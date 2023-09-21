ການຄົ້ນພົບໂຄງສ້າງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງເທັກໂນໂລຢີມະນຸດຍຸກທຳອິດ

ນັກໂບຮານຄະດີຂອງອັງກິດ ແລະອາຟຣິກາ ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນໃນພາກໃຕ້ຂອງອາຟຣິກາ ເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານຂອງໂຄງສ້າງທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໂຄງສ້າງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້, ກໍ່ສ້າງໂດຍຊະນິດພັນທີ່ສູນພັນຂອງມະນຸດຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານປີກ່ອນ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກເຫນືອຂອງ Zambia ໃນພື້ນທີ່ນ້ໍາຖ້ວມ. ໂຄງສ້າງດັ່ງກ່າວ, ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ເຮັດແລ້ວ, ເຊື່ອວ່າໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນທາງຍ່າງ ຫຼື ເວທີທີ່ສູງໃນທົ່ວເຂດທົ່ງພຽງ ຫຼື ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຊຸ່ມ.
ໂຄງປະກອບການທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບໃຫມ່ນີ້ແມ່ນຢ່າງຫນ້ອຍສອງເທົ່າເກົ່າແກ່ຂອງໂຄງປະກອບການອື່ນໆທີ່ຮູ້ຈັກໂດຍມະນຸດ. ການຄົ້ນພົບຂອງມັນຄາດວ່າຈະມີການປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈທາງໂບຮານຄະດີຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງມະນຸດໃນຕອນຕົ້ນແລະຄວາມສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມະນຸດໃນຕົ້ນໆມີທັກສະທີ່ຊັບຊ້ອນໃນດ້ານວິສະວະກໍາແລະຊ່າງໄມ້ໄວກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້.
ເສັ້ນທາງ ຫຼືເວທີທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດກ່ອນປະຫວັດສາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ຕາມຝັ່ງພາກໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ໍາ Kalambo. ສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງນໍ້າຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມສູງ 235 ແມັດແລະຖ້ໍາເລິກ 300 ແມັດ. ພູມສັນຖານທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ເຊິ່ງລວມມີເຂດທົ່ງພຽງ, ທະເລສາບ, ແລະປ່າແຄມແມ່ນ້ຳ, ອາດຈະດຶງດູດເອົາພວກລ່າສັດໃນຍຸກສະໄໝກ່ອນເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ.
ນັກໂບຮານຄະດີຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືຫີນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຕັດ, ຟັກ, ແລະຂູດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕົາໄຟທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ມະນຸດກ່ອນປະຫວັດສາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດນີ້ແມ່ນສະມາຊິກຂອງຊະນິດ Homo heidelbergensis ທີ່ສູນພັນ, ເຊິ່ງຈະເລີນເຕີບໂຕລະຫວ່າງ 600,000 ແລະ 300,000 ປີກ່ອນ. Homo heidelbergensis ໄດ້ເປັນອານານິຄົມຂອງອາຟຣິກາ, ອາຊີຕາເວັນຕົກ, ແລະເອີຣົບໃນເວລານັ້ນ, ແຕ່ໃນທີ່ສຸດກໍ່ສູນພັນ, ອາດຈະເປັນຍ້ອນການແຂ່ງຂັນຈາກຊະນິດຂອງມະນຸດທີ່ກ້າວຫນ້າເຊັ່ນ Homo sapiens ແລະ Neanderthals.
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າມະນຸດສະທຳອັນເລິກເຊິ່ງ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອັງກິດ, ແບນຊິກ, ແລະແຊມເບຍ, ໄດ້ນຳພາການສືບສວນດ້ານໂບຮານຄະດີໃນໄລຍະ XNUMX ປີຜ່ານມາ. ເຕັກນິກການນັດພົບ Luminescence ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດອາຍຸຂອງໂຄງສ້າງແລະການຄົ້ນພົບອື່ນໆ. ອີງຕາມສາດສະດາຈານ Larry Barham, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຈະທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບຊະນິດຂອງມະນຸດທີ່ສູນພັນແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ທໍາມະຊາດ, ສະບັບ/ສະບັບ: Vol. 582, ສະບັບ 7812, ໜ້າ 468-471 (2020)
– ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ Deep Roots ຂອງມະນຸດແລະວິທະຍາໄລ Liverpool
ນິຍາມ:
– ທາງຍົກ: ເປັນທາງທີ່ຍົກສູງ, ມັກຈະສ້າງເປັນທາງຜ່ານທາງທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຊັ່ນທົ່ງນາ ຫຼືດິນທາມ.
- ຍຸກກ່ອນປະຫວັດສາດ: ຫມາຍເຖິງໄລຍະເວລາກ່ອນປະຫວັດສາດທີ່ບັນທຶກໄວ້, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເວລາກ່ອນທີ່ຈະພັດທະນາພາສາຂຽນແລະການປະດິດສ້າງລະບົບການຂຽນ.
– Luminescence dating: ວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການກໍານົດອາຍຸຂອງແຮ່ທາດຫຼືສິ່ງປະດິດໂດຍການວັດແທກລັງສີທີ່ສະສົມໃນໄລຍະເວລາ.