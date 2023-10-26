ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍທີມງານຂອງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຫນ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ. ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາ, ການສຶກສາພົບວ່າຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອນໄຫວ.
ຕາມປະເພນີ, ນັກວິທະຍາສາດສົມມຸດວ່າການກະຕຸ້ນຂອງເຊື້ອອະສຸຈິແມ່ນອີງໃສ່ພຽງແຕ່ການ lashing ຢ່າງແຂງແຮງຂອງຫາງຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທັງຫມົດ. ການສຶກສາເປີດເຜີຍວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຫາງແມ່ນຊ່ວຍໃນການຂັບໄລ່ເຊື້ອອະສຸຈິຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ການຖ່າຍຮູບຄວາມໄວສູງແລະເຕັກນິກກ້ອງຈຸລະທັດຂັ້ນສູງ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດສັງເກດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າຫາງມີຄຸນນະພາບ elastic ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາມີການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປັບຕົວກັບລັກສະນະນ້ໍາຂອງສິ່ງອ້ອມຂ້າງ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແບບເຄື່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອອະສຸຈິ maneuver ປະສິດທິພາບ, ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນເມື່ອກ່ອນ, ມັນເຊື່ອວ່າຫາງແຂງຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຂັບໄລ່ເຊື້ອອະສຸຈິໄປຂ້າງຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມແຂງກະດ້າງຈະຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍດ້ວຍການຕີຫາງ. ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິຮັບປະກັນວ່າພະລັງງານໄດ້ຖືກໂອນໄປສູ່ນ້ໍາທີ່ອ້ອມຮອບຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດລອຍດ້ວຍຄວາມສະດວກສະບາຍແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການສຶກສາພື້ນຖານນີ້ເປີດປະຕູສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທາງຊີວະວິທະຍາຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ. ໂດຍການປົດລັອກຄວາມລັບຂອງການກະຕຸ້ນຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ຊາຍແລະວິທີການທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການເປັນຫມັນ.
FAQ:
ຖາມ: ຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິ propel ເຊື້ອອະສຸຈິຜ່ານຂອງແຫຼວແນວໃດ?
A: ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຫາງຂອງເຊື້ອອະສຸຈິເຮັດໃຫ້ພວກມັນຜິດປົກກະຕິແລະປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງນ້ໍາ, ຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງໃນເມື່ອກ່ອນເຊື່ອກັນວ່າຫາງແຂງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າ?
A: ມັນສົມມຸດວ່າຄວາມແຂງກະດ້າງຫຼາຍຂຶ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມກໍາລັງຂອງການຕີຫາງ, ແຕ່ຕົວຈິງແລ້ວມັນກໍ່ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວແລະໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ.
ຖາມ: ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການເຂົ້າໃຈການກະຕຸ້ນຂອງເຊື້ອອະສຸຈິສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການຈະເລີນພັນຂອງຜູ້ຊາຍແລະຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງການເປັນຫມັນ.