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ນັກວິທະຍາສາດລະບຸຮອຍແປ້ວທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍປອດບວມພັດທະນາການຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອ

ByVicky Stavropoulou

Oct 2, 2023
ນັກວິທະຍາສາດລະບຸຮອຍແປ້ວທາງພັນທຸກໍາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍປອດບວມພັດທະນາການຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອ

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Sheffield ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍປອດອັກເສບພັດທະນາຄວາມຕ້ານທານກັບຢາຕ້ານເຊື້ອ. ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ PNAS, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຮອຍແປ້ວທາງພັນທຸກໍາທີ່ເຫລືອຢູ່ໃນ genomes ຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຍ້ອນວ່າພວກມັນທົນທານຕໍ່ການປິ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຕູວິວັດທະນາການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄາດຄະເນວ່າພະຍາດປອດບວມສາຍພັນໃດຈະທົນທານຕໍ່ສູງໃນອະນາຄົດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມເພື່ອປົກປ້ອງຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ.

ປອດ​ອັກ​ເສບ​ເປັນ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລະ​ສາ​ເຫດ​ອັນ​ດັບ​ສາມ​ຂອງ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ອັງ​ກິດ​. ຫນຶ່ງໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). ປົກກະຕິແລ້ວຢາຕ້ານເຊື້ອແມ່ນຖືກປະຕິບັດເພື່ອກໍາຈັດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແຕ່ພວກມັນກໍາລັງພັດທະນາການຕໍ່ຕ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ໃນໄລຍະຍາວຕໍ່ປະສິດທິພາບການປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບ.

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານ Sheffield ໄດ້ສຸມໃສ່ການກາຍພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ pde1, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນປະຕູວິວັດທະນາການສໍາລັບຈຸລັງ S.pneumoniae ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ານທານຢາຕ້ານເຊື້ອ. ການກໍານົດຮອຍແປ້ວທາງພັນທຸກໍານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈເຖິງການເກີດການຕໍ່ຕ້ານແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຄາດເດົາ.

ທ່ານດຣ Andrew Fenton, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອ. ລາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າການເຂົ້າໃຈວິທີການຕໍ່ຕ້ານເກີດຂື້ນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການກໍານົດສາຍພັນຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແລະການປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສືບສວນກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ genome ແລະການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອໃນ S.pneumoniae, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມເຂົ້າໃຈໂມເລກຸນຂອງການຕໍ່ຕ້ານ. ການກໍານົດ pde1 ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຂະຫຍາຍຈໍານວນຈໍາກັດຂອງການກາຍພັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ສົ່ງເສີມການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້.

ການສຶກສານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການພັດທະນາການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອໃນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍປອດອັກເສບ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດເຮັດວຽກໄປສູ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອຕ້ານຄວາມກັງວົນດ້ານສຸຂະພາບສາທາລະນະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສູນ​ເສຍ​ການ​ທໍາ​ງານ​ຂອງ Pde1 ເຮັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ຕູ​ວິ​ວັດ​ການ​ເພື່ອ​ຕ້ານ penicillin ໃນ Streptococcus pneumoniae​, ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Sheffield

By Vicky Stavropoulou

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