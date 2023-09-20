ແມ່ທ້ອງກາຝາກຄວບຄຸມມົດເພື່ອປີນໃບຫຍ້າ

ການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າແມ່ທ້ອງກາຝາກ, ໂດຍສະເພາະພວງມະໄລຕັບ lancet, ມີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມມົດໃຫ້ປີນໃບຫຍ້າແລ້ວປີນຄືນລົງເມື່ອອາກາດຮ້ອນເກີນໄປ. ແມ່ທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ມີວົງຈອນຊີວິດທີ່ສັບສົນທີ່ອາໄສການກິນຂອງສັດໃຫຍ່ເພື່ອສືບຕໍ່ວົງຈອນການຈະເລີນພັນ.
ຂີ້ກະເດືອນຕັບ lancet ຕົ້ນຕໍແມ່ນດໍາລົງຊີວິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນງົວຫຼືສັດກິນຫຍ້າອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອບັນລຸເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາຕ້ອງຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ. ໄຂ່ແມ່ທ້ອງຖືກຂັບໄລ່ອອກໂດຍງົວ ແລະຈົບລົງໃນຫຍ້າ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກຫອຍກິນ. ພາຍໃນຫອຍ, ແມ່ທ້ອງຮອດຂັ້ນຕອນຕົວອ່ອນ ແລະ ແຜ່ພັນແບບບໍ່ເປັນເພດ. ຫອຍແມ່ນຕອບສະໜອງຕໍ່ການລະບາດໂດຍການເກີດເປັນກ້ອນຢູ່ອ້ອມຕົວແມ່ທ້ອງ, ຈາກນັ້ນກໍ່ໄອອອກມາເປັນກ້ອນນ້ຳເມືອກ. ມົດກິນໝາກບານເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ, ພ້ອມກັບຕົວອ່ອນຂອງແມ່ທ້ອງ.
ເມື່ອຢູ່ໃນຕົວມົດ, ຕົວອ່ອນຈະເຕີບໃຫຍ່ແລະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຢູ່ໃນກະເພາະອາຫານຂອງມົດ, ໃນຂະນະທີ່ຕົວອ່ອນຕົວຫນຶ່ງໄປຫາສະຫມອງຂອງມົດແລະຄວບຄຸມ. ຈາກນັ້ນ ມົດທີ່ຕິດເຊື້ອຈະຖືກໝູນໃຊ້ໃຫ້ປີນຂຶ້ນເທິງປາຍຂອງໃບຫຍ້າ ແລະ ຈັບມັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ງ່າຍສຳລັບຝູງສັດປີກທີ່ຈະກິນມົດ ແລະ ແມ່ກາຝາກໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ເມື່ອຢູ່ໃນເຈົ້າພາບສຸດທ້າຍ, ແມ່ທ້ອງຮອດໄວຜູ້ໃຫຍ່, ຍ້າຍໄປຕັບ, ອາຫານ, ການຫາຄູ່, ແລະວາງໄຂ່, ເລີ່ມຕົ້ນວົງຈອນໃຫມ່.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ພະແນກວິທະຍາສາດພືດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາເພື່ອເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງມົດທີ່ຕິດເຊື້ອ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນມົດທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 1,000 ໂຕຢູ່ໃນປ່າ Bidstrup, ເດນມາກ, ເປັນເວລາ 13 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນ. ການສຶກສາພົບວ່າອຸນຫະພູມມີບົດບາດສໍາຄັນໃນພຶດຕິກໍາຂອງມົດ. ໃນມື້ທີ່ອາກາດເຢັນ, ມົດສ່ວນຫຼາຍຈະຢູ່ເທິງຫຍ້າ, ໃນຂະນະທີ່ມື້ທີ່ອົບອຸ່ນ, ພວກມັນກວາດລົງມາແລະສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ອັນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ທ້ອງໝູນໃຊ້ມົດໃນເວລາກາງຄືນ ແລະຕອນເຊົ້າ.
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊັບຊ້ອນແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງແມ່ກາຝາກເຫຼົ່ານີ້ ແລະພວກເຮົາຍັງຮູ້ໜ້ອຍພຽງໃດກ່ຽວກັບພວກມັນ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເປີດເຜີຍກົນໄກສະເພາະທີ່ເຮັດໃຫ້ flukes ຄວບຄຸມສະຫມອງຂອງມົດ. ໃນຂະນະທີ່ມະນຸດສາມາດຕິດເຊື້ອແມ່ທ້ອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນບາງໂອກາດ, ການຕິດເຊື້ອແມ່ນຫາຍາກແລະມະນຸດເປັນເຈົ້າພາບໂດຍບັງເອີນ.
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