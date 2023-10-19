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ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບການລະເບີດຂອງພະລັງງານຈາກຄວາມເລິກຂອງຈັກກະວານ

ByGabriel Botha

Oct 19, 2023
ນັກດາລາສາດຄົ້ນພົບການລະເບີດຂອງພະລັງງານຈາກຄວາມເລິກຂອງຈັກກະວານ

ນັກດາລາສາດໄດ້ກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ, ເປັນໄລຍະໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນ, ເຊິ່ງໄດ້ເດີນທາງເຖິງແປດຕື້ປີເພື່ອມາຮອດໂລກ. ການລະເບີດຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້, ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ milliseconds, ມີຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ການລະເບີດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ປະກົດວ່າມາຈາກກຸ່ມຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ galaxies ປະສົມປະສານ, ໃຫ້ການກູ້ຢືມສະຫນັບສະຫນູນທິດສະດີໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບແຫຼ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງລະເບີດໄດ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກມັນຖືກປ່ອຍອອກມາ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການສຶກສາການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະກໍານົດປະລິມານຂອງສານ, ຫຼື "ເລື່ອງປົກກະຕິ," ທີ່ມີຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ປະຈຸ​ບັນ, ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ວັດ​ແທກ​ບັນຫາ​ທີ່​ຫຍຸ້ງຍາກ​ນີ້​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ່ງ​ກັນ. ມັນເຊື່ອວ່າເລື່ອງນີ້ອາດຈະເຊື່ອງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ, ແຕ່ມັນຮ້ອນເກີນໄປແລະການແຜ່ກະຈາຍທີ່ຈະຖືກກວດພົບໂດຍໃຊ້ວິທີການທໍາມະດາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວ, ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງວັດສະດຸ ionized ນີ້ແລະສະຫນອງວິທີການວັດແທກມັນ.

ການຄົ້ນພົບລະເບີດທີ່ມີພະລັງແຮງນີ້ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນຍີ່ປຸ່ນ. telescopes ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກວດສອບການຊອກຫາແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ.

ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວຍັງບໍ່ຮູ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າການຄົ້ນຄວ້າໃນອະນາຄົດຈະສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດຂອງແສງສະຫວ່າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຄວາມເລິກຂອງຈັກກະວານ" - The Independent

By Gabriel Botha

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