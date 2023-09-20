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Tasmanian Tiger: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຟື້ນຟູ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
Tasmanian Tiger: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຟື້ນຟູ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ

ໃນການບຸກທະລຸຄັ້ງໃຫຍ່, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຳເລັດການສະກັດເອົາ RNA ອອກຈາກຕົວຢ່າງທີ່ຮັກສາໄວ້ຂອງເສືອ Tasmanian, ເປັນ marsupial ທີ່ສູນພັນແລ້ວ, ຕັ້ງແຕ່ປີ 1891. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ RNA, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸພັນທຸກຳທີ່ຄົງທີ່ໜ້ອຍກວ່າ DNA, ໄດ້ຖືກດຶງມາຈາກຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວ. ຕົວ​ຢ່າງ​ໄດ້​ຖືກ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນ​ໃນ​ສະ​ຕອກ​ໂຮມ​, ປະ​ເທດ​ສ​ວີ​ເດນ​.

ການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາແລະການເຜົາຜະຫລານຂອງສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການຈັດລໍາດັບ RNA ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເສີມພັນທຸກໍາຂອງ gene ແລະກິດຈະກໍາຂອງ gene, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈລັກສະນະແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ.

ກ່ອນຫນ້ານີ້, DNA ໄດ້ຖືກສະກັດສົບຜົນສໍາເລັດຈາກສິ່ງມີຊີວິດວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນ. ການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງໃນຕູ້, ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານວ່າ RNA ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາແລະການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ.

ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກໄວຣັສວັດຖຸບູຮານສາມາດຊ່ວຍໃນການສຶກສາໂລກລະບາດທີ່ຜ່ານມາ. RNA ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ DNA, ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະໂປຣຕີນແລະຄວບຄຸມການເຜົາຜະຫລານຂອງຈຸລັງ.

ເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ເປັນສັດລ້າສຸດຂອງອົດສະຕາລີ ແລະເກາະໃກ້ຄຽງ ຈົນກ່ວາກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ມັນສູນພັນ. ການມາຮອດຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີປະມານ 50,000 ປີກ່ອນ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍການເປັນອານານິຄົມຂອງເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18, ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຫຼຸດລົງແລະໃນທີ່ສຸດການຕາຍຂອງເສືອ Tasmanian. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ກາດ​ວ່າ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ການ​ລ້ຽງ​ສັດ, ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຫົວ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ເສືອ Tasmanian ທີ່ຮູ້ຈັກຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການເປັນຊະເລີຍໃນປີ 1936.

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ “ທໍາລາຍການສູນພັນ” ບາງຊະນິດ, ລວມທັງເສືອ Tasmanian, ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໂດຍການລິເລີ່ມຂອງເອກະຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນຈາກຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters

By Robert Andrew

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