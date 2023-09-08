ນັກຄົ້ນຄວ້າສົບຜົນສໍາເລັດການຂະຫຍາຍຕົວຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງມະນຸດໃນຫມູ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງການປູກຖ່າຍອະໄວຍະວະໂດຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງສົບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຕົ້ນປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຂອງມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ໃນຫມູ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດຜະລິດອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນສັດ ທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູ່ມະນຸດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ການປູກຫມາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະ, ມີເກືອບ 89,000 ຄົນອາເມລິກາປະຈຸບັນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການລໍຖ້າສໍາລັບຫມາກໄຂ່ຫຼັງ.
ອີງຕາມການ Mary Garry, ອາຈານສອນຂອງຢາປົວພະຍາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງອະໄວຍະວະຂອງມະນຸດໃນຫມູສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຄົນເຈັບໃນບັນຊີລາຍຊື່ລໍຖ້າການຖ່າຍທອດທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງ chimeras ສັດ - ມະນຸດໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາສໍາລັບທົດສະວັດ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຫນ້າສັງເກດໃນດ້ານນີ້.
ທີມນັກວິທະຍາສາດຂອງສະຖາບັນຊີວະແພດແລະສຸຂະພາບກວາງໂຈ່ວໄດ້ສັກເອົາຕົວອ່ອນໝູກວ່າ 1,800 ໂຕ ດ້ວຍຈຸລັງລຳຕົ້ນຂອງມະນຸດ ແລະໄດ້ໂອນເຂົ້າໄປສູ່ມົດລູກຂອງແມ່ໝູ. embryos chimeric ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພັດທະນາໄດ້ເຖິງ 28 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະຢຸດການຖືພາສໍາລັບການກວດສອບຕື່ມອີກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເກັບກໍາເອົາ embryos ຫ້າ, ເຊິ່ງທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິແລະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຂອງມະນຸດເຖິງ 65%.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາໃນການລວມເອົາຈຸລັງຂອງມະນຸດແລະຫມູໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າຈຸລັງຫມູມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການແຂ່ງຂັນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງຈຸລັງຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການສຶກສານີ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂ gene ທີ່ເອີ້ນວ່າ Crispr ເພື່ອປິດການທໍາງານສອງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາຫມາກໄຂ່ຫຼັງຫມູ. ນີ້ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກທີ່ຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງມະນຸດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້. ໂດຍການປ່ຽນຈຸລັງຂອງມະນຸດປົກກະຕິເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ pluripotent ແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບຈຸລັງຫມູ, embryos ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ໃນຂະນະທີ່ຫມາກໄຂ່ຫຼັງໃນການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງລັກສະນະຂອງການພັດທະນາຫມາກໄຂ່ຫຼັງປົກກະຕິ, ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າພວກມັນຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປສູ່ອະໄວຍະວະທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະເຮັງເນື່ອງຈາກການແກ້ໄຂ gene ຂອງຈຸລັງຂອງມະນຸດ. ການທົດສອບສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອະໄວຍະວະທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສານີ້ເຊື່ອວ່າຫມູເປັນສັດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຫມາະສົມເນື່ອງຈາກທາງກາຍຍະສາດແລະຂະຫນາດຂອງອະໄວຍະວະຄ້າຍຄືກັນກັບມະນຸດ. ດ້ວຍເວລາລໍຖ້າໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບການປູກຖ່າຍຫມາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນສາມຫາຫ້າປີ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອະໄວຍະວະ transplantable ແມ່ນເກີນການສະຫນອງ. ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງສໍາລັບທ່າແຮງທີ່ຈະເອົາຊະນະວິກິດການການຂາດແຄນອະໄວຍະວະນີ້ໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: ຊື່ແຫຼ່ງ
- ຄໍານິຍາມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ chimeric: ແຫຼ່ງຄໍານິຍາມ
- ຄໍານິຍາມຂອງ Crispr: ແຫຼ່ງຄໍານິຍາມ