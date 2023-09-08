ການອຸດຕັນໃນລະບົບການຟື້ນຟູນ້ໍາໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດທໍ່ສົ່ງກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອທໍາຄວາມສະອາດແລະປັບປຸງໃຫມ່. ສາເຫດຂອງການອຸດຕັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຂອງ biofilms, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຸລິນຊີຫຼືເຊື້ອເຫັດທີ່ຕິດກັບກັນແລະກັນແລະຫນ້າດິນ. ຊີວະພາບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດອຸດຕັນການກັ່ນຕອງໃນລະບົບການປຸງແຕ່ງນ້ໍາແລະປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງອຸປະກອນ. ນີ້ສ້າງບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບອົງການອະວະກາດຍ້ອນວ່າມັນສາມາດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການທົດແທນວັດສະດຸທີ່ຖືກກະທົບ.
ການປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຟິມຊີວະພາບແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບພາລະກິດທາງອາວະກາດໄລຍະໄກໄປຍັງສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຊັ່ນດວງຈັນ ຫຼືດາວອັງຄານ, ບ່ອນທີ່ການກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການສ້ອມແປງ ຫຼືປິ່ນປົວນັກບິນອາວະກາດທີ່ເຈັບປ່ວຍແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Colorado, MIT, ແລະສູນຄົ້ນຄວ້າ NASA Ames ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການສຶກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດກາຕົວຢ່າງຈາກ ISS ໂດຍໃຊ້ປະເພດຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສະເພາະທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການປະກອບເປັນ biofilms.
ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ LiquiGlide, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງຂອງແຂງແລະຂອງແຫຼວ. ການສຶກສາພົບວ່າການເຄືອບດ້ານດ້ວຍຊັ້ນບາງໆຂອງອາຊິດນິວຄລີອິກສາມາດປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນຕົວຢ່າງທີ່ເປີດເຜີຍ ISS. ອາຊິດເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າໄຟຟ້າລົບເລັກນ້ອຍທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ microbes ຕິດກັບຫນ້າດິນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ໃຊ້ສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບໃນຮູບແບບຂອງ nanograss etched ຢູ່ດ້ານການທົດສອບ. ນີ້ໄດ້ສ້າງພື້ນຜິວທີ່ເລື່ອນລົງທີ່ biofilms ພະຍາຍາມຍຶດຕິດກັບ. ເມື່ອວິທີການເຄືອບພື້ນຜິວດ້ວຍອາຊິດນິວຄລີອິກ, ຕົວຢ່າງເທິງແຜ່ນດິນໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຈຸລິນຊີປະມານ 74 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວຢ່າງສະຖານີອາວະກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດຜ່ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປະມານ 86 ເປີເຊັນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທີມງານແນະນໍາໃຫ້ເຮັດການທົດສອບໄລຍະເວລາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວໃນພາລະກິດໃນອະນາຄົດເພື່ອກໍານົດວ່າວິທີການສາມາດຮັກສາປະສິດທິຜົນຂອງມັນໄດ້. ການວິເຄາະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການວັດແທກຈຸດສິ້ນສຸດ, ຍັງແນະນໍາ. ໂດຍການແກ້ໄຂການສ້າງ biofilm, ອົງການອະວະກາດສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງອຸປະກອນແລະຮັບປະກັນສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງນັກອາວະກາດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດໃນອາວະກາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ໄດ້ສະຫນອງ URL ແຫຼ່ງສະເພາະ.