ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຫີນ Spheroids ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບັນພະບຸລຸດມະນຸດບູຮານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຫີນ Spheroids ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບັນພະບຸລຸດມະນຸດບູຮານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະວັດຖຸບູຮານຫີນທີ່ມີອາຍຸ 1.4 ລ້ານປີເພື່ອຄົ້ນພົບວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໃຈປະດິດຫີນເກືອບ 600 ກ້ອນ. ແກນຮູບລູກບານເຫຼົ່ານີ້, ຫຼື 'spheroids', ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກ່ອນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ໂຕ້ວາທີວ່າຫີນເຫຼົ່ານີ້ມີຮູບຮ່າງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືເປັນຜົນມາຈາກການຜະລິດເຄື່ອງມືໂດຍບັງເອີນ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Royal Society Open Science, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊອບແວການວິເຄາະ 3D ທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອວັດແທກມຸມຂອງຫນ້າດິນ, ກໍານົດລະດັບ curvature ຂອງຫນ້າດິນ, ແລະກໍານົດຈຸດສູນກາງຂອງມະຫາຊົນຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້.

ການວິເຄາະຂອງຫີນປູນ 150 ກ້ອນຈາກສະຖານທີ່ບູຮານຂອງ 'Ubeidiya' ໃນພາກເຫນືອຂອງອິສຣາແອລໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນປີມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດເຖິງຮູບຊົງກົມໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາແລະເຈດຕະນາສ້າງຫີນໃຫ້ກົງກັນ. ກ້ອນຫີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວທີ່ຫຍາບຄາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຫັດຖະກໍາດ້ວຍມືແລະເຂົ້າຫາຮູບຊົງກົມທີ່ຢູ່ໃກ້ໆທີ່ສົມບູນແບບ. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ hominins ໃນຕອນຕົ້ນມີທັກສະການວາງແຜນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຊໍານິຊໍານານ. ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ spheroids ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ຈະ​ແຈ້ງ, ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ເປັນ projectiles ຫຼື​ຖື​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ສິນ​ລະ​ປະ​ບາງ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງມັນສະຫມອງແລະຄວາມສາມາດດ້ານຫັດຖະກໍາຂອງຊ່າງຝີມືບູຮານ. ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການວິເຄາະ 3 ມິຕິນີ້ກັບວັດຖຸເກົ່າແກ່, ເຊັ່ນວ່າ ວັດຖຸບູຮານທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 2 ລ້ານປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຕື່ມອີກ. ການສ້າງຮູບຮ່າງໂດຍເຈດຕະນາຂອງ spheroids ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງຫຼັກຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງ hominins imposing ເລຂາຄະນິດ symmetrical ໃນເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງໂດຍເຈດຕະນາຂອງ spheroids ກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງ hominins ໃນຕົ້ນປີແລະ inclinations ສິລະປະຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Royal Society Open Science, ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດໃນປາຣີ

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມໃໝ່: ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດສະມາທິສະຕິປັນຍາ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ການ​ທົດ​ລອງ​ອອກ​ຊີ​ເຈນ​ຂອງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ​ຂອງ NASA ສ້າງ​ອົກ​ຊີ​ເຈນ​ຢູ່​ເທິງ​ດາວ​ແດງ

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຈາກການສັງເກດການຊີວະນາໆພັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

ການສະທ້ອນເຖິງມໍລະດົກຂອງວັນທີ 9/11: ການໃຫ້ກຽດຜູ້ທີ່ສູນເສຍແລະຈື່ຈໍາຄວາມໂສກເສົ້າ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ