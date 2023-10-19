ນັກວິທະຍາສາດສະເໜີແຫຼ່ງແສງທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ quasiparticle

ນັກວິທະຍາສາດຈາກ Instituto Superior Técnico (IST) ໃນປອກຕຸຍການ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Rochester, ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, Los Angeles, ແລະ Laboratoire d'Optique Appliquéeໃນປະເທດຝຣັ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ການສຶກສາໃນ Nature Photonics ສະເຫນີການນໍາໃຊ້ quasiparticles ເພື່ອສ້າງຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດ. ແຫຼ່ງແສງ. quasiparticles ເຫຼົ່າ ນີ້, ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໂດຍ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ synchronized ຂອງ ເອ ເລັກ ໂຕຣ ນິກ ຈໍາ ນວນ ຫຼາຍ, ມີ ຄຸນ ສົມ ບັດ ທີ່ ເປັນ ເອ ກະ ລັກ ທີ່ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ການ ເດີນ ທາງ ໃນ ຄວາມ ໄວ ໃດ ຫນຶ່ງ, ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໄວ ກ ່ ວາ ແສງ ສະ ຫວ່າງ, ແລະ ທົນ ທານ ຕໍ່ ກໍາ ລັງ ທີ່ ເຂັ້ມ ແຂງ.
Quasiparticles ມີຄວາມສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນວິທີການທີ່ຈະຖືກຫ້າມໂດຍກົດຫມາຍຂອງຟີຊິກທີ່ຄວບຄຸມອະນຸພາກສ່ວນບຸກຄົນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີແບບພິເສດໃນ supercomputers ເພື່ອສຶກສາຄຸນສົມບັດຂອງ quasiparticles ໃນ plasmas. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ອີງໃສ່ quasiparticle, ລວມທັງຮູບພາບທີ່ບໍ່ມີການທໍາລາຍສໍາລັບການສະແກນເຊື້ອໄວຣັສ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂະບວນການທາງຊີວະພາບ, ການຜະລິດຊິບຄອມພິວເຕີ, ແລະການສໍາຫຼວດພຶດຕິກໍາຂອງສານໃນຊັ້ນສູງ.
ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ອີງໃສ່ quasiparticle ທີ່ສະເຫນີມີຂໍ້ດີຫຼາຍຮູບແບບທີ່ມີຢູ່, ເຊັ່ນ: lasers ເອເລັກໂຕຣນິກຟຣີ. ແຫຼ່ງທີ່ອີງໃສ່ Quasiparticle ແມ່ນນ້ອຍກວ່າ ແລະໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍສຳລັບຫ້ອງທົດລອງ, ໂຮງໝໍ ແລະທຸລະກິດ. ດ້ວຍໄລຍະທາງທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນການເດີນທາງ, quasiparticles ສາມາດຜະລິດແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບພາກສະຫນາມຂອງຟີຊິກ radiation ແລະສາມາດປະຕິວັດແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Rochester