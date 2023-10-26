Enigma ຂອງ Malvinoxhosan Biota: ຄວາມລຶກລັບຂອງການສູນພັນທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Earth-Science Reviews ສ່ອງແສງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota, ກຸ່ມຂອງສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ເຄີຍອາໃສຢູ່ໃນ supercontinent Gondwana. ເປັນເວລາເກືອບສອງສັດຕະວັດແລ້ວ, ສາເຫດຂອງການຫາຍສາບສູນຂອງພວກມັນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ, ແຕ່ປະຈຸບັນນັກວິໄຈເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມຈິງແລ້ວ. ນິ້ວມືຂອງການຕໍານິຕິຕຽນຈຸດສອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
Gondwana, ເຊິ່ງກວມເອົາບາງສ່ວນຂອງອາຟຣິກາໃນປະຈຸບັນ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, Antarctica, ອະນຸພາກພື້ນອິນເດຍ, ແລະແຫຼມ Arabian, ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້. ໃນໄລຍະ 5 ລ້ານປີ, ລະດັບນ້ໍາທະເລທີ່ອ້ອມຮອບ Gondwana ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota.
ໂດຍການວິເຄາະຟອດຊິວທໍາຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດຄືນໃຫມ່ແລະກວດເບິ່ງຄຸນສົມບັດທາງທໍລະນີສາດຂອງໂງ່ນຫີນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສົມທົບກັບໄລຍະເວລາຂອງເຫດການ. ຊັ້ນຟອດຊິວທໍາຂອງ Malvinoxhosan biota ສອດຄ່ອງກັບລະດັບນ້ໍາທະເລຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງພິສູດວ່າເປັນ "ປືນສູບຢາ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລໄດ້ກະທົບກະແສນ້ຳທະເລ, ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະບວນການມະຫາສະໝຸດອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້.
Malvinoxhosan biota, ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ພັດທະນາເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໃນນ້ໍາທີ່ເຢັນກວ່າ, ບໍ່ສາມາດປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລົບກວນໃນກະແສມະຫາສະຫມຸດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກມັນຈຶ່ງຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຊະນິດສັດທະເລທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ, ເໝາະກັບນ້ຳທີ່ອຸ່ນກວ່າ.
ເຫດການສູນພັນນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕໍ່ລະບົບນິເວດຢູ່ອ້ອມແອ້ມຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລະລາຍຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້. ຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເປັນການເຕືອນໄພກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດທີ່ມີຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະ ອຸນຫະພູມ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນກັບວິກິດການດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນປະຈຸບັນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບນິເວດທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດປີ້ນກັບກັນໄດ້ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃນມື້ນີ້ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຖາວອນ ແລະໄກເຖິງໂລກຂອງພວກເຮົາ.
FAQ
ຖາມ: Gondwana ແມ່ນຫຍັງ?
A: Gondwana ເປັນ supercontinent ທີ່ມີຢູ່ໃນປະມານ 420 ລ້ານປີກ່ອນຫນ້ານີ້ແລະປະກອບດ້ວຍພາກສ່ວນຂອງອາຟຣິກາ, ອາເມລິກາໃຕ້, ອົດສະຕາລີ, Antarctica, subcontinent ຂອງອິນເດຍ, ແລະແຫຼມອາຣາເບຍ.
ຖາມ: Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?
A: The Malvinoxhosan biota ແມ່ນກຸ່ມສັດໃນນ້ໍາບູຮານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ໍາອ້ອມຂ້າງ Gondwana. ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ trilobites, brachiopods ຄ້າຍຄື bivalve, mollusks, ແລະ echinoderms.
ຖາມ: ການສູນພັນຂອງ Malvinoxhosan biota ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລໄດ້ລົບກວນກະແສນ້ໍາຂອງມະຫາສະຫມຸດຢູ່ທົ່ວຂົ້ວໂລກໃຕ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດທີ່ Malvinoxhosan biota ບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສູນພັນ.
ຖາມ: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ບອກພວກເຮົາແນວໃດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ?
A: ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງສະພາບແວດລ້ອມຂົ້ວໂລກແລະລະບົບນິເວດຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລແລະອຸນຫະພູມ. ມັນໃຊ້ເປັນການເຕືອນເຖິງຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກມະນຸດຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ.
ຖາມ: ລະບົບນິເວດອ້ອມຂົ້ວໂລກໃຕ້ສາມາດຟື້ນຟູລະດັບຊີວະນາໆພັນທາງປະຫວັດສາດໄດ້ບໍ?
A: ລະບົບນິເວດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຟື້ນຟູຢ່າງເຕັມສ່ວນນັບຕັ້ງແຕ່ເຫດການສູນພັນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນທີ່ເກີດຈາກການຫາຍໄປຂອງ Malvinoxhosan biota ມີຜົນກະທົບທີ່ຍືນຍົງ.