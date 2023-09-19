ແມ່ທ້ອງກາຝາກຄວບຄຸມມົດເພື່ອນໍາທາງໄປຫາໃບຫຍ້າ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າແມ່ທ້ອງກາຝາກທີ່ເອີ້ນວ່າ lancet liver flukes ມີຍຸດທະສາດທີ່ຊັບຊ້ອນໃນການຕິດເຊື້ອມົດຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້. ແມ່ທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ບັງຄັບໃຫ້ມົດປີນໃບຫຍ້າ ແລ້ວປີນລົງມາເມື່ອອາກາດຮ້ອນເກີນໄປ. ຈຸດປະສົງຂອງການຫມູນໃຊ້ນີ້ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມໂອກາດທີ່ມົດຖືກສັດໃຫຍ່ກິນ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ທ້ອງສາມາດສືບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ພະຍາດຕັບອັກເສບ Lancet ຕົ້ນຕໍແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນງົວຫຼືສັດປີກລ້ຽງສັດອື່ນໆທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ແມ່ທ້ອງຝາກໄຂ່ໄວ້ໃນຫຍ້າຜ່ານທາງຂັບຖ່າຍຂອງງົວ, ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຫອຍຈະກິນ. ພາຍໃນຫອຍ, ແມ່ທ້ອງຮອດຂັ້ນຕອນຕົວອ່ອນຕໍ່ໄປ ແລະ ແຜ່ພັນແບບບໍ່ເປັນເພດ. ຫອຍມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການລະບາດໂດຍການສ້າງກ້ອນຫີນອ້ອມຕົວແມ່ທ້ອງ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະຖືກໄອອອກ ແລະ ກິນໂດຍມົດພ້ອມກັບຕົວອ່ອນຂອງແມ່ທ້ອງ.
ເມື່ອຢູ່ໃນຕົວມົດ, ຕົວອ່ອນຈະເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຂອງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ສ່ວນໃຫຍ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນກະເພາະຂອງມົດ, ແຕ່ຕົວຫນຶ່ງຈະໄປສູ່ສະຫມອງແລະຄວບຄຸມ. ຈາກນັ້ນ ມົດທີ່ຕິດເຊື້ອໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ປີນຂຶ້ນເທິງປາຍຂອງໃບຫຍ້າ ແລະຕິດຕົວມັນເອງ, ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ສັດໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຈະກິນມົດ ແລະແມ່ທ້ອງໄດ້. ສຸດທ້າຍແມ່ທ້ອງຈະເຂົ້າສູ່ໄວອາຍຸພາຍໃນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍ, ຍ້າຍໄປຕັບ, ອາຫານ, ການຫາຄູ່, ແລະວາງໄຂ່ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນວົງຈອນໃຫມ່.
ທີມງານນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen ຕັດສິນໃຈສືບສວນຂະບວນການທີ່ສັບສົນນີ້ຕື່ມອີກ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຶກສາມົດທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນໂຕຢູ່ໃນປ່າແຫ່ງໜຶ່ງໃນເດນມາກ ແລະພົບວ່າອຸນຫະພູມມີອິດທິພົນສູງສຸດຕໍ່ພຶດຕິກຳຂອງມົດ. ມົດຢູ່ເທິງຫຍ້າໃນຍາມທີ່ໜາວເຢັນ ແຕ່ມັນກວາດລົງມາໃນມື້ທີ່ມີຄວາມອົບອຸ່ນ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ທ້ອງຈະໝູນໃຊ້ມົດໃນເວລາກາງຄືນ ແລະ ຕອນເຊົ້າເພື່ອຈັດວາງພວກມັນຢູ່ໃນຫຍ້າ ເມື່ອສັດລ້ຽງສັດມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປົກປ້ອງພວກມັນຈາກແສງແດດໃນເວລາກາງເວັນ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສັບສົນຂອງພຶດຕິກໍາຂອງແມ່ກາຝາກແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກເພື່ອເຂົ້າໃຈກົນໄກສະເພາະທີ່ໃຊ້ໂດຍ flukes ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຫມູນໃຊ້ສະຫມອງຂອງມົດ. ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດສາມາດຕິດເຊື້ອເປັນບາງຄັ້ງຄາວໂດຍພະຍາດຕັບອັກເສບ lancet, ການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫາຍາກແລະມະນຸດເປັນເຈົ້າພາບໂດຍບັງເອີນ.
ທີ່ມາ: ນິເວດວິທະຍາພຶດຕິກຳ