ຄວາມຮັກຂອງແມວສຳລັບປາທູ: ການສຳຫຼວດວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມມັກລົດຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຄວາມຜູກພັນຂອງແມວສໍາລັບ tuna ສະເຫມີເປັນຄວາມຈິງທີ່ມີຊື່ສຽງໃນບັນດາເຈົ້າຂອງແມວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບເຫດຜົນທາງວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມມັກຮັກນີ້. ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Chemical Sense ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າແມວ, ຄືກັນກັບມະນຸດ, ມີຕົວຮັບລົດຊາດສໍາລັບ umami - ຫນຶ່ງໃນຫ້າລົດຊາດຕົ້ນຕໍ. Umami ໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດຫວານຫຼືຊີ້ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງແມວ, ເປັນສັດລ້ຽງສັດທີ່ມີພັນທະ, ຈະຖືກດຶງດູດເອົາມັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບຕົວຮັບ umami ຂອງມະນຸດ, ແມວໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຜູກມັດກັບສານເຄມີບາງຢ່າງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງໃນປາທູນາ. ສານເຄມີເຫຼົ່ານີ້ເສີມຂະຫຍາຍປະສົບການ umami ສໍາລັບແມວ, ສ້າງຄວາມມັກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການປິ່ນປົວປາ. Tuna ມີ inosine monophosphate, nucleotide ທີ່ຜູກມັດຢ່າງແຂງແຮງກັບສະຖານທີ່ຜູກມັດ umami ເປັນເອກະລັກຂອງແມວ. ນອກຈາກນັ້ນ, tuna ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໃນອາຊິດ amino L-Histidine, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອາຊິດ amino ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບແມວແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວເສີມ umami ທີ່ມີທ່າແຮງ.
ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງໂມເລກຸນນີ້ກ່ຽວກັບຄວາມມັກລົດຊາດຂອງແມວມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດການສ້າງອາຫານ ແລະຢາຂອງແມວ. ໂດຍການລວມເອົາທາດປະສົມທີ່ເສີມສ້າງ umami ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດສາມາດສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ດຶງດູດ ແລະ ພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກຂອງ feline.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ receptors ລົດຊາດ feline ຂະຫຍາຍ, ມັນເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ສໍາລັບການເສີມຂະຫຍາຍບໍ່ພຽງແຕ່ອາຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ຍັງຢາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ. ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຢາທີ່ມີລົດຊາດທີ່ແຊບກວ່າແລະມີປະສິດຕິຜົນອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນບາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກິນຢາແມວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການຂອງແມວ, ສ່ອງແສງເຖິງວິທີການຕົ້ນກໍາເນີດຂອງທະເລຊາຍຂອງພວກເຂົາມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມມັກອາຫານຂອງພວກເຂົາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງຂອງແມວສໍາລັບປາທູນາແລະສະເຫນີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນອາຫານ feline ແລະການດູແລສຸຂະພາບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– LiveScience: ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບວ່າເປັນຫຍັງແມວຮັກ Tuna (URL)