ການນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ "ວົງ fairy" ທີ່ແປກປະຫຼາດຫຼາຍພັນອັນໃນທົ່ວໂລກ. ຮູບແບບພືດພັນທີ່ເປັນວົງມົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານ fascinated ມາດົນນານແລະມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນທະເລຊາຍ Namib ແລະ outback ຂອງອົດສະຕາລີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ແນະນໍາວ່າປະກົດການດັ່ງກ່າວອາດຈະແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍກ່ວາທີ່ເຄີຍເຊື່ອ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສາກົນໄດ້ຝຶກອົບຮົມເຄືອຂ່າຍ neural ໂດຍນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຮູບດາວທຽມຂອງສະຖານທີ່ໃນ Namibia ແລະອົດສະຕາລີ, ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທີ່ມີວົງ fairy. ດ້ວຍລະບົບ AI ນີ້, ທີມງານໄດ້ວິເຄາະເບິ່ງດາວທຽມຂອງພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານຕອນ, ຄົ້ນຫາວົງມົນ fairy ໃນ 263 ພື້ນທີ່ແຫ້ງແລ້ງໃນທົ່ວ 15 ປະເທດ. ຈຸດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, Madagascar, ອາຊີຕາເວັນຕົກ, ແລະຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງອົດສະຕາລີ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນແລະດິນຊາຍທີ່ມີນ້ໍາຝົນລະຫວ່າງ 12 ຫາ XNUMX ນິ້ວຕໍ່ປີ.
ເຖິງວ່າຈະມີການຄົ້ນພົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງວົງ fairy ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີໃນບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ. ບາງຄົນເຊື່ອວ່າກິດຈະກໍາຂອງແມງຢູ່ໃຕ້ດິນສ້າງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນສະເຫນີໃຫ້ພືດທີ່ຈັດຕັ້ງຕົນເອງເປັນສາເຫດ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກະສັນກັນກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບວົງ fairy, ເນື່ອງຈາກວ່າຄໍາສັບນີ້ຍັງຄົງເປັນຂອງຕົນເອງສ່ວນໃຫຍ່.
ການຄົ້ນພົບຂອງວົງ fairy ໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມຫຼາຍກ່ວາຄໍາຕອບ. ຜູ້ຮ່ວມຂຽນ Fernando Maestre ຍອມຮັບວ່າທີມງານຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຄວາມຂັດແຍ້ງກັບໃຜ, ຍອມຮັບຄວາມລຶກລັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຮູບແບບວົງມົນເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະພາກສະຫນາມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
Emilio Guirado, ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ແນະນໍາວ່າສົມມຸດຕິຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງວົງ fairy ອາດຈະຖືກຕ້ອງຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ຫຼືສະຖານະການສະເພາະ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າປັດໃຈຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ປົ່ນ, ມີບົດບາດທີ່ໂດດເດັ່ນໃນບາງເຂດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສະຫຼຸບແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສະແດງໂດຍວົງນາງຟ້າເຫຼົ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
– ໜັງສືພິມ New York Times
- CNN
– ອາທິດຂ່າວ