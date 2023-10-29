ນັກວິທະຍາສາດຕິດຕາມເບິ່ງ Long Valley Caldera ຂອງຄາລິຟໍເນຍ: ເປີດເຜີຍຄວາມສ່ຽງຂອງພູເຂົາໄຟ

ນັກວິທະຍາສາດຈາກ Caltech ໄດ້ຢ່າງພາກພຽນສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງທໍລະນີສາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຂອງ Long Valley Caldera, ພູເຂົາໄຟທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ. ຖືກຈັດວ່າເປັນ "ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສູງຫຼາຍ" ໂດຍການສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດຂອງສະຫະລັດ, caldera ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເນື່ອງຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເບີດຂອງ supervolcanic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບສະຖານະການ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການໄພພິບັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ.
ຮ່ອມພູຍາວ Caldera ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປະມານ 760,000 ປີກ່ອນໂດຍການລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເປັນຂຸມພູເຂົາໄຟຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ແຜ່ນດິນໄຫວແລະການເຫນັງຕີງຂອງພື້ນດິນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເບີດອີກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນນັກວິທະຍາສາດທິດສະດີວ່າປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກຄວາມເຢັນແລະການແຂງຕົວຂອງ magma, ແທນທີ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງການລະເບີດຂອງ supervolcanic ໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ການລະເບີດຂະຫນາດນ້ອຍແລະແຜ່ນດິນໄຫວອາດຈະເກີດຂື້ນຍ້ອນການປ່ອຍອາຍແກັສແລະຂອງແຫຼວໃນລະຫວ່າງການເຮັດຄວາມເຢັນ, ຄວາມສ່ຽງໂດຍລວມຂອງການລະເບີດຂອງໄພພິບັດຍັງຕໍ່າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Long Valley Caldera ຕົວຂອງມັນເອງອາດຈະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຂ້ອນຂ້າງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ກໍານົດຖົງຂອງ magma ອື່ນໆໃນພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຕ່ອງໂສ້ Mono-Inyo Craters. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການລະເບີດຂອງ magmatic ຍັງເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາກພື້ນແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີພະລັງແຮງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຊາວຄາລິຟໍເນຍ.
ໃນຂະນະທີ່ເຂດໃກ້ຄຽງຂອງພູເຂົາໄຟຄາລິຟໍເນຍແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ, ຜົນສະທ້ອນຂອງຂີ້ເທົ່າພູເຂົາໄຟສາມາດຂະຫຍາຍອອກໄປນອກພື້ນທີ່. ຂີ້ເທົ່າພູເຂົາໄຟສາມາດລົບກວນການສະຫນອງໄຟຟ້າ, ຂັດຂວາງການເດີນທາງແລະການບິນ, ແລະປົນເປື້ອນແຫຼ່ງນ້ໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບພູເຂົາໄຟເຫຼົ່ານີ້, ລວມທັງ Long Valley Caldera, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະການກຽມພ້ອມຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນທົ່ວລັດ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
- caldera ແມ່ນຫຍັງ?
A caldera ເປັນ crater volcanic ຂະ ຫນາດ ໃຫຍ່ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໂດຍ ການ ພັງ ລົງ ຂອງ ດ້ານ ຂອງ ໂລກ ຫຼັງ ຈາກ ການ ລະ ເບີດ ຂະ ຫນາດ ໃຫຍ່ .
- ການລະເບີດຂອງ supervolcanic ແມ່ນຫຍັງ?
ການລະເບີດຂອງ supervolcanic ແມ່ນການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຂັບໄລ່ magma ຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນກິໂລແມັດກ້ອນ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດຂອງໂລກ.
- ການລະເບີດຂອງ supervolcanic ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຄາລິຟໍເນຍບໍ?
ໃນຂະນະທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍປະສົບກັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເບີດຂອງ supervolcanic ໃນລັດແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າ magma ພາຍໃຕ້ Long Valley Caldera ກໍາລັງເຢັນລົງ ແລະກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫນ້ອຍລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລະເບີດຂອງໄພພິບັດ.
- ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂີ້ເທົ່າພູໄຟແມ່ນຫຍັງ?
ຂີ້ເຖົ່າພູໄຟ, ເມື່ອປຽກ, ສາມາດນໍາໄຟຟ້າ ແລະລົບກວນການສະຫນອງພະລັງງານ. ມັນຍັງສາມາດທໍາລາຍການເບິ່ງເຫັນ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງເປັນອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂີ້ເທົ່າສາມາດປົນເປື້ອນການສະຫນອງນ້ໍາແລະມີຜົນກະທົບທີ່ຍາວນານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.
- ນັກວິທະຍາສາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟແນວໃດ?
ນັກວິທະຍາສາດນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ເຕັກນິກຕ່າງໆເພື່ອຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພູເຂົາໄຟ, ລວມທັງເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວເພື່ອກວດຫາແຜ່ນດິນໄຫວ, ການວັດແທກການຜິດປົກກະຕິຂອງພື້ນດິນ, ແລະພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ. ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງພູເຂົາໄຟແລະອັນຕະລາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກມັນ.