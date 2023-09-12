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ວິທີການໃຫມ່ຂອງການຂຽນໃນນ້ໍາທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍນັກຟິສິກເຢຍລະມັນ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ວິທີການໃຫມ່ຂອງການຂຽນໃນນ້ໍາທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍນັກຟິສິກເຢຍລະມັນ

ນັກຟີຊິກສາດເຍຍລະມັນໄດ້ພັດທະນາວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບການຂຽນໃນນ້ໍາແລະນ້ໍາຍ່ອຍອື່ນໆ. ວິທີການຂຽນແບບດັ້ງເດີມສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກະສະຫຼັກເສັ້ນຫຼືການຝາກຫມຶກໃສ່ຊັ້ນໃຕ້ດິນແຂງ, ບ່ອນທີ່ກໍາລັງລະຫວ່າງໂມເລກຸນຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເລກທີ່ຂຽນຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບພື້ນຜິວທີ່ຈົມຢູ່ໃນນ້ໍາ.

ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາຂອງເຢຍລະມັນຕ້ອງການຊອກຫາວິທີທີ່ຈະ "ຂຽນເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ" ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດຂອງ substrate. ພວກເຂົາຕ້ອງການວິທີການທີ່ສາມາດຕ້ານການກະແຈກກະຈາຍຂອງເສັ້ນທີ່ແຕ້ມແລະໃຊ້ "ປາກກາ" ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຈະບໍ່ສ້າງຄວາມວຸ່ນວາຍຍ້ອນວ່າມັນເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານສື່ນ້ໍາ.

ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ວາງ​ຫມຶກ​ໂດຍ​ກົງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ນ​້​ໍ​າ​ແລະ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ microbead ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ ion ເປັນ pen ໄດ້​. ລູກປັດນ້ອຍໆ, ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງລະຫວ່າງ 20 ຫາ 50 ໄມຄຣອນ, ບໍ່ສ້າງກະແສລົມ. ໂດຍການປ່ຽນແປງຄ່າ pH ທ້ອງຖິ່ນຂອງນ້ໍາ, ລູກປັດດຶງດູດອະນຸພາກຫມຶກ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຽນຫຼືແຕ້ມຕົວອັກສອນຫຼືຕົວອັກສອນ.

ທີມງານໄດ້ສະແດງວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າສົບຜົນສໍາເລັດໃນອາບນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ, ຜະລິດຮູບແບບຂະຫນາດຂອງຫົວຂໍ້ຂອງຕົວອັກສອນ "ຂ້າພະເຈົ້າ". ວິທີການຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຜະລິດປະເພດການຂຽນໃດໆທີ່ໃຊ້ເສັ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ວິທີການດັ່ງກ່າວສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ແຕກແຍກລະຫວ່າງຕົວອັກສອນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍການປ່ຽນຂະບວນການແລກປ່ຽນ ion ແລະປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລຶບຫຼືແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ "ຂຽນ."

ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ແນະນໍາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ອະນຸພາກປະເພດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນໂດຍ lasers ຫຼື microswimmers steerable ສ່ວນບຸກຄົນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂຽນຂະຫນານຂອງໂຄງສ້າງໃນນ້ໍາແລະສ້າງຮູບແບບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງສະລັບສັບຊ້ອນ.

ໃນຂະນະທີ່ວຽກງານນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນຂອງມັນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ດີສໍາລັບວິທີການໃຫມ່ຂອງການຂຽນແລະການແຕ້ມຮູບໃນຊັ້ນລຸ່ມຂອງນ້ໍາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະຫນາດນ້ອຍ, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741

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