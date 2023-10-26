ການຄົ້ນພົບທີ່ປະທັບໃຈ: ແນວປະກາລັງ Pristine ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນຫມູ່ເກາະ Galápagos

ນັກວິທະຍາສາດຢູ່ເທິງເຮືອຄົ້ນຄວ້າ Falkor ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນພົບພິເສດຢູ່ໃນເຂດນ້ໍາທີ່ອ້ອມຮອບຫມູ່ເກາະ Galápagos. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ ROV SuBastian ທີ່ທັນສະໄໝ, ສາມາດສຳຫຼວດຄວາມເລິກໄດ້ເຖິງ 4,500 ແມັດ, ນັກວິໄຈສາມາດເປີດເຜີຍຮູບປະກາລັງນ້ຳເຢັນ 370 ໜ່ວຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົ້ນພົບມາກ່ອນ. ຫີນປະກາລັງພິເສດເຫຼົ່ານີ້, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງ 420 ແລະ XNUMX ແມັດລຸ່ມຫນ້າດິນ, ໄດ້ເພີ່ມຂະຫນາດໃຫມ່ໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເຂດສະຫງວນທາງທະເລຂອງຫມູ່ເກາະ Galápagos.
ມີຄວາມຍາວກວ່າ 800 ແມັດ, ຫີນປະກາລັງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງສອງປະກາລັງເທົ່າກັບ 250 ສະໜາມກິລາບານເຕະ, ໃນຂະນະທີ່ຫີນປະກາລັງນ້ອຍກວ່ານີ້ຍາວ 2023 ແມັດ. ສິ່ງທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈແທ້ໆກ່ຽວກັບການສ້າງປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະກາລັງຫີນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫາກໍຢູ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບໍາລຸງລ້ຽງຊີວະນາໆພັນທາງທະເລເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ການເປີດເຜີຍທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ສ້າງຂຶ້ນຕາມການຄົ້ນພົບໃນເດືອນເມສາ XNUMX, ເມື່ອປະກາລັງເລິກໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນທາງທະເລ Galápagos ໂດຍນັກວິທະຍາສາດຢູ່ເທິງເຮືອ R/V Atlantis ຂອງ Woods Hole Oceanographic Institution.
ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສຳຫຼວດແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການສະແກນເລເຊີເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງພິເສດຂອງຫີນປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້. ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສະແກນເລເຊີທີ່ມີຄວາມສາມາດຜະລິດແຜນທີ່ທີ່ມີຄວາມລະອຽດສອງມິນລິເມດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງທະເລ. ຕາມປະເພນີ, ເຕັກໂນໂລຢີການສ້າງແຜນທີ່ໃຕ້ນ້ໍາໄດ້ຖືກຈໍາກັດໃນຄວາມສາມາດໃນການເກັບກໍາຮູບພາບຂອງສິ່ງມີຊີວິດເນື່ອງຈາກຄວາມລະອຽດຫຍາບຂອງມັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການສະແກນເລເຊີທີ່ແຕກຫັກນີ້ໄດ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາລະບົບນິເວດໃຕ້ນ້ໍາໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຄົ້ນພົບປະກາລັງແລ້ວ, ນັກວິທະຍາສາດຍັງໄດ້ສະດຸດຢູ່ເທິງທະເລສອງແຫ່ງທີ່ບໍ່ມີແຜນຜັງກ່ອນໜ້ານີ້. ພູເຂົາທະເລເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ສົງໃສວ່າມີຢູ່ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນດາວທຽມ, ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລະສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະ ໄໝ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທາງວິທະຍາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການອະນຸລັກແລະຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້.
ຜູ້ອໍານວຍການອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Galápagos ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງນະໂຍບາຍດ້ານທໍລະນີສາດໃນການສ້າງລະບົບນິເວດໃນທະເລເລິກ. ໂດຍສືບຕໍ່ສືບສວນ ແລະສ້າງແຜນທີ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າໝູ່ເກາະ Galápagos ຍັງຄົງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ເຫລື້ອມໃສກ່ຽວກັບຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາຂອງທຳມະຊາດ.
FAQ:
ຖາມ: ອັນໃດເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນພົບຫີນປະກາລັງຢູ່ໃນໝູ່ເກາະ Galápagos ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ?
A: ການຄົ້ນພົບແນວປະກາລັງທີ່ສັກສິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຫີນປະກາລັງເລິກຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນທາງທະເລຂອງໝູ່ເກາະ Galápagos ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດປະກາລັງທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
ຖາມ: ແນວປະກາລັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ ແລະວາງແຜນແນວໃດ?
A: ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ ROV SuBastian ຂັ້ນສູງແລະເຕັກໂນໂລຊີສະແກນເລເຊີ, ເຊິ່ງຜະລິດແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສອງມິນລິແມັດທີ່ສາມາດກໍານົດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນພື້ນທະເລ.
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບອື່ນໃດທີ່ໄດ້ເຮັດໃນລະຫວ່າງການສຳຫຼວດ?
A: ນອກຈາກປະກາລັງແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ XNUMX ພູທະເລທີ່ບໍ່ມີແຜນທີ່, ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງພວກມັນແລະສ້າງແຜນທີ່ຢ່າງລະມັດລະວັງໃນຄວາມລະອຽດສູງ.
ຖາມ: ເປັນຫຍັງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຫມູ່ເກາະ Galápagos?
A: ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການອະນຸລັກເຂດສະຫງວນທາງທະເລແຫ່ງຊາດ Galápagos ແລະແລວທາງທະເລເຂດຮ້ອນຂອງປາຊີຟິກຕາເວັນອອກ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃນທະເລເລິກໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະຫາສະຫມຸດຂອງພວກເຮົາ.