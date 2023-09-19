ບົດບາດຂອງ Magnetotail ຂອງໂລກໃນການສ້າງຕັ້ງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງນ້ຳເທິງດວງຈັນ ແລະ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄື້ນຟອງຂອງອີເລັກຕຣອນໃນໜ່ວຍໂລກອາດຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ H2O ທີ່ໜາວເຢັນຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ໃນຂະນະທີ່ການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນເທິງດວງຈັນໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບາງເວລາ, ແຫຼ່ງນ້ໍານີ້ຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ.
ການຄົ້ນຄວ້າ, ນໍາໂດຍ Shai Li ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hawaii, ເຊື່ອມຕໍ່ການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດວງຈັນກັບພາກພື້ນທົ່ວໂລກທີ່ເອີ້ນວ່າ magnetosphere. ແມ່ເຫຼັກເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄສ້, ປົກປ້ອງໂລກຈາກແສງຕາເວັນ ແລະລັງສີອະນຸພາກ cosmic.
ເມື່ອດວງຈັນໂຄຈອນຮອບໂລກ, ມັນຈະຜ່ານຫາງແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເປັນຫາງຍາວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍລົມແສງຕາເວັນທີ່ຍູ້ໃສ່ກັບແມ່ເຫຼັກໂທສະເຟຍ. ຫາງນີ້ປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າສູງ, ລວມທັງເອເລັກໂຕຣນິກແລະ ions. ຫາງ magnetotail ປົກປ້ອງດວງຈັນຈາກອະນຸພາກທີ່ມີປະລິມານ ໃນຂະນະທີ່ຍັງປ່ອຍໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເຂົ້າເຖິງພື້ນຜິວດວງຈັນ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍຍານອະວະກາດ Chandrayaan-1 ຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການສ້າງນ້ໍາເທິງດວງຈັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຕາມທີ່ຄາດໄວ້ໃນເວລາທີ່ມັນຜ່ານ magnetotail. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ແນະນໍາວ່າການສ້າງນ້ໍາເທິງຫນ້າດວງຈັນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ hydrogen ions ໃນລົມແສງຕາເວັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າຕ້ອງມີແຫຼ່ງເພີ່ມເຕີມຂອງການສ້າງນ້ໍາໃນ magnetotail.
ນັກຄົ້ນຄວ້າສະເຫນີວ່າເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງພາຍໃນ magnetotail react ກັບດິນ lunar, ປ່ອຍ hydrogen ກັບດັກທີ່ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດປະກອບເປັນນ້ໍາ. ການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງນ້ໍາຢູ່ເສົາດວງຈັນໃນລະຫວ່າງຈຸດຕ່າງໆໃນເສັ້ນທາງຂອງດວງຈັນຜ່ານ magnetotail ແມ່ນວາງແຜນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຊອກຫາແຫຼ່ງນ້ໍາເທິງດວງຈັນ, ເຊິ່ງຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດທາງດວງຈັນໃນໄລຍະຍາວໃນອະນາຄົດແລະອາດຈະເປັນການສ້າງຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
1 NASA
2. Space.com
3. ການແຈ້ງເຕືອນວິທະຍາສາດ