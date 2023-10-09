ພື້ນຖານຂອງອະຕອມ, ໂມເລກຸນ, ແລະສານ

ປະລໍາມະນູແມ່ນສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງສານ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍນິວເຄລຍ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນທີ່ມີຄ່າທາງບວກ ແລະນິວຕຣອນທີ່ບໍ່ມີສາກໄຟ, ໂຄຈອນໂດຍອິເລັກຕອນທີ່ມີຄ່າທາງລົບ. ເມື່ອປະລໍາມະນູສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຜູກມັດຮ່ວມກັນໃນອັດຕາສ່ວນແລະໂຄງສ້າງຄົງທີ່, ພວກມັນປະກອບເປັນສານເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າໂມເລກຸນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ນ້ໍາ (H2O) ແມ່ນໂມເລກຸນປະກອບດ້ວຍສອງປະລໍາມະນູ hydrogen ຜູກມັດກັບຫນຶ່ງອະຕອມອົກຊີເຈນທີ່.
Matter ໝາຍເຖິງສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຄອບຄອງພື້ນທີ່ ແລະ ມີມວນ. ມັນສາມາດມີຢູ່ໃນລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນ: ແຂງ, ຂອງແຫຼວ, ຫຼືອາຍແກັສ. ແຂງ, ຄ້າຍຄືໄປເຊຍກັນ, ມີໂຄງສ້າງທີ່ມີການຈັດລຽງຂອງອະຕອມຫຼືໂມເລກຸນສົມມາດ. ຂອງແຫຼວເຊັ່ນ: ນ້ໍາຫຼືນ້ໍາມັນ, ໄຫຼຢ່າງເສລີແຕ່ຮັກສາປະລິມານຄົງທີ່. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ອາຍແກັສບໍ່ມີຮູບຮ່າງຫຼືປະລິມານທີ່ຄົງທີ່ແລະປະກອບດ້ວຍໂມເລກຸນສ່ວນບຸກຄົນເຄື່ອນທີ່ຢ່າງເສລີ.
ບັນຍາກາດແມ່ນຊອງຂອງອາຍແກັສທີ່ອ້ອມຮອບໂລກຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ. ເມກ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍລະອອງນ້ຳ ຫຼື ນ້ຳກ້ອນ, ເປັນຝູງຂອງອະນຸພາກທາງອາກາດທີ່ເຄື່ອນທີ່ສູງໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍລົມ. Comets ແມ່ນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ປະກອບດ້ວຍແກນຂອງກ້ອນແລະຂີ້ຝຸ່ນ. ເມື່ອດາວຫາງດວງໜຶ່ງຜ່ານໄປໃກ້ດວງອາທິດ, ຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນກາຍເປັນອາຍ, ສ້າງຫາງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້.
ອະໄວຍະວະແມ່ນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສະເພາະ. ຕົວຢ່າງ, ຮວຍໄຂ່ແມ່ນອະໄວຍະວະທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຜະລິດໄຂ່, ແລະສະຫມອງແມ່ນອະໄວຍະວະທີ່ປະມວນຜົນສັນຍານເສັ້ນປະສາດ. ທາດໂປຼຕີນ, ປະກອບດ້ວຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ຍາວຂອງອາຊິດ amino, ເປັນໂມເລກຸນທີ່ສໍາຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງຈຸລັງດໍາລົງຊີວິດ, ກ້າມຊີ້ນ, ແລະເນື້ອເຍື່ອ. ພວກມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການທາງຊີວະພາບຕ່າງໆ.
ໃນໂລກຂອງເຄມີສາດ, ເກືອແມ່ນທາດປະສົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະສົມອາຊິດກັບຖານ, ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດເປັນເກືອທະເລ. Supercooling ໝາຍເຖິງຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ ຫຼື ອາຍແກັສທີ່ຕໍ່າກວ່າຈຸດແຊ່ແຂງ ໂດຍບໍ່ມີມັນແຂງຕົວ. ມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງວິທີການສາມາດມີຢູ່ໃນລັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າສົນໃຈຂອງອະຕອມແລະໂມເລກຸນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບັນຍາກາດ: ຊອງຂອງອາຍແກັສທີ່ອ້ອມຮອບໂລກ, ດາວອື່ນຫຼືດວງຈັນ
- ອະຕອມ: ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີ
- ເຄມີ: ສານທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກສອງປະລໍາມະນູຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນທີ່ເປັນເອກະພາບໃນອັດຕາສ່ວນແລະໂຄງສ້າງຄົງທີ່
- ເມກ: ເປັນຝູງຂອງໂມເລກຸນ ຫຼື ອະນຸພາກ, ເຊັ່ນ: ຢອດນ້ຳ, ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃຕ້ການກະທຳຂອງກຳລັງພາຍນອກ.
- comet: ເປັນວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ປະກອບດ້ວຍແກນຂອງກ້ອນແລະຂີ້ຝຸ່ນ
- ໄປເຊຍກັນ: ເປັນຂອງແຂງປະກອບດ້ວຍ symmetrical, ເປັນຄໍາສັ່ງ, ການຈັດລຽງສາມມິຕິລະດັບຂອງອະຕອມຫຼືໂມເລກຸນ.
- ທາດແຫຼວ: ວັດສະດຸທີ່ໄຫຼອອກຢ່າງເສລີແຕ່ຮັກສາປະລິມານຄົງທີ່
- ວັດຖຸ: ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຄອບຄອງພື້ນທີ່ແລະມີມະຫາຊົນ
- ໂມເລກຸນ: ເປັນກຸ່ມທີ່ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າຂອງອະຕອມທີ່ສະແດງເຖິງປະລິມານທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງສານປະກອບເຄມີ.
- ອະໄວຍະວະ: ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອັນໜຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍໜ້າທີ່ສະເພາະ
- ທາດໂປຼຕີນ: ທາດປະສົມທີ່ຜະລິດຈາກອາຊິດ amino ຍາວຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ
- ເກືອ: ທາດປະສົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະສົມອາຊິດກັບຖານ
- ທະເລ: ມະຫາສະໝຸດ ຫຼື ພາກພື້ນທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມະຫາສະໝຸດ
- ແຂງ: ແຂງແລະຫມັ້ນຄົງໃນຮູບຮ່າງ; ບໍ່ແມ່ນທາດແຫຼວ ຫຼືທາດອາຍແກັສ
- supercool: ຄໍານາມສໍາລັບຂອງແຫຼວຫຼືອາຍແກັສທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເຢັນຊ້າລົງຕ່ໍາກວ່າຈຸດ freezing ຂອງມັນໂດຍບໍ່ມີການກາຍເປັນຂອງແຂງ.
- supercooled: ຄໍາຄຸນນາມສໍາລັບບາງຂອງແຫຼວຫຼືອາຍແກັສທີ່ໄດ້ cooled ຕ່ໍາກວ່າຈຸດ freezing ໂດຍບໍ່ມີການມັນກາຍເປັນແຂງ.