກາດ James Webb, ຍ້ອນຄວາມສາມາດກ້າວຫນ້າຂອງມັນ. ປະກົດການຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອດາວນິວຕຣອນ 10,000 ດວງຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນເປັນກ້ຽວວຽນເຂົ້າກັນ ແລະ ຕຳກັນ, ຕໍ່ມາກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງກວ່າດາວພະຍຸຊຸບເປີໂນວາ XNUMX ເທົ່າ, ປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງມະຫາສານພາຍໃນເວລາພຽງເຄິ່ງວິນາທີ.

ການລະເບີດເບື້ອງຕົ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດຂອງຮັງສີແກມມາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ມີພຽງແຕ່ສອງສາມວິນາທີ. ໃນຂະນະທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນຮັງສີນີ້ຈະພິສູດເຖິງຄວາມຕາຍຢ່າງໄວວາ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນຕໍ່າຍ້ອນທິດທາງແຄບຂອງລະເບີດອອກໄປຈາກສູນກາງຂອງການປະທະກັນ. Kilonovae ຍັງຜະລິດການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ຢູ່ໃນອະນຸພາກແລະຂີ້ຝຸ່ນອ້ອມຂ້າງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຖ້າພວກເຮົາຢູ່ໃນ 16.3 ປີແສງຂອງເຫດການ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນສະທ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຸດແມ່ນແສງ cosmic unleashed ໃນທຸກທິດທາງຈາກການລະເບີດ. ຖ້າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມາຮອດໂລກ, ພວກມັນຈະຖອດຊັ້ນໂອໂຊນທີ່ປົກປ້ອງຂອງພວກເຮົາອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລັງສີ ultraviolet ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ.

ໂຊກດີ, ຄວາມຫາຍາກຂອງ kilonovae ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະເຊີນກັບອັນຕະລາຍອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວ, flares ແສງຕາເວັນ, ຫຼື supernova ລະເບີດ, ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນເຫຼົ່ານີ້ເປັນເຫດການທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ແລະ ເປັນຕາຢ້ານແທ້ໆ, ທ່າແຮງຂອງພວກມັນທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ມະນຸດຍັງມີໜ້ອຍ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ກິໂລໂນວາແມ່ນຫຍັງ?
A kilonova ແມ່ນເຫດການ cosmic ທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ດາວ neutron ສອງວົງໂຄຈອນໄດ້ກ້ຽວວຽນເຂົ້າກັນແລະປະທະກັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບີດທີ່ມີພະລັງພ້ອມກັບການປ່ອຍພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງ.

ກິໂລໂນວາຕ້ອງຢູ່ໃກ້ກັບໂລກເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່?
ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ກິ​ໂລ​ໂນ​ວາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ມານ 36 ປີ​ແສງ​ຂອງ​ໂລກ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ເຫດ​ການ​ລະ​ດັບ​ການ​ສູນ​ພັນ.

ອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບກິໂລໂນເວມີຫຍັງແດ່?
ອັນຕະລາຍລວມມີການລະເບີດຂອງລັງສີ gamma ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດພິສູດເຖິງຄວາມຕາຍຖ້າຖືກເປີດເຜີຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປ່ອຍອາຍພິດ X-ray ໃນອະນຸພາກແລະຝຸ່ນອ້ອມຂ້າງ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຖ້າເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນພາຍໃນ 16.3 ປີແສງຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດແມ່ນລັງສີ cosmic ທີ່ຈະເອົາຊັ້ນໂອໂຊນຂອງພວກເຮົາອອກໄປ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປະເຊີນກັບລັງສີ ultraviolet ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນເວລາດົນ.

ກິໂລໂນເວມີຢູ່ທົ່ວໄປບໍ?
ບໍ່, ກິໂລໂນເວແມ່ນຫາຍາກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ແລະຍາກທີ່ຈະກວດພົບໄດ້ເນື່ອງຈາກທຳມະຊາດອັນສັ້ນໆຂອງພວກມັນ. ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ມາດ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ໜ່ວຍ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ໃຊ້​ກ້ອງ​ເລນ​ສະ​ໂຄບ​ອາ​ວະ​ກາດ James Webb.

ອັນຕະລາຍອັນໃດອີກອັນໃດທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜ່ນດິນໂລກ?
ໄພອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດເທິງໂລກລວມມີຜົນກະທົບເປັນຮູບດາວ, ແສງຕາເວັນ, ແລະລະເບີດ supernova. ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພົບເລື້ອຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບກິໂລໂນເວ.

By Gabriel Botha