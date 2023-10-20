ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການລະເບີດທີ່ມີພະລັງງານ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນການກະຈາຍທາງວິທະຍຸໄວ (FRB), ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກຄວາມເລິກຂອງຈັກກະວານ. ການລະເບີດໂດຍສະເພາະນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນ, ແຕ່ມັນຍັງມີພະລັງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານແປດຕື້ປີສໍາລັບການລະເບີດເພື່ອເດີນທາງມາໂລກ. ໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງວິນາທີ, ມັນໄດ້ປ່ອຍອອກມາໃນປະລິມານດຽວກັນຂອງພະລັງງານທີ່ດວງອາທິດປ່ອຍອອກມາໃນໄລຍະ 30 ປີ.
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນການລະເບີດຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາວະກາດ, ແລະຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກມັນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຄໍາອະທິບາຍບາງຢ່າງໄດ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ extraterrestrial ຫຼືດາວ neutron. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະເບີດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງກາແລັກຊີທີ່ປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີໃນປະຈຸບັນທີ່ອ້ອມຮອບແຫຼ່ງຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການລະເບີດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບວິທີປ່ອຍພວກມັນ.
ຄວາມສາມາດໃນການກວດສອບແລະການສຶກສາລະເບີດທາງວິທະຍຸໄວມີທ່າແຮງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບການຕອບຄໍາຖາມພື້ນຖານກ່ຽວກັບ cosmos ໄດ້. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດນ້ໍາຫນັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຈັກກະວານ, ການສອບຖາມທີ່ສັບສົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຈັກກະວານ, ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຄວນຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ອາດຈະເຊື່ອງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ໂດຍການຮັບຮູ້ອຸປະກອນການ ionized, ວິທະຍຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄວສະເຫນີໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະລິມານຂອງບັນຫາໃນພາກພື້ນ intergalactic ໄດ້.
ລະເບີດທີ່ຫາກໍ່ເກີດລະເບີດໃນມໍ່ໆນີ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ກວດກາຢ່າງລະອຽດໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອື່ນໆ. ASKAP (ASKAP) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລະເບີດໄດ້. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເອີຣົບໃຕ້ (ESO) Very Large Telescope (VLT) ໃນປະເທດຊິລີ ເປີດເຜີຍວ່າ galaxy ແຫຼ່ງແມ່ນເກົ່າກວ່າ ແລະຢູ່ໄກກວ່າແຫຼ່ງ FRB ອື່ນໆທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ອາດຈະຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງກາແລັກຊີລວມ.
ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນບັນທຶກຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ວິທະຍຸໄວອັນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ເລັ່ງລັດຈັກກະວານຢູ່ທີ່ redshift 1," ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດ, Swinburne University of Technology