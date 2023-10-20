ວິທີການໃຫມ່ໃນການສ້າງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ Super-Bright ໂດຍໃຊ້ Quasiparticles

ທີມນັກວິທະຍາສາດສາກົນຈາກປະເທດປອກຕຸຍການ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ແລະຝຣັ່ງກໍາລັງປະຕິຮູບດ້ານຟີຊິກລັງສີໂດຍການໃຊ້ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ quasiparticles ເພື່ອສ້າງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສ. ໃນການສຶກສາຂອງພວກເຂົາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Photonics, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການພັດທະນາແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ແຕ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
Quasiparticles ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກຫຼາຍ synchronize ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ເຫມືອນກັບອະນຸພາກສ່ວນບຸກຄົນ, quasiparticles ສາມາດເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວໃດກໍ່ຕາມ, ລວມທັງໄວກວ່າແສງສະຫວ່າງ, ແລະທົນທານຕໍ່ກໍາລັງແຮງ. ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ຕ້ານກົດຂອງອະນຸພາກສ່ວນບຸກຄົນນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ quasiparticles ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ.
ທີມງານ, ນໍາໂດຍ John Palastro ຈາກຫ້ອງທົດລອງສໍາລັບພະລັງງານເລເຊີແລະສະຖາບັນ Optics, ໄດ້ດໍາເນີນການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີຂັ້ນສູງເພື່ອສຶກສາຄຸນສົມບັດຂອງ quasiparticles ໃນ plasmas. ໂດຍຜ່ານການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແຫຼ່ງແສງ quasiparticle ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ.
ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ອີງໃສ່ quasiparticle ແມ່ນ versatility ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ລະເອເລັກໂຕຣນິກໃນລະບົບປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວງ່າຍດາຍ, ແຕ່ລັງສີລວບລວມຈາກເອເລັກໂຕຣນິກທັງຫມົດສາມາດ mimic ພຶດຕິກໍາຂອງອະນຸພາກທີ່ເຄື່ອນທີ່ໄວກວ່າແສງສະຫວ່າງຫຼືອະນຸພາກ oscillating. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ນັບບໍ່ຖ້ວນໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຖ່າຍຮູບທີ່ບໍ່ທໍາລາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂະບວນການທາງຊີວະພາບ, ການຜະລິດຊິບຄອມພິວເຕີ, ແລະການສືບສວນພຶດຕິກໍາຂອງສານໃນຊັ້ນສູງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: lasers ເອເລັກໂຕຣນິກຟຣີ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ quasiparticle ມີປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກມັນມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນໃຊ້ໄດ້ກັບຫ້ອງທົດລອງ, ໂຮງໝໍ ແລະທຸລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ທິດສະດີທີ່ສະເຫນີສາມາດປະຕິວັດພູມສັນຖານວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີໂດຍການເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າທົ່ວໂລກສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ສົດໃສຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການນໍາໃຊ້ quasiparticles ໃນເຕັກໂນໂລຊີແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງໄດ້ນໍາສະເຫນີການປ່ຽນແປງ paradigm ໃນຟີຊິກ radiation. ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການສ້າງແສງສະຫວ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ອີງໃສ່ quasiparticle ຖືຄໍາສັນຍາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນ.
ນິຍາມ:
– Quasiparticles: ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍເອເລັກໂຕຣນິກຈໍານວນຫຼາຍເຄື່ອນໄຫວໃນ sync, quasiparticles ສາມາດເດີນທາງໃນທຸກຄວາມໄວ, ລວມທັງໄວກ່ວາແສງສະຫວ່າງ, ແລະທົນທານກັບກໍາລັງແຮງ.
– Plasmas: ອາຍແກັສໄອໂອໄນທີ່ມີອິເລັກຕອນ ແລະ ໄອອອນທີ່ເຄື່ອນທີ່ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທໍາມະຊາດ Photonics: "ການຄິດຄືນໃຫມ່ຟີຊິກລັງສີ: Quasiparticles ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ"