ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າທະວີບສູງສຸດໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ນິວຊີແລນຈະບໍ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມັນ

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ອອກມາໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນອີກ 250 ລ້ານປີ, ແຜ່ນດິນໂລກຈະກາຍເປັນທະວີບໃຫຍ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ລວມທັງ XNUMX ທະວີບເຂົ້າເປັນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ. ມະຫາທະວີບນີ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີຈຸດສູນກາງປະມານອາຟຣິກກາໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ໂດຍທີ່ອົດສະຕຣາລີ ຕົກເຂົ້າໄປໃນອາຊີ ແລະອາຟຣິກກາ ຕຳກັບເອີຣົບ. Antarctica, ອາເມລິກາເຫນືອ, ແລະອາເມລິກາໃຕ້ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານກັນ, ນິວຊີແລນ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Aotearoa, ຈະຍັງຄົງຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງອົດສະຕາລີ.
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະວີບ, ຄາດວ່າຈະນຳເອົາທະວີບເຂົ້າກັນໃນອີກ 250 ລ້ານປີຂ້າງໜ້າ. ອົດສະຕຣາລີ ຄາດວ່າຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທາງເໜືອໄປສູ່ບັນດາເກາະໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ພາຍໃນປະມານ 25 ລ້ານປີ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຕຳແໜ່ງຂອງຕົນຢູ່ໃນແຜ່ນຂອງ ອົດສະຕຣາລີ, ນິວຊີແລນ ບໍ່ຄາດວ່າຈະພົບກັບ ອົດສະຕຣາລີ. ແທນທີ່ຈະ, ນິວຊີແລນຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນການເດີນທາງຂອງແຜ່ນອົດສະຕາລີໄປທາງເຫນືອ.
ໃນໄລຍະ 75 ລ້ານປີ, ນິວຊີແລນຄາດວ່າຈະໄປຮອດເສັ້ນສູນສູດ, ປະມານເວລາດຽວກັນທີ່ອາຟຣິກາ, ອາຊີ, ອົດສະຕາລີ, ແລະເອີຣົບໄດ້ລວມເຂົ້າກັນເປັນ supercontinent. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນິວຊີແລນຈະຕິດຕາມໄປທາງໃຕ້ໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າລົງແລະໃນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 20 ຫາ 30 ອົງສາ latitude ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເສັ້ນສູນສູດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊີວິດໃນອະນາຄົດຂອງນິວຊີແລນແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະຢູ່ໄກຈາກຄວາມສຸກ. ການປະກົດຕົວຂອງທະວີບຕາເວັນຕົກໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ໝູ່ເກາະເໜືອ ແລະໃຕ້ “ຖືກອາບດ້ວຍທະເລເຂດຮ້ອນຮ້ອນ” ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນິວຊີແລນບໍ່ມີຄົນຢູ່ອາໄສ. ການສ້າງຕັ້ງຂອງ supercontinent ຄາດວ່າຈະປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ, ລວມທັງຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຈາກກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ອີງຕາມຕົວແບບຄອມພິວເຕີ, ບັນຍາກາດສາມາດບັນຈຸອາຍແກັສຄາບອນດີອອກໄຊເກືອບ 50% ໃນ 250 ລ້ານປີເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທຸກມື້ນີ້. ການປະສົມປະສານຂອງອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະການບໍ່ມີນ້ໍາທະເລເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ supercontinent ບໍ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບສໍາລັບຮູບແບບຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່. ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງແຜ່ນດິນໂລກຈະກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 40 ອົງສາເຊນຊຽດໃນຫຼາຍພື້ນທີ່.
ໃນຂະນະທີ່ສະຖານະການໃນອະນາຄົດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າຫ່າງໄກ, ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດສະພາບອາກາດໃນການຮັກສາໂລກໃນສະພາບທີ່ເຢັນກວ່າແລະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າການຮັກສາສະພາບອາກາດທີ່ເປັນມິດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດແລະສະຫວັດດີການຂອງຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນແລະອະນາຄົດ.
ນິຍາມ:
– ທະວີບຊຸບເປີ: ເປັນດິນແດນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍທະວີບເຂົ້າກັນ.
– ການເຄື່ອນໄຫວ Tectonic / ການລອຍລົມທະວີບ: ການເຄື່ອນໄຫວເທື່ອລະກ້າວແລະການປະທະກັນຂອງແຜ່ນ tectonic ຂອງໂລກ.
– ອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ: ເປັນອາຍແກັສທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຜົນກະທົບເຮືອນແກ້ວໂດຍການດູດຊຶມລັງສີອິນຟາເລດ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງໂລກສູງຂຶ້ນ.
– Mantle: ເປັນຊັ້ນທີ່ຢູ່ໃຕ້ເປືອກໂລກທີ່ໄຫຼຊ້າໆເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງດາວເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— ວິທະຍາໄລ Bristol
– ວັດຖຸ