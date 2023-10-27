ການສຶກສາໃໝ່ເປີດເຜີຍສັດທະເລບູຮານທີ່ຍອມແພ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ການສຶກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມລຶກລັບຂອງການຫາຍຕົວໄປຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມສັດທະເລບູຮານທີ່ໄດ້ສູນຫາຍໄປຈາກທະວີບ Gondwana ເມື່ອ 390 ລ້ານກວ່າປີກ່ອນ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສັບສົນມາດົນນານກັບການສູນພັນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Earth Science Reviews, ນິ້ວມືຂອງການຕໍານິໃນປັດຈຸບັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນໂດຍກົງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
Gondwana, ເຊິ່ງມີຢູ່ຕັ້ງແຕ່ປະມານ 550 ລ້ານປີກ່ອນເຖິງ 180 ລ້ານປີກ່ອນ, ໄດ້ກວມເອົາອາເມລິກາໃຕ້, ອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍແລະ Antarctica. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນສ່ວນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະວັດຖຸບູຮານຂອງໂລກນີ້ທີ່ Malvinoxhosan biota ຈະເລີນເຕີບໂຕຈົນກ່ວາການຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນຂອງພວກເຂົາ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລເທື່ອລະກ້າວໃນໄລຍະ 5 ລ້ານປີເປັນຕົ້ນເຫດການສູນພັນ. ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາຕົວມັນເອງບໍ່ແມ່ນສາເຫດໂດຍກົງ, ມັນນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສັດທະເລບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້. ການຂັດຂວາງຂອງກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການປະສົມຂອງນ້ໍາອຸ່ນແລະເຢັນ, ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງສັດທີ່ຢູ່ອາໃສນ້ໍາເຢັນເຫຼົ່ານີ້.
"ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ," Cameron Penn-Clarke, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາແລະນັກວິທະຍາສາດວິວັດທະນາການຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand ໃນ Johannesburg ກ່າວ. ການຫາຍຕົວໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສະທ້ອນຖາວອນທີ່ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາທີ່ການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມເກີດຂຶ້ນ.
“ຄວາມລຶກລັບການຄາດຕະກຳ” ອັນເກົ່າແກ່ນີ້ ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ໍາອຸ່ນກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແນວພັນສັດທະເລພິເສດໄດ້ຖືກທົດແທນໂດຍຊະນິດພັນທົ່ວໄປທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຢູ່ລອດໃນສະພາບການປ່ຽນແປງ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຮົາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອແລະການເຊື່ອມໂຍງກັນຂອງລະບົບນິເວດ, ໂດຍເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງການແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈອະດີດ, ພວກເຮົາສາມາດປັບຕົວແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບທຸກຊີວິດໃນໂລກນີ້.
ຄໍາຖາມ
ຖາມ: Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?
Malvinoxhosan biota ຫມາຍເຖິງກຸ່ມສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ມີປະມານ 390 ລ້ານປີກ່ອນ. ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ໃນ supercontinent Gondwana, ເຊິ່ງກວມເອົາອາເມລິກາໃຕ້ໃນປະຈຸບັນ, ອາຟຣິກາ, ອົດສະຕາລີ, ອາຣາເບຍ, Madagascar, ອິນເດຍ, ແລະ Antarctica.
ຖາມ: ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota. ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ, ມັນແມ່ນການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສັດທະເລບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນຫາຍໄປ.
ຖາມ: ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ລະບົບນິເວດ?
ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໄດ້ລົບກວນກະແສນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດທີ່ອ້ອມຮອບຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາອຸ່ນແລະເຢັນປະສົມ. ການປ່ຽນແປງນີ້ໃນລະບົບນິເວດຂອງ Malvinoxhosan biota, ທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນນ້ໍາເຢັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບພວກມັນທີ່ຈະຢູ່ລອດ. ການຂັດຂວາງໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດທັງ ໝົດ ອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້ລົ້ມລົງ.
ຖາມ: ພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ບົດຮຽນອັນໃດຈາກການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota?
ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນທີ່ມີອໍານາດຂອງຄວາມອ່ອນແອຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງລະບົບນິເວດ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂວິກິດການດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນແລະເຮັດວຽກໄປສູ່ການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງເພື່ອປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນແລະຮັບປະກັນຄວາມຢູ່ລອດຂອງຊະນິດພັນຕ່າງໆໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງ.