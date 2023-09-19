ການຖອດລະຫັດຄວາມລັບທາງພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດທີ່ສູນພັນ: ການວິເຄາະ RNA ຂອງເສືອ Tasmanian

ນັກພັນທຸກໍາໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍການແຍກ ແລະຖອດລະຫັດໂມເລກຸນ RNA ຈາກຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian ອາຍຸ 130 ປີ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ RNA ໄດ້ຮັບຈາກສັດທີ່ສູນພັນແລ້ວ. ວັດຖຸພັນທຸກໍາໄດ້ມາຈາກຕົວຢ່າງໃນການເກັບກໍາຂອງພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດຊູແອັດ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ Genome Research, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວິທີພັນທຸກໍາຂອງເສືອ Tasmanian ທີ່ມີອາຍຸດົນນານເຮັດວຽກ.
ເສືອ Tasmanian, ຫຼື thylacine, ເປັນນັກລ້າ marsupial ທີ່ຫາຍໄປປະມານ 2,000 ປີກ່ອນ, ຍົກເວັ້ນປະຊາກອນໃນ Tasmania ທີ່ຖືກລ່າຕໍ່ມາເພື່ອສູນພັນ. ຜູ້ນໍາການສຶກສາ Emilio Mármol Sánchez ກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ການນໍາສາຍພັນຄືນໃຫມ່ບໍ່ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າພັນທຸກໍາຂອງເສືອ Tasmanian ສາມາດຊ່ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງສັດ.
Andrew Pask, ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວຫນ້າຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄ້ວາການຟື້ນຟູພັນທຸກໍາແບບປະສົມປະສານ Thylacine, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການສຶກສານີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, ເພາະວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ RNA ສາມາດສະກັດຈາກຫໍພິພິທະພັນເກົ່າແລະຕົວຢ່າງວັດຖຸບູຮານ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດທີ່ສູນພັນໄປແລ້ວ ແລະ ປັບປຸງການສ້າງພັນທຸກໍາທີ່ສູນພັນຄືນໃໝ່.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ DNA, RNA ແມ່ນສໍາເນົາຊົ່ວຄາວຂອງພາກສ່ວນຂອງ DNA ແລະມີຄວາມອ່ອນແອຫຼາຍ, ທໍາລາຍໄວ. ໃນອະດີດ, ມັນເຊື່ອວ່າ RNA ບໍ່ໄດ້ອົດທົນໃນໄລຍະເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປີ 2019, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັດລໍາດັບ RNA ຈາກຜິວຫນັງຂອງຫມາປ່າອາຍຸ 14,300 ປີທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ permafrost. ການສຶກສາໃນປະຈຸບັນເພີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການດຶງເອົາ RNA ຈາກສັດທີ່ສູນພັນໄປ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດເພື່ອແນໃສ່ການຟື້ນຕົວ RNA ຈາກຊະນິດພັນທີ່ຫາຍໄປກ່ອນຫນ້ານີ້, ເຊັ່ນ mammoth ທີ່ມີຂົນສັດ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສົບຜົນສໍາເລັດລໍາດັບ RNA ຈາກຜິວຫນັງຂອງຕົວຢ່າງເສືອ Tasmanian ແລະເນື້ອເຍື່ອກ້າມເນື້ອ skeletal, ກໍານົດພັນທຸກໍາສະເພາະຂອງ thylacine. ຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບເປັນ transcriptome ຂອງສັດ, ຄ້າຍຄືກັນກັບ genome ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ DNA. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ RNA ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບຊີວະວິທະຍາຂອງສັດ. Mármol Sánchez ໃຊ້ການປຽບທຽບຂອງເມືອງທີ່ແຕ່ລະຮ້ານອາຫານສາມາດເຂົ້າເຖິງປື້ມສູດອາຫານຍັກໃຫຍ່ (DNA), ແຕ່ມັນແມ່ນ RNA ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ້ານອາຫານແຕ່ລະຄົນສ້າງອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໂດຍການວິເຄາະ RNA, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄົ້ນພົບຊີວະວິທະຍາທີ່ສັບສົນແລະ metabolism ພາຍໃນຈຸລັງ.
ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ໃນການຖອດລະຫັດຄວາມລັບທາງພັນທຸກໍາຂອງຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນໄດ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາ DNA ວັດຖຸບູຮານແລະຄວາມເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນຂອງສັດທີ່ສູນເສຍໄປດົນນານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN - Geneticists ຖອດລະຫັດ RNA ຂອງເສືອ Tasmanian ທີ່ສູນພັນ, ອີງຕາມການສຶກສາໃຫມ່ (ແຫຼ່ງທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍ)
- ການຄົ້ນຄວ້າພັນທຸກໍາ - ການຮັກສາ RNA ໃນເນື້ອເຍື່ອ marsupial: ກໍລະນີທົດສອບໃນເສືອ Tasmanian (ແຫຼ່ງທີ່ຖືກໂຍກຍ້າຍ)