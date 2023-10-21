ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "Polyhymnia" ທີ່ຂັດຂວາງອົງປະກອບທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ European Physical Journal Plus, ເປີດເຜີຍວ່າ Polyhymnia ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າອົງປະກອບໃດໆທີ່ພົບຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ຂາດຢູ່ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາຂອງພວກເຮົາ.
Polyhymnia ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ, ແລະມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນຮູບດາວ "ໃກ້ກັບໂລກ" ເນື່ອງຈາກມັນຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບດາວອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສໍາຄັນ, ອົງປະກອບຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດແລະນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ມີຄວາມປະທັບໃຈຄືກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມ Polyhymnia ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງແລະສືບສວນຄຸນສົມບັດຂອງມັນຕື່ມອີກ.
Johann Rafelski, ອາຈານວິຊາຟີຊິກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Polyhymnia ມີອົງປະກອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວິທີອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະເປັນຫຍັງພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Polyhymnia ເກີນເຖິງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊັ່ນ Osmium, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການມີຈໍານວນສູງສຸດຂອງ protons.
ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຈັດປະເພດ Polyhymnia ເປັນ "CUDO" (Compact Ultradense Object), ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການມີອົງປະກອບທີ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ. ເຊື່ອກັນວ່າອົງປະກອບນີ້ຍັງຄົງຄົງທີ່ດ້ວຍຈໍານວນປະລໍາມະນູ 164, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສູງກວ່າອົງປະກອບໃດໆທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ.
ອົງການ NASA ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາແຜນການສົ່ງຍານອະວະກາດບໍ່ມີຄົນຂັບຂຶ້ນໄປແລ້ວ ເພື່ອສຶກສາ ແລະເກັບເອົາຕົວຢ່າງຈາກ Polyhymnia. ພາລະກິດນີ້ປະຕິບັດຕາມການຮ່ວມມືທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ແລະ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu ກັບຄືນມາ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າອຸດົມສົມບູນໃນຄາບອນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າພາຍໃນຮູບດາວ.
ການຄົ້ນພົບ Polyhymnia ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແປກປະຫລາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນຈັກກະວານແລະວິທີການທີ່ພວກມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອສຶກສາ ແລະເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
– ເປັນຮູບດາວ: ເປັນກ້ອນຫີນນ້ອຍໆທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະ ດາວພະຫັດ.
– ຄວາມໜາແໜ້ນ: ມະຫາຊົນຂອງສານຕໍ່ປະລິມານໜຶ່ງໜ່ວຍ.
– ທາດ: ສານທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສານທີ່ງ່າຍກວ່າດ້ວຍວິທີທາງເຄມີ. ອົງປະກອບແມ່ນສະແດງໂດຍສັນຍາລັກໃນຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ.
– ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ: ການຈັດຕາຕະລາງຂອງອົງປະກອບທາງເຄມີ, ການຈັດຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນປະລໍາມະນູ, ການຕັ້ງຄ່າເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະຄຸນສົມບັດທາງເຄມີທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
– ໂປຣຕອນ: ເປັນອະນຸພາກຍ່ອຍຂອງອະຕອມທີ່ມີຄ່າບວກ, ພົບຢູ່ໃນແກນຂອງອະຕອມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາໄດ້ຈັດພີມມາໃນ European Physical Journal Plus
- ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona