ຟອດຊິລດັກຈັບແມງມຸມຍັກບູຮານຖືກຄົ້ນພົບໃນອົດສະຕາລີ

ນັກວິທະຍາສາດໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້ຄົ້ນພົບ ຟອດຊິວດາ ແມງມຸມດັກຕູດຍັກ ໃນລັດ New South Wales, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍອັນທີ 11 ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນປະເທດ. ແມງມຸມບູຮານ, ຊື່ວ່າ Megamonodontium mccluskyi, ມີຊີວິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ Miocene ປະມານ 16 ຫາ XNUMX ລ້ານປີກ່ອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າຟອດຊິວຂອງແມງມຸມໃນອົດສະຕາລີແມ່ນຫາຍາກ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງມັນ.
ການຄົ້ນພົບຟອດຊິວທໍາຂອງແມງມຸມນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາຂອງອົດສະຕາລີ. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າມັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຊັ້ນຂອງຂີ້ຕົມຂອງປ່າຝົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາກພື້ນເຄີຍມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກວ່າປະຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນວ່າ ສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນຂຶ້ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງອົດສະຕຣາລີ ແລະວິທີທີ່ມັນອາດຈະສືບຕໍ່ປ່ຽນໄປໃນອະນາຄົດ.
ເຊື່ອກັນວ່າ ແມງມຸມທີ່ຟົດຟື້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ Monodontium ທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫຼື spider trapdoor, ແຕ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ. ຮ່າງກາຍຂອງມັນວັດແທກຄວາມຍາວ 23.31 ມິນລິແມັດ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງນິ້ວ. ພີ່ນ້ອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງແມງມຸມບູຮານນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປ່າຊຸ່ມຕັ້ງແຕ່ສິງກະໂປເຖິງປາປົວນິວກີນີ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມງມຸມເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍຄອບຄອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ອົດສະຕຣາລີກ່ອນທີ່ຈະສູນພັນຍ້ອນວ່າປະເທດນີ້ແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍ.
ຟອດຊິວທໍາ spider ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນບັນດາຟອດຊິວທໍາ Miocene ອື່ນໆ, ເຊິ່ງບາງຊະນິດໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີ, ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາລາຍລະອຽດນາທີຂອງຮອຍທພບ, setae, ຂາ, ແລະຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍຂອງແມງມຸມ. ລະດັບຂອງລາຍລະອຽດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຈັດປະເພດຟອດຊິວທໍາຢ່າງໝັ້ນໃຈວ່າເປັນຂອງຄອບຄົວ Barychelidae, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນຢູ່ໃນຮູບແບບຟອດຊິວທໍາໃນບ່ອນອື່ນໃນໂລກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບນີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງແມງມຸມໃນອົດສະຕາລີແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ຜ່ານມາແລະການປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມໃນພາກພື້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven. "ຊະນິດຕ່າງໆຂອງ spider trapdoor ທີ່ທັນສະໄຫມ." ວາລະສານສັດວິທະຍາຂອງສະມາຄົມ Linnean.
- ນັກບູຮານຄະດີ Robert Raven ຂອງພິພິທະພັນ Queensland.