Tasmanian Tiger: ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຟື້ນຟູ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ

ໃນການບຸກທະລຸຄັ້ງໃຫຍ່, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຳເລັດການສະກັດເອົາ RNA ອອກຈາກຕົວຢ່າງທີ່ຮັກສາໄວ້ຂອງເສືອ Tasmanian, ເປັນ marsupial ທີ່ສູນພັນແລ້ວ, ຕັ້ງແຕ່ປີ 1891. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດ RNA, ເຊິ່ງເປັນວັດຖຸພັນທຸກຳທີ່ຄົງທີ່ໜ້ອຍກວ່າ DNA, ໄດ້ຖືກດຶງມາຈາກຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນແລ້ວ. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນພິພິທະພັນໃນສະຕອກໂຮມ, ປະເທດສວີເດນ.
ການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາແລະການເຜົາຜະຫລານຂອງສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການຈັດລໍາດັບ RNA ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເສີມພັນທຸກໍາຂອງ gene ແລະກິດຈະກໍາຂອງ gene, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈລັກສະນະແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, DNA ໄດ້ຖືກສະກັດສົບຜົນສໍາເລັດຈາກສິ່ງມີຊີວິດວັດຖຸບູຮານ, ແຕ່ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກຊະນິດທີ່ສູນພັນ. ການເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງໃນຕູ້, ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານວ່າ RNA ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາແລະການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ.
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຊະນິດທີ່ສູນພັນແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກໄວຣັສວັດຖຸບູຮານສາມາດຊ່ວຍໃນການສຶກສາໂລກລະບາດທີ່ຜ່ານມາ. RNA ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທາງພັນທຸກໍາທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ DNA, ເຮັດໃຫ້ການສັງເຄາະໂປຣຕີນແລະຄວບຄຸມການເຜົາຜະຫລານຂອງຈຸລັງ.
ເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ເປັນສັດລ້າສຸດຂອງອົດສະຕາລີ ແລະເກາະໃກ້ຄຽງ ຈົນກ່ວາກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຮັດໃຫ້ມັນສູນພັນ. ການມາຮອດຂອງມະນຸດໃນອົດສະຕາລີປະມານ 50,000 ປີກ່ອນ, ປະຕິບັດຕາມໂດຍການເປັນອານານິຄົມຂອງເອີຣົບໃນສະຕະວັດທີ 18, ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຫຼຸດລົງແລະໃນທີ່ສຸດການຕາຍຂອງເສືອ Tasmanian. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການລ້ຽງສັດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄ່າບໍລິສຸດຫົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເສືອ Tasmanian ທີ່ຮູ້ຈັກຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການເປັນຊະເລີຍໃນປີ 1936.
ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ “ທໍາລາຍການສູນພັນ” ບາງຊະນິດ, ລວມທັງເສືອ Tasmanian, ໄດ້ຖືກເປີດຕົວໂດຍການລິເລີ່ມຂອງເອກະຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນຈາກຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍ, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Reuters