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"ສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ສໍາລັບເພັດສີບົວທີ່ພົບເຫັນ, ເປີດປະຕູສໍາລັບການຄົ້ນພົບໃຫມ່

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
"ສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປ" ສໍາລັບເພັດສີບົວທີ່ພົບເຫັນ, ເປີດປະຕູສໍາລັບການຄົ້ນພົບໃຫມ່

ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສ່ອງແສງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດຂອງເພັດສີຊົມພູ ເຊິ່ງເປັນແກ້ວປະເສີດອັນໜຶ່ງທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ເປັນທີ່ສະແຫວງຫາ. ເພັດສີບົວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ທີ່ບໍ່ແຮ່ Argyle ທີ່ປິດແລ້ວໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງອົດສະຕຣາລີທີ່ຫ່າງໄກ, ແຕ່ເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແກ້ວປະເສີດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ.

ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature Communications, ທີມນັກວິໄຈຊາວອົດສະຕຣາລີໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເພັດສີບົວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນຜົນມາຈາກການແຕກແຍກຂອງ supercontinent ທໍາອິດປະມານ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນ. ເຫດການນີ້ໄດ້ນໍາເອົາເພັດໄປສູ່ພື້ນຜິວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມະນຸດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Hugo Olierook ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Curtin, ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການສ້າງເພັດສີບົວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສາມສ່ວນປະກອບ. ອັນທໍາອິດແມ່ນຄາບອນ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄາບອນໃດ - ມັນຕ້ອງຢູ່ເລິກພາຍໃນໂລກ, ຕ່ໍາກວ່າ 150 ກິໂລແມັດ. ສ່ວນປະກອບທີສອງແມ່ນຄວາມກົດດັນໃນປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນຂອງເພັດ, ປ່ຽນພວກມັນຈາກຄວາມຊັດເຈນເປັນສີບົວ. ສຸດທ້າຍ, ສ່ວນປະກອບທີ່ຂາດຫາຍໄປແມ່ນເຫດການພູເຂົາໄຟທີ່ກະຕຸ້ນເພັດໄປສູ່ຫນ້າດິນຂອງໂລກ.

ດ້ວຍການໃຊ້ເລເຊີບາງກວ່າຜົມຂອງມະນຸດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດກາໄປເຊຍກັນຢູ່ໃນຕົວຢ່າງຫີນ Argyle ແລະໄດ້ກໍານົດວ່າເພັດທີ່ເກີດຂື້ນເມື່ອ 1.3 ຕື້ປີກ່ອນ, ເຊິ່ງແມ່ນ 100 ລ້ານປີກ່ອນທີ່ເຊື່ອ. ໄລຍະເວລານີ້ສອດຄ່ອງກັບການແຕກແຍກຂອງທະວີບຊຸບເປີ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Nuna ຫຼື Columbia, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນປະມານ 1.8 ຕື້ປີກ່ອນ.

ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການປະທະກັນທີ່ແຕກຫັກຂອງແຜ່ນດິນໂລກນີ້, ຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ບິດເບືອນສີເຂົ້າໄປໃນເພັດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີສີສີບົວ. ໃນເວລາທີ່ Nuna ເລີ່ມແຕກແຍກ, ມັນໄດ້ກະຕຸ້ນ "ຮອຍແປ້ວ" ຈາກການປະທະກັນເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ magma ຍິງຂຶ້ນຜ່ານຮອຍແປ້ວເກົ່າແລະນໍາເອົາເພັດໄປກັບມັນ.

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແຮ່ Argyle ໄດ້ປິດລົງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ກ່ຽວກັບຂະບວນການສ້າງເພັດສີບົວສາມາດຊ່ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນອະນາຄົດເພື່ອຊອກຫາແກ້ວປະເສີດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບຂອງທະວີບ, ເຊັ່ນການາດາ, ລັດເຊຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ແລະອົດສະຕາລີ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຕກແຍກຂອງ Nuna, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກາຍເປັນ "ສະຫວັນເພັດສີບົວ."

ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າຂອງເພັດສີບົວຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າການສະຫນອງຫຼຸດລົງ, ການຊອກຫາແກ້ວປະເສີດທີ່ຫາຍາກຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ເປັນວຽກທີ່ງ່າຍຫຼືໄວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນພົບນີ້ເປີດທາງໃຫ້ມີການສຳຫຼວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ການຄົ້ນພົບເພັດສີບົວທີ່ງົດງາມຍິ່ງຂຶ້ນ.

ທີ່ມາ: Nature Communications.

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