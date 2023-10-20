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ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ທີ່​ເຄີຍ​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​

ByMampho Brescia

Oct 20, 2023
ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ມີ​ອໍາ​ນາດ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ທີ່​ເຄີຍ​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ການ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ມີ​ພະ​ລັງ​ງານ, ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ເປັນ​ການ​ກະ​ຈາຍ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ (FRB), ເຊິ່ງ​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ຈັກ​ກະ​ວານ. ການລະເບີດໂດຍສະເພາະນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍເຫັນ, ແຕ່ມັນຍັງມີພະລັງຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ມັນໃຊ້ເວລາປະມານແປດຕື້ປີສໍາລັບການລະເບີດເພື່ອເດີນທາງມາໂລກ. ໃນເວລາໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງວິນາທີ, ມັນໄດ້ປ່ອຍອອກມາໃນປະລິມານດຽວກັນຂອງພະລັງງານທີ່ດວງອາທິດປ່ອຍອອກມາໃນໄລຍະ 30 ປີ.

ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນການລະເບີດຂອງພະລັງງານທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອາວະກາດ, ແລະຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກມັນແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກ. ຄໍາອະທິບາຍບາງຢ່າງໄດ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ extraterrestrial ຫຼືດາວ neutron. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລະເບີດທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ເບິ່ງຄືວ່າມາຈາກກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງກາແລັກຊີທີ່ປະສົມປະສານ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບທິດສະດີໃນປະຈຸບັນທີ່ອ້ອມຮອບແຫຼ່ງຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງການລະເບີດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບວິທີປ່ອຍພວກມັນ.

ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ກວດ​ສອບ​ແລະ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ເບີດ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ໄວ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສໍາ​ລັບ​ການ​ຕອບ​ຄໍາ​ຖາມ​ພື້ນ​ຖານ​ກ່ຽວ​ກັບ cosmos ໄດ້​. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃນການກໍານົດນ້ໍາຫນັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງຈັກກະວານ, ການສອບຖາມທີ່ສັບສົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນຈັກກະວານ, ເຊິ່ງກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ຄວນຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ອາດຈະເຊື່ອງຢູ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ໂດຍ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ ionized​, ວິ​ທະ​ຍຸ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໄວ​ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ intergalactic ໄດ້​.

ລະເບີດທີ່ຫາກໍ່ເກີດລະເບີດໃນມໍ່ໆນີ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ກວດກາຢ່າງລະອຽດໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອື່ນໆ. ASKAP (ASKAP) ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດລະບຸແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລະເບີດໄດ້. ການສືບສວນເພີ່ມເຕີມໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂອງເອີຣົບໃຕ້ (ESO) Very Large Telescope (VLT) ໃນປະເທດຊິລີ ເປີດເຜີຍວ່າ galaxy ແຫຼ່ງແມ່ນເກົ່າກວ່າ ແລະຢູ່ໄກກວ່າແຫຼ່ງ FRB ອື່ນໆທີ່ຄົ້ນພົບມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ອາດຈະຕັ້ງຢູ່ໃນກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງກາແລັກຊີລວມ.

ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ແມ່ນບັນທຶກຢູ່ໃນເອກະສານທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ວິທະຍຸໄວອັນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ເລັ່ງລັດຈັກກະວານຢູ່ທີ່ redshift 1," ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວິທະຍາສາດ, Swinburne University of Technology

By Mampho Brescia

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