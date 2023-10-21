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ນັກວິທະຍາສາດພັດທະນາການເຄືອບຊີວະພາບດ້ວຍສີເພື່ອເສີມອາກາດໃນ Mars Habitat

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ນັກວິທະຍາສາດພັດທະນາການເຄືອບຊີວະພາບດ້ວຍສີເພື່ອເສີມອາກາດໃນ Mars Habitat

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາການເຄືອບຊີວະພາບ, ເອີ້ນວ່າ Green Living Paint, ເຊິ່ງສາມາດຖືກລວມເຂົ້າໄປໃນທີ່ຢູ່ອາໄສເທິງດາວອັງຄານເພື່ອເສີມອາກາດ. ການເຄືອບຊີວະພາບປະກອບດ້ວຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊະນິດຫນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ Chroococcidiopsis cubana, ເຊິ່ງໃຊ້ຮູບແບບການສັງເຄາະແສງທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້ໃຊ້ເວລາໃນຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2) ແລະປ່ອຍອົກຊີເຈນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການ. ທີມງານນໍາພາໂດຍນັກຈຸລິນຊີ Simone Krings ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Surrey ໃນອັງກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງມາຕຣິກເບື້ອງ biocoating ທີ່ທົນທານແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ.

ການເຄືອບຊີວະພາບໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍການປະສົມຢາງກັບອະນຸພາກ nanoclay ເພື່ອບັນລຸໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູຂຸມຂົນແຕ່ແຂງແຮງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການເຄືອບສໍາລັບ 30 ມື້ແລະພົບວ່າມັນປ່ອຍອອກຊີເຈນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 0.4 ກຼາມຕໍ່ກຼາມຂອງຊີວະມວນຕໍ່ມື້, ໃນຂະນະທີ່ດູດຊຶມ CO2. ວິທີການແບບຍືນຍົງນີ້ມີຜົນກະທົບສໍາລັບການສໍາຫຼວດອາວະກາດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດເພີ່ມຂຶ້ນແລະການຂາດແຄນນ້ໍາໃນໂລກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຜະລິດອົກຊີເຈນໃນປະຈຸບັນແມ່ນບໍ່ພຽງພໍສໍາລັບທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວອັງຄານດ້ວຍຕົນເອງ, ມັນສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອົກຊີເຈນທີ່ພາລະກິດໃນອາວະກາດຕ້ອງການການຂົນສົ່ງ. ຄວາມສາມາດຂອງ Chroococcidiopsis cubana ໃນການຢູ່ລອດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການອານານິຄົມຂອງດາວອັງຄານ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Microbiology Spectrum.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈຸລິນຊີ Spectrum

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