ການປິ່ນປົວສໍາລັບການສູນເສຍກະດູກໃນນັກອາວະກາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາ

ຢາສູດພິເສດໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນເພື່ອປ້ອງກັນການສູນເສຍກະດູກໃນຫນູ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ນັກບິນອາວະກາດຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS). ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Los Angeles (UCLA) ແລະສະຖາບັນ Forsyth ໃນລັດ Massachusetts ໄດ້ພັດທະນາຢາທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ປ້ອງກັນການສູນເສຍກະດູກໃນຫນູທີ່ອາໄສຢູ່ ISS ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງກະດູກຂອງພວກເຂົາ.
ທີມງານຄົ້ນພົບວ່າ microgravity ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຫນຶ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແຮ່ທາດກະດູກ (BMD) ຕໍ່ເດືອນຂອງການສໍາຜັດ. ເພື່ອຕ້ານການນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ທາດໂປຼຕີນທີ່ເອີ້ນວ່າ NELL-1, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການເຕີບໂຕຂອງກະດູກ, ແລະດັດແປງມັນເພື່ອສ້າງຢາທີ່ເອີ້ນວ່າ BP-NELL-PEG ທີ່ແນໃສ່ເນື້ອເຍື່ອກະດູກໂດຍບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງທາງລົບ. ຫນູທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ BP-NELL-PEG ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ BMD ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມຄວບຄຸມ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ຖືສັນຍາສໍາລັບພາລະກິດອາວະກາດໃນອະນາຄົດ, ລວມທັງການຄົງຕົວຢູ່ໃນຈຸນລະພາກ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບເວລາທີ່ມະນຸດທົດລອງ NELL-1 ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີບໍລິສັດດຽວເທົ່ານັ້ນ, ບໍລິສັດ Bone Biologics ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ Massachusetts, ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງທາງດ້ານການຊ່ວຍຂອງມະນຸດໂດຍໃຊ້ NELL-1 ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດແຜ່ນ degenerative ໃນໂຄງການທົດລອງໃນອົດສະຕາລີ. ສະຖານະການຂອງການສຶກສານີ້ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ.
ເຖິງວ່າຈະມີການປິ່ນປົວທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການສູນເສຍກະດູກໃນນັກອາວະກາດ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບອື່ນໆຂອງການສໍາຜັດກັບອາວະກາດ, ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງສະຫມອງ. ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ນັກອາວະກາດຈະສືບຕໍ່ອີງໃສ່ກອງປະຊຸມ treadmill ປົກກະຕິເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະກິດໃນອາວະກາດເປັນເວລາດົນນານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Los Angeles (UCLA)
- ສະຖາບັນ Forsyth
- ຊີວະວິທະຍາຂອງກະດູກ