ໃນເດືອນກັນຍາ 2023, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ບັນລຸຄວາມບຸກທະລຸອັນໃຫຍ່ຫຼວງໂດຍການສະກັດ RNA ອອກຈາກເສືອ Tasmanian, ເປັນສັດທີ່ສູນພັນແລ້ວ. RNA ທີ່ສະກັດມາຈາກຕົວຢ່າງທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 130 ປີແລະປະຈຸບັນຢູ່ໃນຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຂອງຊູແອັດ. ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກພັນທຸກໍາມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບວິທີພັນທຸກໍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນນີ້ເຮັດວຽກ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Genome Research.
ເສືອ Tasmanian, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ thylacine, ເປັນສັດລ້ຽງສັດທີ່ເຄີຍເປັນສັດຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີ, ນິວກີເນຍ ແລະ ແທສມາເນຍ. ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການສູນພັນຂອງມັນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ມັນເຊື່ອວ່າການຂົ່ມເຫັງຂອງມະນຸດມີບົດບາດສໍາຄັນ. thylacine ທີ່ຮູ້ຈັກສຸດທ້າຍ, ຊື່ Benjamin, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການເປັນຊະເລີຍໃນປີ 1936.
ໃນຂະນະທີ່ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຂອງການຄົ້ນຄວ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນການ cloning ຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນ, ຄວາມສາມາດໃນການສະກັດ, ການວິເຄາະ, ແລະລໍາດັບ RNA ເກົ່າເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສ້າງຄືນໃຫມ່ຊະນິດທີ່ສູນພັນໃນອະນາຄົດ. ນັກພັນທຸກໍາ Emilio Mármol Sánchez, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ສະຫນັບສະຫນູນການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຊີວະສາດຂອງສັດທີ່ສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂະບວນການສ້າງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນຄືນມາໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາຂອງພີ່ນ້ອງສັດທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແມ່ນສັບສົນແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ.
ນໍາພາຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງ thylacine ແມ່ນອາຈານ Andrew Pask ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne. ທ່ານກ່າວວ່າການຄົ້ນພົບ RNA ໃນຫໍພິພິທະພັນເກົ່າແລະຕົວຢ່າງວັດຖຸບູຮານໄດ້ເພີ່ມຄວາມເລິກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນ. ຂະບວນການຟື້ນຄືນຊີວິດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂ DNA ຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ, ການສ້າງ embryos ກັບ genomes ປັບປຸງ, ແລະຊອກຫາແມ່ຕົວແທນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບລູກຫລານ. ໃນຂະນະທີ່ genomes ຂອງປະມານ 20 ຊະນິດທີ່ສູນພັນໄດ້ຖືກຈັດລໍາດັບ, ມາຮອດປີ 2022, ບໍ່ມີຊະນິດໃດໄດ້ຖືກສ້າງໃຫມ່ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
Cloning ແມ່ນຂະບວນການທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາເມື່ອຊະນິດໄດ້ຖືກຟື້ນຄືນຊີວິດຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈຸດສຸມໃນປັດຈຸບັນແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ການຟື້ນຟູພັນທຸກໍາແທນທີ່ຈະເປັນ cloning. Cloning ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂອນ DNA ຈາກຈຸລັງ somatic ເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງໄຂ່ທີ່ມີແກນແລະ DNA ຂອງມັນອອກ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນພັດທະນາໄປສູ່ embryo. ຈາກນັ້ນລູກອ່ອນຖືກນຳໄປປູກເຂົ້າໃນແມ່ຕົວແທນເພື່ອຈະເຕີບໂຕເປັນຕົວແບບທີ່ມີຊີວິດຢູ່ຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນໄປ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການສະກັດເອົາ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ສຳເລັດຜົນໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃໝ່ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກຳ ແລະ ການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ຂະບວນການສ້າງສາຍພັນທີ່ສູນພັນຄືນໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ທ້າທາຍ, ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຄວາມຮູ້ໃນຂົງເຂດນີ້. ອະນາຄົດອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຫັນຊະນິດພັນທີ່ສູນເສຍໄປດົນນານຍ່າງເທິງໂລກອີກຄັ້ງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN
- ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີ
- Reuters
- ພູມສາດແຫ່ງຊາດ