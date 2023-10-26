ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ: ການກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ເພີ່ມການພັດທະນາຮາກ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າທາງພັນທຸກໍາຂອງຕົ້ນໄມ້ poplar, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດພັນທຸກໍາຂອງ "hotspot" ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງຮາກທີ່ສໍາຄັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການປູກພືດພະລັງງານຊີວະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພືດທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ ໃນຂະນະທີ່ມີຄາບອນຫຼາຍຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງ poplar ເພື່ອກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນພັນທຸກໍາອື່ນໆພາຍໃນຕົ້ນໄມ້. ທ່າມກາງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງສໍາເລັດຜົນກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ໂມເລກຸນຂອງ gene hub ທີ່ເອີ້ນວ່າ PtrXB38. ເມື່ອນຳໄປສູ່ພືດ, ເຊື້ອນີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຂອງຮາກທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເລິກກວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກທາງອາກາດຢູ່ເທິງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ.
ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຮາກ, ພືດທີ່ດັດແປງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູດຊຶມທາດອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຕີບໂຕທີ່ເລັ່ງລັດ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຄາບອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃຕ້ດິນສໍາລັບໄລຍະເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເກີດຂອງຮາກທາງອາກາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີຄວາມຕ້ານທານກັບນ້ໍາຖ້ວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການປະກົດຕົວຕາມທໍາມະຊາດຂອງເຊື້ອນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຜະລິດຊີວະມວນແລະອາຫານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້, ຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວາລະສານ New Phytologist, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດແລະສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດີສໍາລັບການປະຕິບັດກະສິກໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດ. ການນໍາໃຊ້ການຄົ້ນພົບນີ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາການປູກພືດພະລັງງານຊີວະພາບແລະການປູກພືດຊະນິດພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິວັດທົ່ງນາເຫຼົ່ານີ້ແລະປະກອບສ່ວນໃນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະຜະລິດຕະພັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ການກໍານົດຈຸດຂອງ gene PtrXB38 ໃນຕົ້ນ poplar ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ໃນການປັບປຸງການຜະລິດຊີວະມວນ, ການຜະລິດອາຫານ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນພືດທີ່ມີເຊື້ອນີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການປັບປຸງການດູດຊຶມທາດອາຫານ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງຄາບອນຫຼາຍຂື້ນ.
ວິທີການຄົ້ນພົບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນກະສິກໍາ?
ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພືດທີ່ມີພະລັງງານຊີວະພາບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ການສ້າງພືດທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ທ້າທາຍ. ໂດຍການປັບປຸງພັນທຸກໍາຂອງພືດເພື່ອສະແດງອອກ gene PtrXB38, ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດທີ່ມີລະບົບຮາກທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງໃນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຫຍັງ?
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ gene PtrXB38 ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພືດທີ່ມີລະບົບຮາກທີ່ປັບປຸງສາມາດຍຶດເອົາຄາບອນໃຕ້ດິນໃນປະລິມານຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮາກທາງອາກາດທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍພັນທຸກໍານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພືດທົນທານຕໍ່ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແລະຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.