ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ: ການກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ເພີ່ມການພັດທະນາຮາກ

ByRobert Andrew

Oct 26, 2023
ບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ: ການກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ເພີ່ມການພັດທະນາຮາກ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບພື້ນຖານໃນດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ. ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບກ່ຽວກັບການແຕ່ງຫນ້າທາງພັນທຸກໍາຂອງຕົ້ນໄມ້ poplar, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດພັນທຸກໍາຂອງ "hotspot" ທີ່ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງຮາກທີ່ສໍາຄັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການປູກພືດພະລັງງານຊີວະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຂອງພືດທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ ໃນຂະນະທີ່ມີຄາບອນຫຼາຍຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນອັນໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບພັນທຸກໍາຂອງ poplar ເພື່ອກໍານົດພັນທຸກໍາທີ່ມີການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດກະຕຸ້ນພັນທຸກໍາອື່ນໆພາຍໃນຕົ້ນໄມ້. ທ່າມກາງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງສໍາເລັດຜົນກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ໂມເລກຸນຂອງ gene hub ທີ່ເອີ້ນວ່າ PtrXB38. ເມື່ອນຳໄປສູ່ພືດ, ເຊື້ອນີ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດຂອງຮາກທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເລິກກວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກທາງອາກາດຢູ່ເທິງລຳຕົ້ນ ແລະ ໃບ.

ໂດຍການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງຮາກ, ພືດທີ່ດັດແປງພັນທຸກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູດຊຶມທາດອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຕີບໂຕທີ່ເລັ່ງລັດ, ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຄາບອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃຕ້ດິນສໍາລັບໄລຍະເວລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເກີດຂອງຮາກທາງອາກາດອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ມີຄວາມຕ້ານທານກັບນ້ໍາຖ້ວມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ການປະກົດຕົວຕາມທໍາມະຊາດຂອງເຊື້ອນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຜະລິດຊີວະມວນແລະອາຫານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້, ຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນວາລະສານ New Phytologist, ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດແລະສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດີສໍາລັບການປະຕິບັດກະສິກໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນອະນາຄົດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ນີ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ປູກ​ພືດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ແລະ​ການ​ປູກ​ພືດ​ຊະ​ນິດ​ພັນ​ທີ່​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ທົ່ງ​ນາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແລະ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ແລະ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

ການກໍານົດຈຸດຂອງ gene PtrXB38 ໃນຕົ້ນ poplar ເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ໃນການປັບປຸງການຜະລິດຊີວະມວນ, ການຜະລິດອາຫານ, ແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮາກທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນພືດທີ່ມີເຊື້ອນີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ການປັບປຸງການດູດຊຶມທາດອາຫານ, ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະຄວາມທົນທານຂອງຄາບອນຫຼາຍຂື້ນ.

ວິທີການຄົ້ນພົບສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນກະສິກໍາ?

ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາພືດທີ່ມີພະລັງງານຊີວະພາບທີ່ດີກວ່າ ແລະ ການສ້າງພືດທີ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນສະພາບທີ່ທ້າທາຍ. ໂດຍການປັບປຸງພັນທຸກໍາຂອງພືດເພື່ອສະແດງອອກ gene PtrXB38, ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກພືດທີ່ມີລະບົບຮາກທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນແລະທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງໃນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຫຍັງ?

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ gene PtrXB38 ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພືດທີ່ມີລະບົບຮາກທີ່ປັບປຸງສາມາດຍຶດເອົາຄາບອນໃຕ້ດິນໃນປະລິມານຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮາກທາງອາກາດທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍພັນທຸກໍານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພືດທົນທານຕໍ່ກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນແລະຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ.

By Robert Andrew