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ນັກວິທະຍາສາດເຕືອນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ

ByGabriel Botha

Sep 30, 2023
ນັກວິທະຍາສາດເຕືອນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປຸກລະດົມການປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ດື້ຢາເພີ່ມຂຶ້ນ. ການ​ສຶກສາ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພະຍາດ​ທີ່​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຢາ​ທີ່​ຕາຍ​ແລ້ວ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣຍ A. baumannii, ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ໂອ​ເຊ​ເນຍ. ສິ່ງ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ກະ​ຕຸ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ກະທຳ​ອັນ​ຮີບ​ດ່ວນ ​ແລະ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ຕ້ານ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ.

ຫນຶ່ງໃນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບແມ່ນ Acinetobacter baumannii (CRAB) ທີ່ທົນທານຕໍ່ carbapenem, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງປາຊີຟິກ. ເຊື້ອພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ທົນທານຕໍ່ກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວໄດ້, ແລະເຮັດໃຫ້ການພັກເຊົາຢູ່ໂຮງຫມໍຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ.

ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕົກໃຈເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງເລັ່ງການແຊກແຊງໃນທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເຫມາະສົມ, ການປັບປຸງມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ, ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ, ແລະເປີດຕົວການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກສາທາລະນະ.

ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາ Sakiusa Baleivanualala ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Otago ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຍຸດທະສາດແລະການແກ້ໄຂບັນຫາໃນນິວຊີແລນ. ການມີຢາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນອາດຈະຍັງຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງທັນການເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຕື່ມອີກແລະຫລີກລ້ຽງລະບົບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ປະ​ຊາ​ຄົມ​ໂລກ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ກັນ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຢາ​ຕ້ານ​ເຊື້ອ​ທີ່​ຜິດ​ພາດ​ແລະ​ຕ້ານ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.

ທີ່ມາ: Newshub

By Gabriel Botha

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