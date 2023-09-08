ຫີນ Spheroids ສ້າງຂຶ້ນໂດຍບັນພະບຸລຸດມະນຸດບູຮານ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ວິເຄາະວັດຖຸບູຮານຫີນທີ່ມີອາຍຸ 1.4 ລ້ານປີເພື່ອຄົ້ນພົບວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນໆຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໃຈປະດິດຫີນເກືອບ 600 ກ້ອນ. ແກນຮູບລູກບານເຫຼົ່ານີ້, ຫຼື 'spheroids', ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ກ່ອນປະຫວັດສາດທົ່ວໂລກ. ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ໂຕ້ວາທີວ່າຫີນເຫຼົ່ານີ້ມີຮູບຮ່າງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼືເປັນຜົນມາຈາກການຜະລິດເຄື່ອງມືໂດຍບັງເອີນ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Royal Society Open Science, ໄດ້ນໍາໃຊ້ຊອບແວການວິເຄາະ 3D ທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອວັດແທກມຸມຂອງຫນ້າດິນ, ກໍານົດລະດັບ curvature ຂອງຫນ້າດິນ, ແລະກໍານົດຈຸດສູນກາງຂອງມະຫາຊົນຂອງວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້.
ການວິເຄາະຂອງຫີນປູນ 150 ກ້ອນຈາກສະຖານທີ່ບູຮານຂອງ 'Ubeidiya' ໃນພາກເຫນືອຂອງອິສຣາແອລໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາໃນຕົ້ນປີມີຄວາມສາມາດໃນການຄິດເຖິງຮູບຊົງກົມໃນຈິດໃຈຂອງພວກເຂົາແລະເຈດຕະນາສ້າງຫີນໃຫ້ກົງກັນ. ກ້ອນຫີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວທີ່ຫຍາບຄາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຫັດຖະກໍາດ້ວຍມືແລະເຂົ້າຫາຮູບຊົງກົມທີ່ຢູ່ໃກ້ໆທີ່ສົມບູນແບບ. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ hominins ໃນຕອນຕົ້ນມີທັກສະການວາງແຜນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະຊໍານິຊໍານານ. ຈຸດປະສົງຂອງ spheroids ເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບເປັນ projectiles ຫຼືຖືເປັນສັນຍາລັກສິນລະປະບາງ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງມັນສະຫມອງແລະຄວາມສາມາດດ້ານຫັດຖະກໍາຂອງຊ່າງຝີມືບູຮານ. ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການວິເຄາະ 3 ມິຕິນີ້ກັບວັດຖຸເກົ່າແກ່, ເຊັ່ນວ່າ ວັດຖຸບູຮານທີ່ມີອາຍຸເຖິງ 2 ລ້ານປີ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດຕື່ມອີກ. ການສ້າງຮູບຮ່າງໂດຍເຈດຕະນາຂອງ spheroids ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງຫຼັກຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງ hominins imposing ເລຂາຄະນິດ symmetrical ໃນເຄື່ອງມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງໂດຍເຈດຕະນາຂອງ spheroids ກ້ອນຫີນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງ hominins ໃນຕົ້ນປີແລະ inclinations ສິລະປະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Royal Society Open Science, ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດແຫ່ງຊາດໃນປາຣີ