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ນັກຄົ້ນຄວ້າສົບຜົນສໍາເລັດການຂະຫຍາຍຕົວຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງມະນຸດໃນຫມູ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ນັກຄົ້ນຄວ້າສົບຜົນສໍາເລັດການຂະຫຍາຍຕົວຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງມະນຸດໃນຫມູ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນປະເທດຈີນໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໃນພາກສະຫນາມຂອງການປູກຖ່າຍອະໄວຍະວະໂດຍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງສົບຜົນສໍາເລັດໃນໄລຍະຕົ້ນປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຂອງມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່ໃນຫມູ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ເຂົ້າມາອີກບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ຈະສາມາດຜະລິດອະໄວຍະວະຕ່າງໆໃນສັດ ທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູ່ມະນຸດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ການ​ປູກ​ຫມາກ​ໄຂ່ຫຼັງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ, ມີ​ເກືອບ 89,000 ຄົນ​ອາ​ເມລິ​ກາ​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​ລໍ​ຖ້າ​ສໍາ​ລັບ​ຫມາກ​ໄຂ່​ຫຼັງ.

ອີງຕາມການ Mary Garry, ອາຈານສອນຂອງຢາປົວພະຍາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງອະໄວຍະວະຂອງມະນຸດໃນຫມູສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຄົນເຈັບໃນບັນຊີລາຍຊື່ລໍຖ້າການຖ່າຍທອດທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການສ້າງ chimeras ສັດ - ມະນຸດໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາສໍາລັບທົດສະວັດ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຫນ້າສັງເກດໃນດ້ານນີ້.

ທີມ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຊີ​ວະ​ແພດ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ກວາງ​ໂຈ່​ວ​ໄດ້​ສັກ​ເອົາ​ຕົວ​ອ່ອນ​ໝູ​ກວ່າ 1,800 ໂຕ ດ້ວຍ​ຈຸລັງ​ລຳ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ໄດ້​ໂອນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ມົດ​ລູກ​ຂອງ​ແມ່​ໝູ. embryos chimeric ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພັດທະນາໄດ້ເຖິງ 28 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະຢຸດການຖືພາສໍາລັບການກວດສອບຕື່ມອີກ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເກັບກໍາເອົາ embryos ຫ້າ, ເຊິ່ງທັງຫມົດປະກອບດ້ວຍຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິແລະປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຂອງມະນຸດເຖິງ 65%.

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາໃນການລວມເອົາຈຸລັງຂອງມະນຸດແລະຫມູໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ຍ້ອນວ່າຈຸລັງຫມູມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການແຂ່ງຂັນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງຈຸລັງຂອງມະນຸດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການສຶກສານີ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂ gene ທີ່ເອີ້ນວ່າ Crispr ເພື່ອປິດການທໍາງານສອງພັນທຸກໍາທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການພັດທະນາຫມາກໄຂ່ຫຼັງຫມູ. ນີ້ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກທີ່ຫມາກໄຂ່ຫຼັງຂອງມະນຸດສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້. ໂດຍການປ່ຽນຈຸລັງຂອງມະນຸດປົກກະຕິເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງລໍາຕົ້ນຂອງ pluripotent ແລະເພີ່ມໂອກາດຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບຈຸລັງຫມູ, embryos ໄດ້ຖືກພັດທະນາຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.

ໃນຂະນະທີ່ຫມາກໄຂ່ຫຼັງໃນການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງລັກສະນະຂອງການພັດທະນາຫມາກໄຂ່ຫຼັງປົກກະຕິ, ມັນຍັງບໍ່ແນ່ນອນວ່າພວກມັນຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປສູ່ອະໄວຍະວະທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະເຮັງເນື່ອງຈາກການແກ້ໄຂ gene ຂອງຈຸລັງຂອງມະນຸດ. ການທົດສອບສັດຢ່າງກວ້າງຂວາງແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງອະໄວຍະວະທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້.

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍ, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສານີ້ເຊື່ອວ່າຫມູເປັນສັດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຫມາະສົມເນື່ອງຈາກທາງກາຍຍະສາດແລະຂະຫນາດຂອງອະໄວຍະວະຄ້າຍຄືກັນກັບມະນຸດ. ດ້ວຍເວລາລໍຖ້າໂດຍສະເລ່ຍສໍາລັບການປູກຖ່າຍຫມາກໄຂ່ຫຼັງແມ່ນສາມຫາຫ້າປີ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບອະໄວຍະວະ transplantable ແມ່ນເກີນການສະຫນອງ. ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວັງສໍາລັບທ່າແຮງທີ່ຈະເອົາຊະນະວິກິດການການຂາດແຄນອະໄວຍະວະນີ້ໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດ​ຄວາມ​ຕົ້ນ​ສະ​ບັບ​: ຊື່ແຫຼ່ງ
- ຄໍານິຍາມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ chimeric: ແຫຼ່ງຄໍານິຍາມ
- ຄໍານິຍາມຂອງ Crispr: ແຫຼ່ງຄໍານິຍາມ

By Robert Andrew

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