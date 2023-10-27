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ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍສັດທະເລບູຮານທີ່ຍອມແພ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ByGabriel Botha

Oct 27, 2023
ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍສັດທະເລບູຮານທີ່ຍອມແພ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການ​ສຶກສາ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ລຶກລັບ​ຂອງ​ການ​ຫາຍ​ຕົວ​ໄປ​ຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມ​ສັດ​ທະ​ເລ​ບູຮານ​ທີ່​ໄດ້​ສູນ​ຫາຍ​ໄປ​ຈາກ​ທະວີບ Gondwana ​ເມື່ອ 390 ລ້ານ​ກວ່າ​ປີ​ກ່ອນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນມາດົນນານກັບການສູນພັນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Earth Science Reviews, ນິ້ວມືຂອງການຕໍານິໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

Gondwana, ເຊິ່ງມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະມານ 550 ລ້ານປີກ່ອນເຖິງ 180 ລ້ານປີກ່ອນ, ໄດ້ກວມເອົາອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍແລະ Antarctica. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະວັດຖຸບູຮານຂອງໂລກນີ້ທີ່ Malvinoxhosan biota ຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນກ່ວາການຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນຂອງພວກເຂົາ.

ການ​ສຶກສາ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ​ໃນ​ໄລຍະ 5 ລ້ານ​ປີ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ເຫດ​ການ​ສູນ​ພັນ. ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາຕົວມັນເອງບໍ່ແມ່ນສາເຫດໂດຍກົງ, ມັນນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສັດທະເລບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. ການຂັດຂວາງຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະສົມຂອງນ້ໍາອຸ່ນແລະເຢັນ, ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງສັດທີ່ຢູ່ອາໃສນ້ໍາເຢັນເຫຼົ່ານີ້.

"ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ," Cameron Penn-Clarke, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາແລະນັກວິທະຍາສາດວິວັດທະນາການຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand ໃນ Johannesburg ກ່າວ. ການຫາຍຕົວໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສະທ້ອນຖາວອນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາທີ່ການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມເກີດຂຶ້ນ.

“ຄວາມລຶກລັບການຄາດຕະກຳ” ອັນເກົ່າແກ່ນີ້ ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາອຸ່ນກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແນວພັນສັດທະເລພິເສດໄດ້ຖືກທົດແທນໂດຍຊະນິດພັນທົ່ວໄປທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຢູ່ລອດໃນສະພາບການປ່ຽນແປງ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອແລະການເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງລະບົບນິເວດ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈອະດີດ, ພວກເຮົາສາມາດປັບຕົວແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບທຸກຊີວິດໃນໂລກນີ້.

ຄໍາ​ຖາມ

ຖາມ: Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?

Malvinoxhosan biota ຫມາຍເຖິງກຸ່ມສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ມີປະມານ 390 ລ້ານປີກ່ອນ. ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ໃນ supercontinent Gondwana, ເຊິ່ງກວມເອົາອາເມລິກາໃຕ້ໃນປະຈຸບັນ, ອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍ, ແລະ Antarctica.

ຖາມ: ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota. ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ມັນແມ່ນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສັດທະເລບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫາຍໄປ.

ຖາມ: ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລະບົບນິເວດ?

ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໄດ້ລົບກວນກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດທີ່ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນແລະເຢັນປະສົມ. ການປ່ຽນແປງນີ້ໃນລະບົບນິເວດຂອງ Malvinoxhosan biota, ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາເຢັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພວກມັນທີ່ຈະຢູ່ລອດ. ການຂັດຂວາງໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດທັງ ໝົດ ອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້ລົ້ມລົງ.

ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນໃດຈາກການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota?

ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນທີ່ມີອໍານາດຂອງຄວາມອ່ອນແອຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລະບົບນິເວດ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນແລະຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ.

By Gabriel Botha