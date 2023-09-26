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ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າທະວີບສູງສຸດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ນິວຊີແລນຈະບໍ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ

ByRobert Andrew

Sep 26, 2023
ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າທະວີບສູງສຸດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ນິວຊີແລນຈະບໍ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ອອກ​ມາ​ໃໝ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ໃນ​ອີກ 250 ລ້ານ​ປີ, ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ທະ​ວີບ​ໃຫຍ່​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ລວມ​ທັງ XNUMX ທະ​ວີບ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່​ອັນ​ໜຶ່ງ. ມະຫາທະວີບນີ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີຈຸດສູນກາງປະມານອາຟຣິກກາໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໂດຍທີ່ອົດສະຕຣາລີ ຕົກເຂົ້າໄປໃນອາຊີ ແລະອາຟຣິກກາ ຕຳກັບເອີຣົບ. Antarctica, ອາເມລິກາເຫນືອ, ແລະອາເມລິກາໃຕ້ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານກັນ, ນິວຊີແລນ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Aotearoa, ຈະຍັງຄົງຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງອົດສະຕາລີ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ແຜ່ນ tectonic, ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທະວີບ, ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ທະວີບ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໃນ​ອີກ 250 ລ້ານ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ. ອົດສະຕຣາລີ ຄາດວ່າຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງເໜືອໄປສູ່ບັນດາເກາະໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ພາຍໃນປະມານ 25 ລ້ານປີ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຕົນຢູ່ໃນແຜ່ນຂອງ ອົດສະຕຣາລີ, ນິວຊີແລນ ບໍ່ຄາດວ່າຈະພົບກັບ ອົດສະຕຣາລີ. ແທນທີ່ຈະ, ນິວຊີແລນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນການເດີນທາງຂອງແຜ່ນອົດສະຕາລີໄປທາງເຫນືອ.

ໃນໄລຍະ 75 ລ້ານປີ, ນິວຊີແລນຄາດວ່າຈະໄປຮອດເສັ້ນສູນສູດ, ປະມານເວລາດຽວກັນທີ່ອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ອົດສະຕາລີ, ແລະເອີຣົບໄດ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນ supercontinent. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນິວຊີແລນຈະຕິດຕາມໄປທາງໃຕ້ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງແລະໃນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 20 ຫາ 30 ອົງສາ latitude ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເສັ້ນສູນສູດ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊີວິດໃນອະນາຄົດຂອງນິວຊີແລນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະຢູ່ໄກຈາກຄວາມສຸກ. ການປະກົດຕົວຂອງທະວີບຕາເວັນຕົກໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເກາະເໜືອ ແລະໃຕ້ “ຖືກອາບດ້ວຍທະເລເຂດຮ້ອນຮ້ອນ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນິວຊີແລນບໍ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ. ການສ້າງຕັ້ງຂອງ supercontinent ຄາດວ່າຈະປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ, ລວມທັງຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຈາກກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ອີງ​ຕາມ​ຕົວ​ແບບ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ບັນ​ຍາ​ກາດ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ຈຸ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ຄາ​ບອນ​ດີ​ອອກ​ໄຊ​ເກືອບ 50% ໃນ 250 ລ້ານ​ປີ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ທຸກ​ມື້​ນີ້. ການປະສົມປະສານຂອງອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການບໍ່ມີນ້ໍາທະເລເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ supercontinent ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບສໍາລັບຮູບແບບຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່. ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 40 ອົງສາເຊນຊຽດໃນຫຼາຍພື້ນທີ່.

ໃນຂະນະທີ່ສະຖານະການໃນອະນາຄົດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຫ່າງໄກ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດສະພາບອາກາດໃນການຮັກສາໂລກໃນສະພາບທີ່ເຢັນກວ່າແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າການຮັກສາສະພາບອາກາດທີ່ເປັນມິດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດແລະສະຫວັດດີການຂອງຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ.

ນິຍາມ:

– ທະວີບຊຸບເປີ: ເປັນດິນແດນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍທະວີບເຂົ້າກັນ.
– ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ Tectonic / ການ​ລອຍ​ລົມ​ທະ​ວີບ​: ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ​ແລະ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຂອງ​ແຜ່ນ tectonic ຂອງ​ໂລກ​.
– ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ: ເປັນອາຍແກັສທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວໂດຍການດູດຊຶມລັງສີອິນຟາເລດ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນ.
– Mantle: ເປັນຊັ້ນທີ່ຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກທີ່ໄຫຼຊ້າໆເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Bristol​
– ວັດຖຸ

By Robert Andrew

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