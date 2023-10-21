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ວິທະຍາສາດ

ຊີວິດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທະເລເລິກໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອໃຫມ່

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ຊີວິດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທະເລເລິກໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອໃຫມ່

ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ໃໝ່​ທີ່​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ໃນ “ເຂດ​ທະ​ເລ” ທີ່​ລຶກ​ລັບ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ເລິກ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂລກ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຊີ​ວິດ. ​ພາບ​ນີ້​ຖືກ​ຖ່າຍ​ຢູ່​ອ້ອມ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ນັກ​ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ​ໃກ້​ກັບ​ໝູ່​ເກາະ​ຮາ​ວາຍ, ໂດຍ​ໃຊ້​ລົດ​ສຳ​ຫຼວດ​ທະ​ເລ​ເລິກ​ຊື່​ວ່າ Mesobot. ເຂດ twilight ຫມາຍເຖິງພື້ນທີ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ແສງແດດບໍ່ສາມາດເຈາະໄດ້, ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 100 ແມັດ (330 ຟຸດ).

ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງສັດທີ່ມີສາຍໂສ້ຍາວ, ຮູບແບບຊີວິດທີ່ມີເຕັນ, ແລະແມ້ແຕ່ປາມຶກທີ່ປ່ອຍໝອກຫມຶກປ້ອງກັນ. ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍປະຈໍາວັນຈາກນ້ໍາຫນ້າດິນໄປສູ່ຄວາມເລິກຊ້ໍາເພື່ອຊ່ອນຢູ່ໃນເວລາກາງເວັນ. ການເຄື່ອນຍ້າຍນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະຫມຸດຂອງສະພາບອາກາດຂອງໂລກໂດຍການຂົນສົ່ງຄາບອນຈາກນ້ໍາຫນ້າດິນໄປສູ່ມະຫາສະຫມຸດເລິກ, ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດ sequestered ເປັນເວລາດົນນານ.

Mesobot, ບໍ່ເຫມືອນກັບຍານພາຫະນະຂຸດຄົ້ນທະເລເລິກອື່ນໆ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ຊີວິດຂອງມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນ ແລະໃບພັດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຢ້ານສັດປ່າທີ່ມັນພົບ. ສິ່ງ​ນີ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ທີ່​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ລັກສະນະ​ບອບ​ບາງ​ຂອງ​ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ທະ​ເລ​ເລິກ.

ທະເລເລິກແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສໍາຫຼວດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທະເລທີ່ມີແຜນທີ່ພຽງພໍ. ພາລະກິດຂອງມະຫາສະຫມຸດເລິກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄົ້ນພົບແລະເຂົ້າໃຈຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະ enigmatic ມັກຈະມີຢູ່ໃນອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້. ນອກ​ນັ້ນ, ບັນດາ​ພາລະກິດ​ດັ່ງກ່າວ​ສາມາດ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ຂອງ​ຊີວິດ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ເລິກ, ​ເຊັ່ນ: ການ​ພັດທະນາ​ຢາ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ນະ​ວະ​ນິຍາຍ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງໃນທະເລຜະລິດຢາຕ້ານເຊື້ອ, ຕ້ານມະເຮັງ, ແລະສານຕ້ານການອັກເສບຫຼາຍຊະນິດຫຼາຍກ່ວາກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.

ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທະ​ເລ​ເລິກ​ແລະ​ຊາວ​ປະ​ເທດ​ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ອັນ​ກວ້າງ​ຂວາງ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ຄື​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ທະ​ເລ​ເລິກ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ແຜ່​ຫຼາຍ. ໂດຍການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໂລກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະຮັກສາ ແລະປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໝູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດມີຢູ່.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍລິຫານມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ
– Woods Hole ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ

By Vicky Stavropoulou

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