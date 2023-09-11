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ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ Embryo

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ Embryo

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Weizmann ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ embryo. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕົວແບບຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງ placenta.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ສະຖາບັນ Weizmann ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງຕົວແບບຈໍາລອງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. embryo ແບບຈໍາລອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັງເກດເຫັນແລະສຶກສາຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງຂອງ placenta. ນີ້ແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ທ້າທາຍຂອງການສຶກສາເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນແລະການເຂົ້າບໍ່ເຖິງຂອງ embryo ຂອງມະນຸດໃນໄລຍະທີ່ສໍາຄັນນີ້.

ຕົວຝັງຕົວແບບເປີດເຜີຍວ່າ placenta ມາຈາກເຊື້ອສາຍດຽວຂອງຈຸລັງ, ເຊິ່ງຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການກໍານົດຊະຕາກໍາຂອງຈຸລັງ." ຂະບວນການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸລັງຄ່ອຍໆສົມມຸດວ່າຕົວຕົນແລະຫນ້າທີ່ສະເພາະ. ການສຶກສາພົບວ່າຂະບວນການນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາປົກກະຕິຂອງ placenta.

ການຄົ້ນພົບຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານຊີວະສາດແລະຢາປົວພະຍາດຕ່າງໆ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງ placenta ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາອາການແຊກຊ້ອນເຊັ່ນ preeclampsia ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ intrauterine, ຊຶ່ງສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບທັງແມ່ແລະ fetus ພັດທະນາ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບການສຶກສາໃນອະນາຄົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງອະໄວຍະວະແລະເນື້ອເຍື່ອອື່ນໆ. ໂດຍການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈຸລັງມີບົດບາດສະເພາະໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງການສ້າງແລະສ້ອມແປງອະໄວຍະວະ.

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາການພັດທະນາ embryonic. ຕົວແບບຈໍາລອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກວິທະຍາສາດສະຖາບັນ Weizmann ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂະບວນການທີ່ສັບສົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ. ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະແກ້ໄຂຄວາມສັບສົນຂອງການພັດທະນາ embryo, ປົດລັອກທ່າແຮງສໍາລັບການປັບປຸງການຖືພາແລະການປິ່ນປົວທາງການແພດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Weizmann ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມທີ່ມາຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Weizmann, ເຊິ່ງສາມາດພົບໄດ້ທີ່ [ໃສ່ URL ທີ່ນີ້].

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