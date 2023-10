ການພັດທະນາຕົວແບບເພື່ອຄາດຄະເນການກະຕຸ້ນຂອງ estrogen Receptors ໃນປະທັບຕາ Baikal ໂດຍສິ່ງປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມ

By

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສູນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມທະເລ (CMES) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ehime ໄດ້ພັດທະນາຕົວແບບທີ່ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມສາມາດຂອງມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອກະຕຸ້ນ receptors estrogen ໃນປະທັບຕາ Baikal. ການສຶກສານີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ທັງການທົດລອງໃນ vitro ແລະການຈໍາລອງທີ່ໃຊ້ໃນຄອມພິວເຕີເພື່ອປະເມີນທ່າແຮງການກະຕຸ້ນຂອງ bisphenols (BPs) ແລະ hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) ໃນ estrogen receptor α (bsERα) ແລະ β (bsERβ).

ການທົດລອງໃນ vitro ເປີດເຜີຍວ່າ BPs ແລະ OH-PCBs ສ່ວນໃຫຍ່ສະແດງກິດຈະກໍາຄ້າຍຄື estrogen ຕໍ່ກັບທັງສອງປະເພດຍ່ອຍ bsER. ໃນບັນດາ BPs ທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ, bisphenol AF ສະແດງໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຄ້າຍຄື estrogen ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, 4′-OH-CB50 ແລະ 4′-OH-CB30 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນບັນດາ OH-PCBs ທີ່ທົດສອບຕໍ່ກັບ bsERα ແລະ bsERβ, ຕາມລໍາດັບ.

ເພື່ອສືບສວນຕື່ມອີກວ່າສິ່ງປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້ຜູກມັດກັບ bsER ແນວໃດ, ການຈໍາລອງການຈອດຄອມພິວເຕີໄດ້ຖືກປະຕິບັດ. ອີງຕາມຜົນຂອງການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້ແລະຄຸນສົມບັດໂຄງສ້າງຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ, ຮູບແບບການພົວພັນໂຄງສ້າງ - ກິດຈະກໍາ (QSAR) ສໍາລັບທັງສອງປະເພດຍ່ອຍ bsER ໄດ້ຖືກພັດທະນາ. ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບທ່າແຮງການກະຕຸ້ນຂອງແຕ່ລະສິ່ງປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມໃນການທົດລອງໃນ vitro, ການຈໍາແນກລະຫວ່າງທາດປະສົມທີ່ກະຕຸ້ນ ແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ກະຕຸ້ນສໍາລັບທັງ bsERα ແລະ bsERβ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ກໍານົດປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ທ່າແຮງການກະຕຸ້ນຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການກໍ່ສ້າງແບບຈໍາລອງ QSAR ທີ່ຄາດຄະເນທ່າແຮງການກະຕຸ້ນຂອງຫນູ estrogen receptors (ERs) ໂດຍໃຊ້ວິທີດຽວກັນ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດຂອງວິທີການສ້າງແບບຈໍາລອງນີ້ໃນທົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ.

ການພັດທະນາແບບຈໍາລອງນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈແລະຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂອງການປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ລະບົບ endocrine ຂອງປະທັບຕາ Baikal. ມັນສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ແລະແຈ້ງຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກສໍາລັບຊະນິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນີ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Hoa Thanh Nguyen et al, "ໃນ simulations ຊິລິໂຄແລະໂມເລກຸນເພື່ອຄາດຄະເນ potencies transactivation in vitro ຂອງ Baikal seal receptors estrogen ໂດຍສິ່ງປົນເປື້ອນສິ່ງແວດລ້ອມ", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).