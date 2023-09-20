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Fracking ກັບ Liquid CO2 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
Fracking ກັບ Liquid CO2 ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ fracking, ບໍ່ວ່າຈະດໍາເນີນການດ້ວຍກາກບອນໄດອອກໄຊຂອງແຫຼວ (CO2) ຫຼືນ້ໍາ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍ. ການສຶກສານີ້ຢືນຢັນວ່າການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນຜະລິດໂດຍຂະບວນການດຽວກັນທີ່ອາດຈະນໍາໄປສູ່ແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຄວາມເສຍຫາຍ.

Fracking, ຫຼື hydraulic fracturing, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສີດຂອງນ້ໍາພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນຂອງໂລກເພື່ອສະກັດເອົານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທໍາມະຊາດ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການ fracking ແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ນ້ໍາເສຍ, ການສືບສວນໂດຍສະເພາະນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ຂອງແຫຼວ CO2. Fracking ກັບ CO2 ແຫຼວມີຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມຂອງການ sequestering ກາກບອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນໃນການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງບັນຍາກາດ.

ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ fracking ກາກ​ບອນ​ໄດ​ອອກ​ໄຊ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຢັດ​ກາກ​ບອນ​ຫຼາຍ​ເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ຫນຶ່ງ​ຕື້​ແຜ່ນ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຕໍ່​ປີ​. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບການລະບາຍນ້ໍາເສຍ, ຍ້ອນວ່າມັນຮັກສາກາກບອນຢູ່ໃຕ້ດິນແລະອອກຈາກບັນຍາກາດ.

ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຄົ້ນພົບການສັ່ນສະເທືອນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການ fracking CO2 ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບ fracking ນ້ໍາໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທັງສອງວິທີສາມາດກະຕຸ້ນກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການສັ່ນສະເທືອນເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍບາງຄົນໄດ້ແນະນໍາວ່າພວກເຂົາເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໄກ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໄດ້ສົມມຸດຕິຖານວ່າມັນເປັນສິ່ງລົບກວນທີ່ມາຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ. ໂດຍການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສັ່ນສະເທືອນອ້ອມຮອບສະຖານທີ່ fracking ໃນ Wellington, Kansas, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດວ່າການສັ່ນສະເທືອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັກຢານ້ໍາຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການຕິດຕາມກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈການຜິດປົກກະຕິຂອງຫີນແລະຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາຫຼັງຈາກການສັກຢາ. ການທົດລອງສ້າງແບບຈໍາລອງສາມາດຊ່ວຍກໍານົດຄວາມກົດດັນສີດນ້ໍາທີ່ປອດໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ທໍາລາຍຄວາມເສຍຫາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະກົດຕົວຂອງຄວາມຜິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ມັນທ້າທາຍທີ່ຈະຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນທຸກກໍລະນີ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຂອງ fracking ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາລະມັດລະວັງແລະລະບຽບການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, ແລະ Richard W. Hammack. "ສັນຍານການສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງການສີດນ້ໍາແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຜິດພາດ." ວິທະຍາສາດ.
– UC Riverside. "ຮອຍແຕກສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນຂະຫນາດນ້ອຍ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງນ້ໍາທີ່ໃຊ້." ScienceDaily, 4 ສິງຫາ 2023.

By Vicky Stavropoulou

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