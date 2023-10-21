ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແນະນໍາກົດຫມາຍວິທະຍາສາດໃຫມ່ທີ່ກວມເອົາວິວັດທະນາຂອງລະບົບທໍາມະຊາດຕ່າງໆໃນຈັກກະວານ, ລວມທັງຊີວິດ, ແຮ່ທາດ, ດາວເຄາະແລະດາວ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ “ກົດໝາຍຂອງການເພີ່ມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ”, ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກຳນົດແນວຄວາມຄິດທົ່ວໄປຂອງການເລືອກທີ່ຂັບເຄື່ອນລະບົບຕ່າງໆໃຫ້ສັບສົນຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກອບດ້ວຍນັກວິທະຍາສາດຈາກຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ປັດຊະຍາ, ດາລາສາດ, ຟີຊິກທິດສະດີ, ແຮ່ທາດ, ແລະວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ, ໄດ້ຮ່ວມມືເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມພື້ນຖານວ່າເປັນຫຍັງລະບົບສະລັບສັບຊ້ອນ, ລວມທັງຊີວິດ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ PNAS.
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນລະບຸວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງລະບົບຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລະພັດທະນາຖ້າຫາກວ່າການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍຂອງລະບົບໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກສໍາລັບຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍຫນ້າທີ່. ນີ້ໃຊ້ກັບລະບົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກອົງປະກອບຈໍານວນຫລາຍ, ເຊັ່ນ: ອະຕອມ, ໂມເລກຸນ, ແລະຈຸລັງ, ເຊິ່ງສາມາດຈັດລຽງໃຫມ່ຊ້ໍາກັນເພື່ອຮັບຮອງເອົາການຕັ້ງຄ່າຫຼາຍ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໂດຍອີງໃສ່ຫນ້າທີ່ຂອງມັນ.
ໂດຍການຂະຫຍາຍທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງດາວິນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າລະບົບທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຍັງພັດທະນາຂຶ້ນເມື່ອການປັບຄ່າອົງປະກອບໃໝ່ປັບປຸງໜ້າທີ່ຂອງພວກມັນ. ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຫນ້າທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນການສຶກສາແມ່ນສະຖຽນລະພາບ.
ຊຸມຊົນວິທະຍາສາດໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ກົດຫມາຍໃຫມ່ນີ້ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. Stuart Kauffman, ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທິດສະດີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Pennsylvania, ໄດ້ຍ້ອງຍໍມັນເປັນ "ບົດຄວາມທີ່ດີເລີດ, ກ້າຫານ, ກວ້າງ, ແລະການປ່ຽນແປງ." Milan Cirkovic, ອາຈານຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ຫໍສັງເກດການດາລາສາດຂອງ Belgrade, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການສຶກສາດັ່ງກ່າວເປັນ "ລົມຂອງອາກາດສົດ" ໃນສາຂາຂອງດາລາສາດ, ວິທະຍາສາດລະບົບ, ແລະທິດສະດີວິວັດທະນາການ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນນັກວິທະຍາສາດທຸກຄົນເຊື່ອໃນກົດຫມາຍໃຫມ່ນີ້. ນັກດາລາສາດ Martin Rees ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ສະແດງຄວາມສົງໄສ, ໂດຍກ່າວວ່າການປະກົດຕົວຂອງວັດສະດຸ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃນໂລກທີ່ບໍ່ມີຊີວິດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫຼັກການພື້ນຖານໃຫມ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັບການເລືອກ Darwinian ຜ່ານທາງມໍລະດົກ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການແນະນໍາຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການເພີ່ມຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງລະບົບທໍາມະຊາດຕ່າງໆໃນຈັກກະວານ. ໃນຂະນະທີ່ມັນພົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະການສັນລະເສີນໂດຍຫຼາຍຄົນ, ຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນຊຸມຊົນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານ PNAS, ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2020: ສຶກສາໂດຍ Jonathan Lunine et al.
– ຜູ້ປົກຄອງ: ບົດຄວາມໂດຍ Martin Rees.