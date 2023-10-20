ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບກິດຈະກໍາ Tectonic ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດ InSight ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 4.7 ຣິກເຕີເທິງດາວອັງຄານ ເຊິ່ງເປັນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນໂລກ. ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າຜົນກະທົບຂອງ meteorite ເຮັດໃຫ້ເກີດ "marsquakes" ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ crater ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສະຫຼຸບວ່າແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນເກີດມາຈາກກິດຈະກໍາ tectonic ພາຍໃນຂອງ Mars. ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າດາວອັງຄານແມ່ນບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດ. ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງໂລກແມ່ນເກີດມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ດາວອັງຄານມີແຜ່ນແຂງອັນດຽວ, ແລະຍັງມີຄວາມຜິດປະຕິບັດຢູ່ໃນດາວເຄາະ. Mars ແມ່ນຄ່ອຍໆຫົດຕົວແລະເຢັນລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ crust, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.
ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນ Al-Qahira Vallis ໃນຊີກໂລກໃຕ້ຂອງດາວອັງຄານ. ມັນໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາທຸກ marsquakes ອື່ນໆທີ່ກວດພົບໂດຍ InSight ລວມ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ລາຍເຊັນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຄ້າຍຄືກັບຜົນກະທົບຂອງອຸຕຸນິຍົມສອງຄັ້ງກ່ອນຫນ້ານີ້ກວດພົບໂດຍຜູ້ລົງຈອດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກແລະການຄົ້ນຫາສໍາລັບລັກສະນະຫນ້າດິນໄດ້ປະຕິເສດຜົນກະທົບທີ່ເປັນສາເຫດ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປດາວອັງຄານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຳຫຼວດດາວເຄາະຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໂດຍສະເພາະນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໄພພິບັດຕໍ່ໂລກ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຶກສາແລະວາງແຜນສໍາລັບອັນຕະລາຍຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ອາດຈະສົ່ງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປີດເຜີຍປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວອັງຄານ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງດາວເຄາະ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມັນແລະວິທີການທີ່ມັນມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໜັງສືຄົ້ນຄວ້າພູມສາດ
- ພາລະກິດຂອງ NASA InSight