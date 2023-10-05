ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນອ່ອນລົງຢ່າງແປກໃຈ, ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບ

ByRobert Andrew

Oct 5, 2023
ແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນອ່ອນລົງຢ່າງແປກໃຈ, ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ​ໂດຍ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ເທັກ​ຊັສ (UT) ​ແລະ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ​ແກນ​ໜ່ວຍ​ໃນ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ມີ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ເຊື່ອ​ກັນ​ມາ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນ tomography ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ນຳໃຊ້ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງລວມກັບ AI algorithms, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມຂອງທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນລົງ ແລະ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໜ້ອຍກວ່າຕໍ່ກັບແຮງຕັດ.

ແກນພາຍໃນຂອງໂລກ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 2,900 ກິໂລແມັດ (1,802 ໄມ) ດ້ານລຸ່ມຂອງພື້ນຜິວ, ໄດ້ເປັນຄວາມລຶກລັບມາດົນນານເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດສໍາຫຼວດໂດຍກົງໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍຜ່ານ tomography ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງແກນພາຍໃນໃນການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ມັນສາມາດຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວຂອງແກນພາຍໃນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອ່ອນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ. ແກນພາຍໃນ, ພ້ອມກັບແກນນອກ, ມີໜ້າທີ່ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຍືນຍົງຂອງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ອາໃສ.

ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຂອງແກນພາຍໃນຄືນໃຫມ່, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະຄວາມໄວໂດຍການໃສ່ມັນກັບລູກສອນໄຟທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວ. ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕົວແບບຄອມພິວເຕີ AI, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຂະຫຍາຍການປັບຄ່າອະຕອມຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກເພື່ອເຮັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແກນພາຍໃນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະວິວັດທະນາການຂອງແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ມັນສ່ອງແສງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມຢູ່ໃນແກນພາຍໃນ ແລະວິທີການສ້າງພະລັງງານ ແລະຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Phys.org

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ Methane ໃນ Los Angeles ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້

Oct 7, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມມັກການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບຄຸກກີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຮອຍຕີນບູຮານໃນນິວເມັກຊິໂກໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາ

Oct 7, 2023 Mampho Brescia

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ Methane ໃນ Los Angeles ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້

Oct 7, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມມັກການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບຄຸກກີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮອຍຕີນບູຮານໃນນິວເມັກຊິໂກໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາ

Oct 7, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຫຼັກ​ຖານ​ໃໝ່​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ອະ​ເມລິ​ກາ​ເຫນືອ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ