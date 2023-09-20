ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບດາວເຄາະທີ່ໂຄຈອນລະບົບດາວຫາຍາກ

ທີມນັກດາລາສາດທີ່ນຳໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ໃນປະເທດຊີລີ ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນອາວະກາດເລິກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງລະບົບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ HIP 81208, ເຊິ່ງມີດາວກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໂຄຈອນໂດຍຄົນດ້າວສີນ້ໍາຕານ, ເປັນ "ດາວທີ່ລົ້ມເຫລວ." ນອກເໜືອໄປຈາກນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ລະບຸວ່າດາວເຄາະດວງໜຶ່ງທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວນ້ອຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກດາວກາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ດາວເຄາະດັ່ງກ່າວມີຊື່ວ່າ “HIP 81208 Cb” ແມ່ນປະມານ 15 ເທົ່າຂອງມວນຂອງດາວພະຫັດ.
ອີງຕາມອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນອົງການວິທະຍາສາດທີ່ຮ່ວມມືກັນຂອງບັນດາປະເທດເອີຣົບ, ການຄົ້ນພົບ HIP 81208 Cb ເຮັດໃຫ້ລະບົບດາວເປັນລະບົບສີ່ຫລ່ຽມຕາມລໍາດັບ, ມີດາວສອງດວງແລະດາວສອງຊັ້ນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນແຕ່ລະອັນ. ດາວເຄາະທີ່ຫາກໍ່ພົບເຫັນໃໝ່ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງດາວເຄາະ ແລະດາວເຄາະສີນ້ຳຕານ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຮ້ອນພໍທີ່ຈະເກີດນິວເຄລຍ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ເຕັກນິກເຊັ່ນວິທີການຂົນສົ່ງເພື່ອກວດຫາແລະສຶກສາດາວເຄາະ exoplanets. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ, ມີກະຈົກໃຫຍ່, ສາມາດຈັບພາບໂດຍກົງຂອງໂລກທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ຍານອະວະກາດທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດຂອງມະນຸດ, ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງ exoplanet ແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂລກທີ່ຫ່າງໄກເຫຼົ່ານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ກ່ຽວກັບ HIP 81208 Cb ໃນເວລານີ້, ການຄົ້ນພົບໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະ exoplanet ແລະລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົາ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າບາງດາວທີ່ຢູ່ໄກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ harbor ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊີວິດມະນຸດຕ່າງດາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ແນ່ນອນໄດ້ຖືກພົບເຫັນມາເຖິງຕອນນັ້ນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະບົບດາວໃນຈັກກະວານ, ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອົງຄະຊັ້ນສູງທີ່ຢູ່ນອກລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ໜ່ວຍສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ: ESO
– NASA