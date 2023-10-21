ຊີວິດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງທະເລເລິກໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວິດີໂອໃຫມ່

ຮູບພາບທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃໝ່ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ໃນ “ເຂດທະເລ” ທີ່ລຶກລັບຂອງທະເລເລິກ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດ. ພາບນີ້ຖືກຖ່າຍຢູ່ອ້ອມເຂດທະເລນັກທໍລະນີສາດໃກ້ກັບໝູ່ເກາະຮາວາຍ, ໂດຍໃຊ້ລົດສຳຫຼວດທະເລເລິກຊື່ວ່າ Mesobot. ເຂດ twilight ຫມາຍເຖິງພື້ນທີ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດທີ່ແສງແດດບໍ່ສາມາດເຈາະໄດ້, ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 100 ແມັດ (330 ຟຸດ).
ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງສັດທີ່ມີສາຍໂສ້ຍາວ, ຮູບແບບຊີວິດທີ່ມີເຕັນ, ແລະແມ້ແຕ່ປາມຶກທີ່ປ່ອຍໝອກຫມຶກປ້ອງກັນ. ສິ່ງມີຊີວິດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນເຄື່ອນຍ້າຍປະຈໍາວັນຈາກນ້ໍາຫນ້າດິນໄປສູ່ຄວາມເລິກຊ້ໍາເພື່ອຊ່ອນຢູ່ໃນເວລາກາງເວັນ. ການເຄື່ອນຍ້າຍນີ້ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາສະຫມຸດຂອງສະພາບອາກາດຂອງໂລກໂດຍການຂົນສົ່ງຄາບອນຈາກນ້ໍາຫນ້າດິນໄປສູ່ມະຫາສະຫມຸດເລິກ, ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດ sequestered ເປັນເວລາດົນນານ.
Mesobot, ບໍ່ເຫມືອນກັບຍານພາຫະນະຂຸດຄົ້ນທະເລເລິກອື່ນໆ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ຊີວິດຂອງມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດຂອງມັນ ແລະໃບພັດທີ່ເຄື່ອນທີ່ຊ້າໆ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຢ້ານສັດປ່າທີ່ມັນພົບ. ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພິຈາລະນາເຖິງລັກສະນະບອບບາງຂອງລະບົບນິເວດທະເລເລິກ.
ທະເລເລິກແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສໍາຫຼວດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ມີພຽງແຕ່ປະມານ 25 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທະເລທີ່ມີແຜນທີ່ພຽງພໍ. ພາລະກິດຂອງມະຫາສະຫມຸດເລິກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຄົ້ນພົບແລະເຂົ້າໃຈຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະ enigmatic ມັກຈະມີຢູ່ໃນອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີຕາຕະລາງເຫຼົ່ານີ້. ນອກນັ້ນ, ບັນດາພາລະກິດດັ່ງກ່າວສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງຊີວິດຢູ່ທະເລເລິກ, ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາຢາປົວພະຍາດນະວະນິຍາຍ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທີ່ບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງໃນທະເລຜະລິດຢາຕ້ານເຊື້ອ, ຕ້ານມະເຮັງ, ແລະສານຕ້ານການອັກເສບຫຼາຍຊະນິດຫຼາຍກ່ວາກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດເທິງແຜ່ນດິນໂລກ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບທະເລເລິກແລະຊາວປະເທດຕົນມີຄວາມໝາຍອັນກວ້າງຂວາງ, ພິເສດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວອຸດສາຫະກຳຄືການຂຸດຄົ້ນທະເລເລິກນັບມື້ນັບແຜ່ຫຼາຍ. ໂດຍການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໂລກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະຮັກສາ ແລະປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໝູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດມີຢູ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບໍລິຫານມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ
– Woods Hole ສະຖາບັນມະຫາສະໝຸດ