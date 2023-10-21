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ຮູບດາວໃຫມ່ "Polyhymnia" ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ຮູບດາວໃຫມ່ "Polyhymnia" ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ "Polyhymnia" ທີ່ຂັດຂວາງອົງປະກອບທີ່ຮູ້ຈັກໃນໂລກ. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ European Physical Journal Plus, ເປີດເຜີຍວ່າ Polyhymnia ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງກວ່າອົງປະກອບໃດໆທີ່ພົບຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ຂາດຢູ່ໃນຕາຕະລາງໄລຍະເວລາຂອງພວກເຮົາ.

Polyhymnia ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ, ແລະມັນຖືກຈັດປະເພດເປັນຮູບດາວ "ໃກ້ກັບໂລກ" ເນື່ອງຈາກມັນຢູ່ໃກ້ກັບດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາ. ໃນຂະນະທີ່ຮູບດາວອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສໍາຄັນ, ອົງປະກອບຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດແລະນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ມີຄວາມປະທັບໃຈຄືກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ອົງການ NASA ກໍາລັງຕິດຕາມ Polyhymnia ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງແລະສືບສວນຄຸນສົມບັດຂອງມັນຕື່ມອີກ.

Johann Rafelski, ອາຈານວິຊາຟີຊິກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ໂດຍກ່າວວ່າຖ້າດາວເຄາະນ້ອຍເຊັ່ນ Polyhymnia ມີອົງປະກອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບວິທີອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຂື້ນແລະເປັນຫຍັງພວກມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Polyhymnia ເກີນເຖິງແມ່ນອົງປະກອບທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊັ່ນ Osmium, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການມີຈໍານວນສູງສຸດຂອງ protons.

ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ໄດ້ຈັດປະເພດ Polyhymnia ເປັນ "CUDO" (Compact Ultradense Object), ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການມີອົງປະກອບທີ່ມະນຸດບໍ່ຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ. ເຊື່ອກັນວ່າອົງປະກອບນີ້ຍັງຄົງຄົງທີ່ດ້ວຍຈໍານວນປະລໍາມະນູ 164, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ສູງກວ່າອົງປະກອບໃດໆທີ່ພວກເຮົາຮູ້ໃນປັດຈຸບັນ.

ອົງການ NASA ​ໄດ້​ເລີ່​ມພັດທະນາ​ແຜນການ​ສົ່ງ​ຍານ​ອະວະກາດ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ສຶກສາ ​ແລະ​ເກັບ​ເອົາ​ຕົວຢ່າງ​ຈາກ Polyhymnia. ພາລະກິດນີ້ປະຕິບັດຕາມການຮ່ວມມືທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ແລະ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu ກັບຄືນມາ. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າອຸດົມສົມບູນໃນຄາບອນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າພາຍໃນຮູບດາວ.

ການຄົ້ນພົບ Polyhymnia ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ແປກປະຫລາດຂອງມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການມີຢູ່ຂອງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນຈັກກະວານແລະວິທີການທີ່ພວກມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງເພື່ອສຶກສາ ແລະເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍນີ້ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.

ນິຍາມ:
– ເປັນຮູບດາວ: ເປັນກ້ອນຫີນນ້ອຍໆທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານ ແລະ ດາວພະຫັດ.
– ຄວາມໜາແໜ້ນ: ມະຫາຊົນຂອງສານຕໍ່ປະລິມານໜຶ່ງໜ່ວຍ.
– ທາດ: ສານທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກອອກເປັນສານທີ່ງ່າຍກວ່າດ້ວຍວິທີທາງເຄມີ. ອົງປະກອບແມ່ນສະແດງໂດຍສັນຍາລັກໃນຕາຕະລາງແຕ່ລະໄລຍະ.
– ຕາ​ຕະ​ລາງ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​: ການ​ຈັດ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ຂອງ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທາງ​ເຄ​ມີ​, ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ຈໍາ​ນວນ​ປະ​ລໍາ​ມະ​ນູ​, ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ​, ແລະ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທາງ​ເຄ​ມີ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​.
– ໂປຣຕອນ: ເປັນອະນຸພາກຍ່ອຍຂອງອະຕອມທີ່ມີຄ່າບວກ, ພົບຢູ່ໃນແກນຂອງອະຕອມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໃນ European Physical Journal Plus​
- ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona

By Vicky Stavropoulou

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