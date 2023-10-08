ນັກວິທະຍາສາດກວດພົບລັງສີ Gamma ພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເຄີຍມາຈາກ Pulsar

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ນຳໃຊ້ຫໍສັງເກດການ HESS ໃນນາມິເບຍ ໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍການກວດຫາແສງແກມມາພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເຄີຍມີມາຈາກດາວຕາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ pulsar. ຮັງສີແກມມາວັດແທກໄດ້ທີ່ 20 tera-electronvolts ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ເທົ່າກັບປະມານ 10 ພັນຕື້ເທົ່າຂອງພະລັງງານຂອງແສງທີ່ເຫັນໄດ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບການຜະລິດຂອງຮັງສີ gamma ຂອງ pulsar, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍທີມງານສາກົນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໃນວາລະສານ Nature Astronomy.
Pulsars ແມ່ນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວທີ່ໄດ້ຜ່ານການລະເບີດຂອງ supernova ທີ່ມີອໍານາດ. ການລະເບີດຂອງດາວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວັດຖຸທີ່ຫນາແຫນ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ເອີ້ນວ່າດາວຕາຍ, ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍປະມານ 20 ກິໂລແມັດ. ດາວເຫຼົ່ານີ້ຫມຸນດ້ວຍຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດແລະມີສະຫນາມແມ່ເຫຼັກອັນມະຫາສານ.
ທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ນໍາໂດຍ Emma de Oña Wilhelmi ຈາກ DESY, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດຂອງ pulsars. Wilhelmi ອະທິບາຍວ່າດາວຕາຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະກອບດ້ວຍນິວຕຣອນສ່ວນໃຫຍ່ແລະມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພວກມັນເຂົ້າໄປໃນທັດສະນະ, ນາງໄດ້ປຽບທຽບພວກມັນກັບບ່ວງກາເຟຂອງວັດສະດຸ, ເຊິ່ງຈະມີມະຫາຊົນຫຼາຍກວ່າຫ້າຕື້ໂຕນ, ປະມານ 900 ເທົ່າໃຫຍ່ກວ່າ Pyramid ຂອງ Giza.
ການຄົ້ນພົບຢູ່ຫໍສັງເກດການ HESS ເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບວິທີການຜະລິດຮັງສີ gamma ຂອງ pulsar. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແລະການວິເຄາະຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອອະທິບາຍການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຮັງສີ gamma ໃນລະດັບພະລັງງານສູງດັ່ງກ່າວ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ ເປັນການປູທາງໄປສູ່ຫົນທາງໃໝ່ຂອງການສຳຫຼວດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຍິ່ງຂຶ້ນຂອງພະຍຸພະຈັນທີ່ລຶກລັບໃນຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ວາລະສານ: ດາລາສາດທຳມະຊາດ
- ທີມນັກສັງເກດການ HESS ຢູ່ DESY