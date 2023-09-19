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ວິທະຍາສາດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າສະກັດ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າສະກັດ RNA ຈາກເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສຳເລັດການສະກັດເອົາ RNA ຈາກຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວເປັນຄັ້ງທຳອິດ. thylacine, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ເສືອ Tasmanian, ເປັນ marsupial ທີ່ມີເນື້ອເຍື່ອທີ່ສູນພັນໄປໃນປີ 1936. ທີມນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stockholm ແລະສູນ Paleogenetics ໃນ Stockholm ສາມາດຟື້ນຟູ RNA ຈາກຕົວຢ່າງຂອງ thylacine ອາຍຸ 130 ປີທີ່ Stockholm. ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ.

RNA (ອາຊິດ ribonucleic) ແມ່ນໂມເລກຸນທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສັງເຄາະທາດໂປຼຕີນແລະປະຕິບັດພັນທຸກໍາໃນບາງໄວຣັສ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຈັດລໍາດັບ RNA ຈາກຜິວຫນັງຂອງຕົວຢ່າງ thylacine ແລະເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອ skeletal. ຄວາມແຕກແຍກນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາຊີວະວິທະຍາ ແລະການເຜົາຜານຂອງຈຸລັງເສືອ Tasmanian ກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນ.

thylacine ໄດ້ຖືກລ່າເກີນແລະຖືກຕໍານິຕິຕຽນສໍາລັບການຂ້າສັດໃນ Tasmania, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງມັນ. ການ​ສູນ​ເສຍ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ແລະ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຕົນ​. ຄວາມພະຍາຍາມກໍາຈັດການສູນພັນເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍ Colossal Biosciences ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຊະນິດຕົວແທນຂອງ thylacine ແລະນໍາມັນຄືນສູ່ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເດີມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າ RNA ທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Stockholm ບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການທໍາລາຍການສູນພັນ.

ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກ. ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະສາມາດຟື້ນຕົວ RNA ຈາກສັດທີ່ສູນພັນອື່ນໆແລະແມ້ກະທັ້ງໄວຣັສວັດຖຸບູຮານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຫໍພິພິທະພັນ. ນີ້ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງໄວຣັສແລະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີການແກ້ໄຂພັນທຸກໍາ, ການໃສ່ພັນໃນ vitro, ແລະການວິເຄາະການຄິດໄລ່ຂອງຂໍ້ມູນພັນທຸກໍາ.

ການສຶກສາ DNA ວັດຖຸບູຮານມີຄວາມຄືບຫນ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະການຟື້ນຕົວຂອງ RNA ຈາກຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນສາມາດເປີດທາງໄປສູ່ການຄົ້ນພົບຕື່ມອີກ. ດ້ວຍສັດທີ່ສູນພັນຈໍານວນຫລາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຫໍພິພິທະພັນ, ການສະກັດເອົາ RNA ຈາກຊະນິດອື່ນອາດຈະກາຍເປັນຄວາມຈິງໃນໄວໆນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Gizmodo: [URL]
- ພິພິທະພັນແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລີ: [URL]
– ມະຫາວິທະຍາໄລ Stockholm: [URL]

By Mampho Brescia

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