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Enigma ຂອງ Malvinoxhosan Biota: ຄວາມລຶກລັບຂອງການສູນພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ

ByMampho Brescia

Oct 26, 2023
Enigma ຂອງ Malvinoxhosan Biota: ຄວາມລຶກລັບຂອງການສູນພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Earth-Science Reviews ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມຂອງສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ເຄີຍອາໃສຢູ່ໃນ supercontinent Gondwana. ເປັນເວລາເກືອບສອງສັດຕະວັດແລ້ວ, ສາເຫດຂອງການຫາຍສາບສູນຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ແຕ່ປະຈຸບັນນັກວິໄຈເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງແລ້ວ. ນິ້ວ​ມື​ຂອງ​ການ​ຕໍາ​ນິ​ຕິ​ຕຽນ​ຈຸດ​ສອງ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​.

Gondwana, ເຊິ່ງກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງອາຟຣິກາໃນປະຈຸບັນ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, Antarctica, ອະນຸພາກພື້ນອິນເດຍ, ແລະແຫຼມ Arabian, ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້. ໃນໄລຍະ 5 ລ້ານປີ, ລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ອ້ອມຮອບ Gondwana ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota.

ໂດຍການວິເຄາະຟອດຊິວທໍາຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດຄືນໃຫມ່ແລະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທາງທໍລະນີສາດຂອງໂງ່ນຫີນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສົມທົບກັບໄລຍະເວລາຂອງເຫດການ. ຊັ້ນຟອດຊິວທໍາຂອງ Malvinoxhosan biota ສອດຄ່ອງກັບລະດັບນ້ໍາທະເລຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງພິສູດວ່າເປັນ "ປືນສູບຢາ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ກະ​ທົບ​ກະ​ແສ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ, ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຂະ​ບວນ​ການ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອ້ອມ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ໃຕ້.

Malvinoxhosan biota, ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ພັດທະນາເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນນ້ໍາທີ່ເຢັນກວ່າ, ບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລົບກວນໃນກະແສມະຫາສະຫມຸດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກມັນຈຶ່ງຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຊະນິດສັດທະເລທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ເໝາະກັບນ້ຳທີ່ອຸ່ນກວ່າ.

ເຫດການສູນພັນນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດຢູ່ອ້ອມແອ້ມຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລະລາຍຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້. ຜົນ​ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ, ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ໄພ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂົ້ວ​ໂລກ​ແລະ​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ ​ແລະ ອຸນຫະພູມ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນປະຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນມື້ນີ້ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຖາວອນ ແລະໄກເຖິງໂລກຂອງພວກເຮົາ.

FAQ

ຖາມ: Gondwana ແມ່ນຫຍັງ?

A: Gondwana ເປັນ supercontinent ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ມານ 420 ລ້ານ​ປີ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້​ແລະ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​, ອາ​ເມລິ​ກາ​ໃຕ້​, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ​, Antarctica​, subcontinent ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​, ແລະ​ແຫຼມ​ອາ​ຣາ​ເບຍ​.

ຖາມ: Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?

A: The Malvinoxhosan biota ແມ່ນກຸ່ມສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ໍາອ້ອມຂ້າງ Gondwana. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ trilobites, brachiopods ຄ້າຍຄື bivalve, mollusks, ແລະ echinoderms.

ຖາມ: ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?

A: ການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໄດ້ລົບກວນກະແສນ້ໍາຂອງມະຫາສະຫມຸດຢູ່ທົ່ວຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ Malvinoxhosan biota ບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສູນພັນ.

ຖາມ: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບອກພວກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ?

A: ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມ. ມັນໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ.

ຖາມ: ລະບົບນິເວດອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້ສາມາດຟື້ນຟູລະດັບຊີວະນາໆພັນທາງປະຫວັດສາດໄດ້ບໍ?

A: ລະບົບນິເວດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມສ່ວນນັບຕັ້ງແຕ່ເຫດການສູນພັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ມີຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງ.

By Mampho Brescia