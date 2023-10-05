ແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນອ່ອນລົງຢ່າງແປກໃຈ, ການສຶກສາໃໝ່ຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໂດຍນັກຄົ້ນຄ້ວາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັສ (UT) ແລະຜູ້ຮ່ວມມືໃນປະເທດຈີນ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ແກນໜ່ວຍໃນຂອງໜ່ວຍໂລກມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອກັນມາ. ໂດຍການວິເຄາະຂໍ້ມູນ tomography ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ນຳໃຊ້ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງລວມກັບ AI algorithms, ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າການເຄື່ອນທີ່ຂອງອະຕອມຂອງທາດເຫຼັກໃນແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນລົງ ແລະ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໜ້ອຍກວ່າຕໍ່ກັບແຮງຕັດ.
ແກນພາຍໃນຂອງໂລກ, ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 2,900 ກິໂລແມັດ (1,802 ໄມ) ດ້ານລຸ່ມຂອງພື້ນຜິວ, ໄດ້ເປັນຄວາມລຶກລັບມາດົນນານເນື່ອງຈາກບໍ່ສາມາດສໍາຫຼວດໂດຍກົງໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍຜ່ານ tomography ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງດາວເຄາະ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງແກນພາຍໃນໃນການສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ. ມັນສາມາດຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວຂອງແກນພາຍໃນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອ່ອນກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງ. ແກນພາຍໃນ, ພ້ອມກັບແກນນອກ, ມີໜ້າທີ່ສ້າງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຍືນຍົງຂອງດາວເຄາະທີ່ຢູ່ອາໃສ.
ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂຂອງແກນພາຍໃນຄືນໃຫມ່, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ໃຊ້ແຜ່ນເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະຄວາມໄວໂດຍການໃສ່ມັນກັບລູກສອນໄຟທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວ. ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຖືກປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕົວແບບຄອມພິວເຕີ AI, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຂະຫຍາຍການປັບຄ່າອະຕອມຂອງອະຕອມທາດເຫຼັກເພື່ອເຮັດຕາມສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແກນພາຍໃນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະວິວັດທະນາການຂອງແກນພາຍໃນຂອງໂລກແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ມັນສ່ອງແສງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະຕອມຢູ່ໃນແກນພາຍໃນ ແລະວິທີການສ້າງພະລັງງານ ແລະຄວາມຮ້ອນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Phys.org