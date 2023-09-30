ນັກວິທະຍາສາດເຕືອນການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປຸກລະດົມການປຸກລະດົມກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ດື້ຢາເພີ່ມຂຶ້ນ. ການສຶກສາຄັ້ງໃຫຍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດທີ່ທົນທານຕໍ່ຢາທີ່ຕາຍແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣຍ A. baumannii, ໃນພາກພື້ນໂອເຊເນຍ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການກະທຳອັນຮີບດ່ວນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ທົ່ວໂລກເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການຕ້ານການເຕີບໂຕ.
ຫນຶ່ງໃນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບແມ່ນ Acinetobacter baumannii (CRAB) ທີ່ທົນທານຕໍ່ carbapenem, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງປາຊີຟິກ. ເຊື້ອພະຍາດເຫຼົ່ານີ້ທົນທານຕໍ່ກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ, ເຮັດໃຫ້ການຕິດເຊື້ອຍາກທີ່ຈະປິ່ນປົວໄດ້, ແລະເຮັດໃຫ້ການພັກເຊົາຢູ່ໂຮງຫມໍຍາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນບາງກໍລະນີ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ.
ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າຕົກໃຈເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງເລັ່ງການແຊກແຊງໃນທັນທີ. ພວກເຂົາເຈົ້າແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເຫມາະສົມ, ການປັບປຸງມາດຕະການເຝົ້າລະວັງ, ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການຕິດເຊື້ອ, ແລະເປີດຕົວການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກສາທາລະນະ.
ຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາ Sakiusa Baleivanualala ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Otago ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຍຸດທະສາດແລະການແກ້ໄຂບັນຫາໃນນິວຊີແລນ. ການມີຢາທີ່ມີປະສິດຕິຜົນອາດຈະຍັງຈໍາກັດ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອພັດທະນາແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ.
ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງທັນການເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຕື່ມອີກແລະຫລີກລ້ຽງລະບົບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຢູ່. ເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະ, ປະຊາຄົມໂລກຕ້ອງຮ່ວມກັນແກ້ໄຂການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຜິດພາດແລະຕ້ານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ້ານຢາເສບຕິດ.
ທີ່ມາ: Newshub