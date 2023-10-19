ການຟອກຂອງປະກາລັງຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຄວາມເລິກທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Plymouth ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈກ່ຽວກັບການຟອກຂອງປະກາລັງຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງການຟອກຂອງປະກາລັງສູງເຖິງ 90 ແມັດ (295 ຟຸດ) ຢູ່ລຸ່ມໜ້ານ້ຳ, ຄວາມເລິກທີ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນ Nature Communications, ເປີດເຜີຍວ່າເຖິງ 80 ເປີເຊັນຂອງຫີນປະກາລັງຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງພື້ນທະເລໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸນຫະພູມມະຫາສະຫມຸດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຕາມປະເພນີ, ປະກາລັງທີ່ເລິກກວ່າໄດ້ຖືກເຊື່ອວ່າມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມອົບອຸ່ນຂອງມະຫາສະຫມຸດເພາະວ່ານ້ໍາທີ່ເຢັນກວ່າທີ່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ໄດ້ຖືກຄິດວ່າຈະຄົງທີ່ຂ້ອນຂ້າງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫີນປະກາລັງຢູ່ໃນຄວາມເລິກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນທົ່ວໂລກມີຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ນໍາໃຊ້ປະສົມປະສານຂອງການຕິດຕາມສະຖານທີ່, ຫຸ່ນຍົນໃຕ້ນ້ໍາ, ແລະຂໍ້ມູນມະຫາສະຫມຸດທີ່ສ້າງໂດຍດາວທຽມເພື່ອສຶກສາປະກົດການ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມຫນ້າດິນຍັງຄົງຄົງທີ່, ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງອຸນຫະພູມຂ້າງລຸ່ມນີ້ຫນ້າດິນແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ປະກາລັງໃນທະເລເລິກ. ການຟອກໃນທະເລເລິກນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າຫີນປະກາລັງຕື້ນບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ໃນຂະນະທີ່ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າບາງສ່ວນຂອງຫີນປະກາລັງໄດ້ຟື້ນຕົວຄືນເມື່ອນັກຄົ້ນຄວ້າກັບຄືນມາໃນປີ 2020 ແລະ 2022, ການຄົ້ນພົບຍັງຄົງເປັນສາເຫດຂອງຄວາມກັງວົນ. ປະກາລັງ Mesophotic, ພົບເຫັນຢູ່ລະຫວ່າງ 100-490 ຟຸດພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວ, ຄາດວ່າຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາທີ່ເກີດຈາກການຟອກຂອງປະກາລັງນ້ໍາຕື້ນຍ້ອນຄວາມອົບອຸ່ນຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີຄວາມສ່ຽງ.
ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ມະຫາສະຫມຸດຂອງພາກພື້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໂດຍຮອບວຽນທີ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນ El Nino ແລະ Dipole ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງປະຈຸບັນພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ທີ່ຈໍາກັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Nature Communications
- ທີມຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາໄລ Plymouth