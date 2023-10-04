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ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຄົ້ນພົບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ

ByVicky Stavropoulou

Oct 4, 2023
ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຄົ້ນພົບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ

ນັກວິທະຍາສາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຕົກໃຈກັບການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດເມື່ອພວກເຂົາເປີດກະປ໋ອງທີ່ຢູ່ອາໃສຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ໃກ້ກັບໂລກ. ສ່ວນເກີນຂອງວັດສະດຸທີ່ມີເມັດສີເຂັ້ມ, ລະອຽດຕິດຢູ່ກັບຝາປິດ ແລະຖານຂອງຖັງດັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວໄດ້.

ການສຳເລັດພາລະກິດ OSIRIS-REx ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນສຳລັບອົງການ NASA. ຫຼັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາ 7 ປີທີ່ເດີນທາງໃນໄລຍະທາງ 3.86 ຕື້ໄມລ໌, ຍານອະວະກາດໄດ້ລົງຈອດຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນທະເລຊາຍຂອງລັດຢູທາໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ, ພາຍຫຼັງການຊ້ອມຮົບສຳຜັດກັບພື້ນຜິວຂອງ Bennu.

ໃນເດືອນຕຸລາ 2020, ຍານອະວະກາດໄດ້ໃຊ້ TAGSAM (ກົນໄກການຮັບຕົວຢ່າງສຳຜັດ ແລະໄປ) ເພື່ອລົບກວນພື້ນຜິວຂອງ Bennu ແລະເກັບຕົວຢ່າງ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງວັດສະດຸທີ່ລວບລວມໄດ້ແມ່ນຫຼາຍດັ່ງນັ້ນອະນຸພາກໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ drifting ໄປໃນອາວະກາດກ່ອນທີ່ຫົວຕົວຢ່າງຈະຖືກຍຶດຢູ່ໃນກະປ໋ອງ.

ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກວດສອບຢ່າງໄວວາຂອງວັດສະດຸທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນກະປ໋ອງ. ໂດຍການສຶກສາວັດຖຸດິບທີ່ມີສີເຂັ້ມ, ລະອຽດຕິດຢູ່ກັບພື້ນຜິວຂອງຖັງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ Bennu.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Bennu ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງການສ້າງຕັ້ງແລະວິວັດທະນາຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ Bennu, ນັກຄົ້ນຄວ້າມີຈຸດປະສົງເພື່ອຖອດລະຫັດບົດບາດຂອງຮູບດາວໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງລະບົບສຸລິຍະແລະອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດໃນໂລກ.

ການຄົ້ນພົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ເປີດໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພາລະກິດໃນອະວະກາດເຊັ່ນ OSIRIS-REx ໃນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຈັກກະວານ ແລະສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາພາຍໃນມັນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN

By Vicky Stavropoulou

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