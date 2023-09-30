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ການສຶກສາໃຫມ່ຄົ້ນພົບ "ວົງ Fairy" ທີ່ລຶກລັບຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ

ByRobert Andrew

Sep 30, 2023
ການສຶກສາໃຫມ່ຄົ້ນພົບ "ວົງ Fairy" ທີ່ລຶກລັບຫຼາຍພັນຄົນໃນທົ່ວໂລກ

ການນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ "ວົງ fairy" ທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍພັນອັນໃນທົ່ວໂລກ. ຮູບ​ແບບ​ພືດ​ພັນ​ທີ່​ເປັນ​ວົງ​ມົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ fascinated ມາ​ດົນ​ນານ​ແລະ​ມີ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຊາຍ Namib ແລະ outback ຂອງ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ແນະນໍາວ່າປະກົດການດັ່ງກ່າວອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍເຊື່ອ.

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສາກົນໄດ້ຝຶກອົບຮົມເຄືອຂ່າຍ neural ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຮູບດາວທຽມຂອງສະຖານທີ່ໃນ Namibia ແລະອົດສະຕາລີ, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທີ່ມີວົງ fairy. ດ້ວຍລະບົບ AI ນີ້, ທີມງານໄດ້ວິເຄາະເບິ່ງດາວທຽມຂອງພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານຕອນ, ຄົ້ນຫາວົງມົນ fairy ໃນ 263 ພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງໃນທົ່ວ 15 ປະເທດ. ຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, Madagascar, ອາຊີຕາເວັນຕົກ, ແລະຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງອົດສະຕາລີ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນແລະດິນຊາຍທີ່ມີນ້ໍາຝົນລະຫວ່າງ 12 ຫາ XNUMX ນິ້ວຕໍ່ປີ.

ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງ fairy ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ບາງ​ຄົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຂອງ​ແມງ​ຢູ່​ໃຕ້​ດິນ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນ​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ພືດ​ທີ່​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ສາ​ເຫດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະສັນກັນກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບວົງ fairy, ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາສັບນີ້ຍັງຄົງເປັນຂອງຕົນເອງສ່ວນໃຫຍ່.

ການຄົ້ນພົບຂອງວົງ fairy ໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມຫຼາຍກ່ວາຄໍາຕອບ. ຜູ້ຮ່ວມຂຽນ Fernando Maestre ຍອມຮັບວ່າທີມງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງກັບໃຜ, ຍອມຮັບຄວາມລຶກລັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຮູບແບບວົງມົນເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະພາກສະຫນາມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Emilio Guirado, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ແນະນໍາວ່າສົມມຸດຕິຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງວົງ fairy ອາດຈະຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ຫຼືສະຖານະການສະເພາະ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າປັດໃຈຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ປົ່ນ, ມີບົດບາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນບາງເຂດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສະຫຼຸບແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສະແດງໂດຍວົງນາງຟ້າເຫຼົ່ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
– ໜັງສືພິມ New York Times
- CNN
– ອາທິດຂ່າວ

By Robert Andrew

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