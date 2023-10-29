ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີກະແຈອາຫານພາດສະຕິກເພື່ອປະຕິວັດການລີໄຊເຄີນພາດສະຕິກ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບທີ່ໂດດເດັ່ນໃນໂລກຂອງການລີໄຊເຄີນພາດສະຕິກ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ຈະ "ກິນ" ພາດສະຕິກ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຄວາມສາມາດໃນການປະຕິວັດຄວາມພະຍາຍາມໃນການນຳມາໃຊ້ຄືນປຼາສະຕິກ ແລະ ແກ້ໄຂວິກິດການມົນລະພິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນສິ່ງເສດເຫຼືອສຕິກ.
ການຜະລິດປຼາສະຕິກໄດ້ບັນລຸລະດັບທີ່ໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍກວ່າ 380 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ, ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງມັນແມ່ນພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ຄັ້ງດຽວ. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການລີໄຊເຄີນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຫນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງພາດສະຕິກທັງຫມົດໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຂີ້ເຫຍື້ອຫຼືສ້າງມົນລະພິດຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງພວກເຮົາ.
ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ Nature Chemical Biology, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທົ່ວໄປທີ່ເອີ້ນວ່າ Comamonas testosteroni, ທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນດິນແລະຂີ້ຕົມ, ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິໂພກພາດສະຕິກ. ຄວາມຢາກອາຫານທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນໃນການແຍກຕົວຂອງສານຊັກຊັກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສານປະກອບຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນພລາສຕິກແລະພືດ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້ໂດດເດັ່ນເປັນພິເສດແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການທໍາລາຍພລາສຕິກໂດຍທໍາມະຊາດໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດແປງໃດໆ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຊື້ອແບັກທີເຣັຍອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການວິສະວະກໍາແລະການດັດແປງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, C. Testosteron ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຍ່ອຍສະຕິກ.
ອີງຕາມອາຈານ Ludmilla Aristilde, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິສະວະກໍາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northwestern, ຂະບວນການເຜົາຜະຫລານຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແມ່ນມີຫຼາຍຊັ້ນແລະປະສົມປະສານກັນດີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຂອງວິທີແກ້ໄຂທໍາມະຊາດເພື່ອຕ້ານສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພາດສະຕິກ. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຂອງຈຸລິນຊີສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງເສດຖະກິດວົງວຽນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສພລາສຕິກທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳມັນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ປູທາງໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງກວ່າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້ຍັງສາມາດສ້າງຄວາມສະດວກໃນການປ່ຽນແປງຂອງພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍເຂົ້າໄປໃນໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ. ຊະນິດ Comamonas ເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສ້າງປະເພດຕ່າງໆຂອງພາດສະຕິກ, ຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ສານເຄມີນ້ໍາມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລີໄຊເຄີນໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບການປະຕິບັດງານການລີໄຊເຄີນຂະຫນາດໃຫຍ່. ໂດຍການນໍາໃຊ້ອາຫານພາດສະຕິກຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍນີ້, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລີໄຊເຄີນຂອງເທດສະບານແລະອຸດສາຫະກໍາສາມາດກາຍເປັນປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການແກ້ໄຂວິກິດການຂີ້ເຫຍື້ອພາດສະຕິກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
Q: Comamonas testosteron ແມ່ນຫຍັງ?
Comamonas testosteroni ແມ່ນເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທົ່ວໄປທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນດິນແລະຂີ້ຕົມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະບໍລິໂພກພາດສະຕິກ. ມັນມີລັກສະນະພັນທຸກໍາທໍາມະຊາດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດທໍາລາຍພາດສະຕິກໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດແກ້ທີ່ສໍາຄັນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການລີໄຊເຄີນພລາສຕິກຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ການຣີໄຊເຄີນພລາສຕິກແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອສຕິກ. ດ້ວຍການນຳເອົາພລາສຕິກມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ພວກເຮົາສາມາດແບ່ງເບົາພາລະຂອງການຂຸດຄົ້ນ, ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຂອງພວກເຮົາຕໍ່ປຼາສະຕິກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ.
ຖາມ: ປະຈຸບັນຖືກນຳມາຣີໄຊເຄີນພລາສຕິກຫຼາຍປານໃດ?
ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຫນ້ອຍກວ່າ 5% ຂອງພາດສະຕິກທັງຫມົດທີ່ຜະລິດໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່. ພາດສະຕິກສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະການທໍາລາຍລະບົບນິເວດ.
ຖາມ: ທຸກປະເພດຂອງພາດສະຕິກສາມາດນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໄດ້ບໍ?
ບໍ່ແມ່ນທຸກປະເພດຂອງພາດສະຕິກສາມາດເອົາມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຮືອນ. ປັດໃຈຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຈຳກັດໃນບ່ອນຣີໄຊເຄີນ, ການປະສົມປະສານຂອງພລາສຕິກກັບວັດສະດຸອື່ນໆ, ແລະການປົນເປື້ອນຂອງເສດອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ພາດສະຕິກບາງຊະນິດຍາກທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້.
ຖາມ: ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສາມາດຊ່ວຍໃນການລີໄຊເຄີນພາດສະຕິກໄດ້ແນວໃດ?
ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຊັ່ນ Comamonas testosteroni ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທໍາລາຍພາດສະຕິກ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນພັນທະມິດທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຄວາມພະຍາຍາມລີໄຊເຄີນພາດສະຕິກ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານີ້, ພາດສະຕິກສາມາດຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປ່ຽນເປັນໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ພາດສະຕິກທີ່ໃຊ້ນ້ໍາມັນ.