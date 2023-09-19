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ຄວາມລຶກລັບຂອງເພັດສີບົວ: ນັກວິທະຍາສາດຊອກຫາ "ສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ຄວາມລຶກລັບຂອງເພັດສີບົວ: ນັກວິທະຍາສາດຊອກຫາ "ສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີກ່ຽວກັບຄວາມຫາຍາກ ແລະ ຄວາມງາມທີ່ງົດງາມ. ເພັດສີບົວແມ່ນເປັນຫີນທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກນັກສະສົມ ແລະຜູ້ທີ່ມັກເຄື່ອງປະດັບມາດົນນານ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກເຫຼົ່ານີ້, ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນ, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ທີ່ບໍ່ແຮ່ Argyle ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອຂອງປະເທດອົດສະຕາລີທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຊິ່ງບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການ.

ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງບໍ່ແຮ່ Argyle ຜະລິດເພັດສີບົວ ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສັບສົນຫລາຍປີ. ບໍ່ເຫມືອນກັບບໍ່ແຮ່ເພັດອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກກາງຂອງທະວີບ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ Argyle ຕັ້ງຢູ່ແຄມຂອງຫນຶ່ງ. ໃນການສຶກສາໃໝ່ທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature Communications, ທີມນັກວິທະຍາສາດຂອງອອສເຕຣເລຍເປີດເຜີຍວ່າ ເພັດສີບົວໄດ້ຖືກນຳມາສູ່ພື້ນຜິວໂລກ ໂດຍຜ່ານການແຕກແຍກຂອງມະຫາສະໝຸດທຳອິດເມື່ອປະມານ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນ.

ອີງຕາມຜູ້ຂຽນຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Hugo Olierook ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin ໃນ Western Australia, ສອງໃນສາມສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂອງເພັດສີບົວແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລ້ວ. ສ່ວນປະກອບທໍາອິດແມ່ນຄາບອນ, ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຢູ່ເລິກພາຍໃນໂລກ, ຢ່າງຫນ້ອຍ 150 ກິໂລແມັດ (93 ໄມ) ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າກາກບອນແມ່ນຕື້ນກວ່າ, ມັນຈະປ່ຽນເປັນ graphite, ເປັນສານທີ່ມີຄຸນຄ່າຫນ້ອຍກວ່າເພັດ.

ສ່ວນປະກອບທີສອງແມ່ນປະລິມານທີ່ຊັດເຈນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອປ່ຽນແປງຄວາມຊັດເຈນຂອງເພັດແລະໃຫ້ພວກເຂົາເປັນສີສີບົວທີ່ມີລາຍເຊັນ. Olierook ອະທິບາຍວ່າການກົດດັນໜ້ອຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ເພັດທີ່ຊັດເຈນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກົດດັນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນປ່ຽນເປັນສີນ້ຳຕານ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເພັດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນລະເບີດຝັງດິນ Argyle ແມ່ນແນວພັນສີນ້ໍາຕານທີ່ມີຄຸນຄ່າຫນ້ອຍ.

ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງຂອງເພັດສີບົວແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການກໍານົດສະຖານທີ່ເງິນຝາກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທົ່ວໂລກ. ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດນີ້ສາມາດຄົ້ນພົບແຫຼ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີການສະຫນອງຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຕະຫຼາດ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມດຶງດູດ ແລະ intrigue ອ້ອມຂ້າງເພັດສີບົວ, ເຮັດໃຫ້ຊື່ສຽງຂອງພວກມັນເປັນຫີນທີ່ມີລາງວັນ ແລະພິເສດທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Murray Rayner, ການຄົ້ນພົບເພັດສີບົວສາມາດຊ່ວຍຊອກຫາເງິນຝາກໃຫມ່, Phys.org
– Traffic Studio #B, ເພັດສີບົວແມ່ນຫາຍາກຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ — ແລະລາຄາແພງ. ນັກວິທະຍາສາດຮູ້ວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຂົາຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແນວໃດ, Business Insider

By Mampho Brescia

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