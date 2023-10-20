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ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບກິດຈະກໍາ Tectonic ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດາວອັງຄານ

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບກິດຈະກໍາ Tectonic ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດ InSight ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ກວດພົບແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດ 4.7 ຣິກເຕີເທິງດາວອັງຄານ ເຊິ່ງເປັນແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນໂລກ. ທິດສະດີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າຜົນກະທົບຂອງ meteorite ເຮັດໃຫ້ເກີດ "marsquakes" ເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ crater ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສະຫຼຸບວ່າແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນເກີດມາຈາກກິດຈະກໍາ tectonic ພາຍໃນຂອງ Mars. ການຄົ້ນພົບນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າດາວອັງຄານແມ່ນບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງທໍລະນີສາດ. ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງໂລກແມ່ນເກີດມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ດາວອັງຄານມີແຜ່ນແຂງອັນດຽວ, ແລະຍັງມີຄວາມຜິດປະຕິບັດຢູ່ໃນດາວເຄາະ. Mars ແມ່ນຄ່ອຍໆຫົດຕົວແລະເຢັນລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ crust, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.

ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າຢູ່ໃນພາກພື້ນ Al-Qahira Vallis ໃນຊີກໂລກໃຕ້ຂອງດາວອັງຄານ. ມັນໄດ້ປ່ອຍພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາທຸກ marsquakes ອື່ນໆທີ່ກວດພົບໂດຍ InSight ລວມ. ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​, ລາຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ​ສອງ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​ກວດ​ພົບ​ໂດຍ​ຜູ້​ລົງ​ຈອດ​. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຕື່ມອີກແລະການຄົ້ນຫາສໍາລັບລັກສະນະຫນ້າດິນໄດ້ປະຕິເສດຜົນກະທົບທີ່ເປັນສາເຫດ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ພາລະກິດໃນອະນາຄົດໄປດາວອັງຄານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດາວອັງຄານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສຳຫຼວດດາວເຄາະຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວໂດຍສະເພາະນີ້ຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໄພພິບັດຕໍ່ໂລກ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການສຶກສາແລະວາງແຜນສໍາລັບອັນຕະລາຍຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ອາດຈະສົ່ງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ.

ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປີດເຜີຍປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດແລະການວິວັດທະນາການຂອງດາວອັງຄານ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ເທິງດາວເຄາະ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງມັນແລະວິທີການທີ່ມັນມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ໜັງສືຄົ້ນຄວ້າພູມສາດ
- ພາລະກິດຂອງ NASA InSight

By Mampho Brescia

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